https://ukraina.ru/20241212/1059616220.html

Фаршируют как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами

Фаршируют как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами - 12.12.2024 Украина.ру

Фаршируют как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами

Итак, противостояние демократов и республиканцев продолжается. Трамп и Байден соревнуются в не только на внутреннем фланге политического поля, но и на внешнем контуре. Большим яблоком раздора являются деньги – большие деньги.

2024-12-12T17:03

2024-12-12T17:03

2024-12-12T17:03

эксклюзив

украина

сша

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

фбр

впк

burisma

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В ответ на настойчивые усилия Трампа, желающего завершить украинский конфликт, и его угрозы прекратить финансирование военной машины, Байден выделяет Украине новый кредит в 20 млрд долларов за счет российских конфискованных активов. Команда Трампа в лице будущего директора ФБР Кэша Пателя в свою очередь обещает разобраться, куда же пошли уже выделенные деньги американских налогоплательщиков.Эти состязания на руку Зеленскому, который сможет протянуть еще год-два, а там и новые выборы в Конгресс, и ситуация может поменяться в пользу демократов. Между тем, выделение этих 20 млрд долларов пришлись именно на период выплаты по процентам прошлых кредитов. Так что американский налогоплательщик и ВПК, чтобы ни говорил Трамп, только в плюсе при любом раскладе. Ведь большая часть денег, назначенных для Украины, не покидает пределов США. А вот на больших телеэфирах тема финансирования украинского конфликта (и не только его) даёт неисчерпаемые возможности для бодания. Тем и пользуются и Трамп, и Байден, и Зеленский.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаБудущий директор ФБР намерен расследовать преступления Зеленского.Кэш Патель, кандидатуру которого внёс Трамп, планирует "расследовать деятельность президента Зеленского". Об этом потенциальный глава ФБР заявил в подкасте Kash's Corner. Патель считает необходимым выяснить, как Киев использовал деньги американских налогоплательщиков. В частности, "не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада", чтобы получать новые вливания из Вашингтона. Сигнал для Зе, конечно, тревожный. Имей Украина суверенитет, риски можно было бы считать умеренными: ФБР не имеет юрисдикции для самостоятельной работы за пределами США и может вести расследования только в сотрудничестве с местными правоохранительными органами. Однако полномочия ФБР на Украине — как и любого другого американского ведомства — практически неограниченные. Поэтому юрисдикция может быть крайне размытой, и делать в Киеве люди Пателя смогут всё, что им захочется. Впрочем, Пателю необязательно начинать с Украины. Достаточно поднять заведённое ФБР в 2019 году расследование в отношении Хантера Байдена, которого уличили в незаконном лоббизме, коррупции и неуплате налогов. В ходе расследования агенты бюро установили, что партнёр Байденов на Украине, директор Burisma Злочевский, специально хранил 17 аудиозаписей их совместных разговоров. Хантер Байден, хоть и помилованный авансом своим отцом, может многое рассказать про Украину и её руководство. Так что, говоря цитатой из одного фильма, "приподзакрытые глаза можно и приподоткрыть". Тем более если альтернативой будет тюремный срок. Не выезжая из США, можно расследовать и деятельность Майка Помпео, входящего в совет директоров украинского мобильного оператора "Киевстар". Помпео в последние годы активно лоббирует украинские интересы и тоже выглядит перспективным объектом разработки. Главная сложность, как всегда в таких случаях, в том, чтобы не выйти на самих себя. Ведь именно Трамп стоял у истоков насыщения Украины оружием. Как бы не оказалось, что душевный порыв г-на Пателя тоже был не бесплатным.Политолог Малек ДудаковБайден напоследок устроил аттракцион невиданной щедрости, раздавая деньги всем подряд. От Украины, которой выделят кредит в 20 миллиардов долларов ради спасения от дефолта, до американских студентов, кому списывают долги. Это вызывает резко негативную реакцию у республиканцев. Сейчас аппаратчики Трампа задумали отправлять под нож вообще всю внешнюю помощь, которую США перечисляют другим странам. Она составляет 70 миллиардов долларов, если не брать отдельные транши Украине. Деньги не такие большие в масштабах американского бюджета в 6 триллионов долларов. Но надо с чего-то начинать в деле сокращения нынешнего колоссального дефицита в 2 триллиона. Социалку и военные расходы трогать не хочется, выплаты по госдолгу тоже - это будет означать дефолт. Поэтому станут резать расходы на чиновников, сокращать госаппарат и внешние траты. Основными реципиентами траншей США, кроме Украины, являются страны Ближнего Востока и Африки - от Эфиопии и Нигерии до Йемена и Египта. Правда, ястребы в Вашингтоне будут пытаться помешать урезанию траншей, пользуясь нынешней ситуацией ближневосточной нестабильности. Однако всё больше представителей окружения Трампа нынче выступает с повесткой изоляционизма - теперь и Джей Ди Вэнс призвал не влезать с головой в сирийский конфликт. Да и тема сокращения внешней помощи популярна у населения США. Поэтому различные лоббисты, в первую очередь украинские, и пытаются под занавес каденции Байдена выбить себепобольше грантов и кредитов. Нужно всё успеть освоить, пока ещё есть на то возможность.