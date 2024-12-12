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Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году

Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году - 12.12.2024 Украина.ру

Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году

Россия готова к переговорам по урегулированию украинской проблемы, если российские национальные интересы будут приняты во внимание. Об это 12 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2024-12-12T15:53

2024-12-12T15:53

2024-12-12T15:53

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По мнению Медведева, переговоры о мире на Украине возможны при участии новой администрации Белого дома. Москве известны предвыборные заявления Дональда Трампа о готовности за сутки урегулировать этот конфликт, сказал он в общении с журналистами по итогам состоявшихся в Пекине переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином."О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов", - заметил Медведев.При этом он напомнил, что ранее Владимир Путин высказывался на тему условий для начала переговорного процесса. Медведев также отметил, что есть реальная ситуация в зоне СВО, есть нормы российской Конституции – в ней обозначены новые границы с новыми регионами, а также есть позиция Москвы по ситуации вокруг НАТО.России нужны ответы на эти вопросы и тогда, при условии деятельного участия администрации США, переговоры возможны, констатировал сказал Медведев. Пока же, по его мнению, условий для переговорного процесса не создано."Если будущая американская администрация реально настроена на то, чтобы заниматься урегулированием этого кризиса, они могут этого добиться по одной простой причине: потому что киевский режим существует постольку, поскольку он получает военную и финансовую поддержку из-за океана и от ряда европейских стран", - обратил он внимание журналистов.Медведев считает, что Вашингтон может пойти по пути миротворчества, а не вскармливания "богов войны". Однако для этого требуется принять соответствующее решение и Трамп сможет это сделать лишь в 2025 году.Ранее о своих миротворческих инициативах заявляли также Китай и Бразилия. Их общее видение процесса было представлено 27 сентября в Нью-Йорке на Генассамблее ООН в документе "Общие договорённости между Китаем и Бразилией по политическому решению кризиса на Украине". В этом плане шесть пунктов, которые Владимир Зеленский отверг с обвинениями авторов в колониализме.Также на эту тему: Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса Мнение эксперта на эту тему: Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров

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