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Россия подарила Шри-Ланке 55 000 тонн калийных удобрений

Россия подарила Шри-Ланке 55 000 тонн калийных удобрений - 12.12.2024 Украина.ру

Россия подарила Шри-Ланке 55 000 тонн калийных удобрений

Продукция российской группы "Уралхим" передана в дар Шри-Ланке. Об этом сообщает МИД России.

2024-12-12T17:26

2024-12-12T17:26

2024-12-12T17:26

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"12 декабря 2024 года состоялась церемония передачи Шри-Ланке на бесплатной основе 55 000 тонн российских удобрений (хлористого калия). Эта партия является частью более чем 260 000 тонн удобрений, которые с начала 2022 года были заблокированы в Рижском порту из-за незаконных и бессмысленных санкций Запада", сказано в официальном сообщении МИД РФ.По мнению российских дипломатов, 55 тысяч тонн хлоркалия должны оказать существенную поддержку сельскохозяйственному сектору Шри-Ланки. Половина этих удобрений будет распределено среди фермеров, выращивающих рис и другие культуры, а оставшуюся половину направят на поддержание кокосовой промышленности."Эта акция свидетельствует о прочных двусторонних связях между Россией и Шри-Ланкой, а также отражает готовность Москвы оказывать гуманитарную помощь своим друзьям в критические времена, укрепляя тем самым мировую продовольственную безопасность", - сказано в публикации МИД России.Ранее на эту тему: Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal Также сообщалось, что Британские фермеры потратили на удобрения на £1,5 млрд больше с начала СВО Тем временем: МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко

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новости, россия, шри-ланка, ес, гуманитарная помощь, дипломатия, дипломаты, мид рф, международные отношения, антироссийские санкции