Общественный деятель Татьяна МонтянСША выдадут для Украины кредит на 20 миллиардов долларов сроком на 30 лет. Выплачиваться кредит будет за счёт доходов от замороженных российских активов. Что это значит? А то, что в ближайшие 30 лет размораживать эти активы никто не собирается. Вспоминайте об этом, когда вам будут рассказывать о том, что вот, мол, сейчас замутим договорнячок, санкции сразу снимут и эх, заживём. И нет, этих денег Украина не получит. Половина из них останутся в США, где они пойдут на оплату поставляемых Салорейху вооружений, остальные лягут на трастовый счёт в Мировом банке, который будет управлять им типа как в украинских интересах. То есть, по факту речь идёт всего лишь о распиле российских активов американцами под благовидным предлогом помощи Украине. Впрочем, ничего нового.Украинский политик Александр ДубинскийДедушка Байден и Госдеп Блинкена с отчаянной скоростью фаршируют Зеленского деньгами и оружием, якобы, под видом формирования сильной переговорной позиции с РФ, а на самом деле - с целью продлить войну еще на 2 года. Этот гэп нужен “демократам”, чтобы дотянуть до промежуточных выборов в Конгрессе, где они постараются вернуть контроль над палатой и не допустить аудита Украины “республиканцами”. И всем наплевать, что даже 20 млрд $, которые Байден в срочном порядке согласовал Украине - никак не решают проблему потери территории и угрозу Днепропетровской области, и Сумской области. Донбасс, фактически, уже потерян. Всем, в том числе и Зеленскому, наплевать на человеческие потери (прямые и эмиграцию). Украина в этой гонке уже вообще никого не волнует. Зеленский борется за свое физическое выживание, а “демократы” за выживание политическое. Русские - за территории. И кто бы не выиграл - Украина уже проиграла.Общественный деятель Татьяна ПопЕсть неустойчивое подозрение, что Зеленский таки продал украинскую молодежь. Формально просроченный, конечно, отнекивается. Вот даже в The Telegraph выпустили статейку, что он с Байденом поссорился, "защищая будущее нации". Но на деле мы видим, что Белый дом буквально каждый день до отставки нынешней администрации использует для накачки своих подопечных оружием и ресурсами. Этой ночью Минфин США согласовал Киеву 20 млрд баксов в кредит с погашением за счет доходов от замороженных российских активов (то есть, как минимум пока это кредит бесплатный и даже безвозвратный). И уже утром министр финансов Украины похвастался, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.Тут стоит напомнить, что в украинском бюджете на следующий год заложена дыра в размере более 37,3 млрд. долларов. Так что, да, презент от США покрывает приблизительно половину дефицита и позволяет просроченному продолжать конфликт "в автономном режиме". Вторую половину, видимо, должен будет по той же схеме покрыть ЕС. И покроет, глобалисты расстараются. Вопрос в том, чем за это расплатится Киев? Главное требование, постоянно звучащее из Вашингтона в последние дни – обеспечить конфликт "мясом". С высокой долей вероятности, именно под это Зеленскому и подписали новый транш. Осталось только подождать, когда и в каком виде просроченный признает "куплю-продажу крепостных".Общественный деятель Максим ГольдарбПару дней назад Трамп в своей соцсети опубликовал карикатуру на Байдена о том, как воруются американские деньги в Украине. Там написано примерно следующее (от имени Байдена): 1) американцы платят налоги;2) я отправляю их на Украину; 3) оттуда они передаются Хантеру;4) Хантер делит их со мной; 5) я милую Хантера. За день до этого соратник Трампа, бывший прокурор и мэр Нью-Йорка Джулиани жёстко заявил, что помилование Байденом сына - это, в первую очередь, сокрытие им преступных связей по распределению в семье американского президента коррупционных денег. Избранный Трампом новый руководитель ФБР К. Патель сегодня заявил о том, что он будет расследовать то, куда делись американские деньги, которые были переданы в распоряжение Зеленскому: "Я не знаю, как конгрессу удается выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе". Такое впечатление, что прежние американские гарантии Зеленскому скоро будут аннулированы.Читайте также: Как нарцисс нарциссу: Зеленский против Трампа

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эксклюзив, украина, сша, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, фбр, впк, burisma