https://ukraina.ru/20240529/1055330984.html

"Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны

"Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны - 29.05.2024 Украина.ру

"Мы страну можем потерять". Украинские эксперты о мрачных перспективах своей страны

На Украине думают над тем, когда и чем может закончиться вооруженное противостояние, констатируют уже и внутреннее противостояние между армией и народом, и высчитывают сроки нового Майдана и смены вех

2024-05-29T06:13

2024-05-29T06:13

2024-05-29T07:34

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О неизбежности третьего Майдана с последующей сменой вектора заявил профессор Института журналистики Киевского национального университета Никита Василенко. По его словам, Майдан — в традициях Украины, все ведь помнят уже состоявшиеся (и их последствия). Следующего социального взрыва можно ожидать примерно через год."И будет совершенно непрогнозируемая ситуация на Украине, стране вечных революций, бунтов…" — сказал Василенко в интервью журналисту Александру Шелесту*. Он отметил, сославшись на других экспертов, и такой нюанс: "Они — зеленые — продали землю, за что сражаться нашим солдатам?""Так можно было понять, они сражаются за территорию. Но территория продана", — сказал профессор. Он продолжил: "И поэтому когда через год начнется глобальный социальный конфликт внутри страны, он вырвется наружу…" Как, в какой форме вырвется? Василенко напомнил о предсказании представителя ГУР Андрея Юсова, будто бы трижды сказавшего, что "будет Майдан".Отметим, ранее в СБУ заявляли о возможности "Майдана-3" в марте-мае этого года, обвиняя в подготовке возможного переворота Москву. Затем и в украинской военной разведке заявили о возможности нового Майдана. По словам Юсова, "есть списки людей", причем людей "влиятельной категории", по которым будто бы "враг работает", пытаясь "привлечь их к распространению своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране".Что до неизбежной "смены вех", то Василенко назвал блестящей репетицией отстранение во Львове известной националистки Ирины Фарион от преподавания. По его мнению, то, что это "репетиция", понятно любому политтехнологу. Эксперт также рассказал о том, как проходит мобилизация в одном небольшом городке, где "военкоматовские пустили дроны, которые снимали людей, которые копали картошку". Таким образом всех переписали, но призвали не всех, многие стали средством добывания капитала."Увы и ах, армия настроена против народа, народ настроен против армии, на наших глазах все это происходит", — обрисовал ситуацию Василенко. Он добавил, что есть вариант "по израильскому образцу" призвать в армию всех силовиков и госчиновников, которых в стране "громадное количество"."Но на Украине это невозможно по одной простой причине: руководство страны опирается именно на этих силовиков. То есть, если мобилизовать их в армию, сразу, во-первых, они туда не пойдут, для начала, во-вторых, если пойдут, они станут автоматически противниками президента и администрации. Потому что они шли в полицию вовсе не для того, чтобы их забирали в армию", — сказал эксперт. По его словам, если забирать госслужащих, то "рухнет вся система".Что дальше? Василенко напомнил, что в истории все уже было: в 1914 году были громадные очереди патриотов в армии воюющих стран, а уже в 1918-м "возле военкомата ни одного человека"."Тоже самое у нас сейчас, под военкоматами очереди не наблюдается. Это общая тенденция мировая: 8% населения является патриотами настолько, что готовы идти на войну. Все, больше нет ни во Франции, ни в Германии, ни на Украине. Хоть ты кол на голове теши, одевай вышиванку и пой народные песни. Ну не пойдут они", — констатировал профессор.Он предсказал, что пока придется наблюдать продолжение драмы, в частности, придется наблюдать "превращение Харькова в мертвый город". По мнению Василенко, есть также угроза "захвата Сум". А самое страшное, что может быть для Украины, — это голод. Разбомбленная энергоструктура, заминированные поля, разрушенная экономика — это все может привести к такому результату, считает Василенко.Профессор также выразил согласие с мрачным демографическим прогнозом киевского экономиста и аналитика Алексея Куща, согласно которому на Украине после завершения конфликта население будет составлять 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов — пенсионеры, 5 миллионов — дети, примерно 2-3 миллиона — инвалиды и ветераны. И лишь 7-8 миллионов человек — экономически активное ядро экономики.Это прогноз Кущ озвучил в эфире ютуб-канала политолога Юрия Романенко, указав, что еще несколько лет назад экономически активное население на Украине составляло 17 млн человек. Демографический кризис в стране он назвал национальной катастрофой.Украинский политолог Вадим Карасев считает, что если далее конфликт продолжится в нынешней логике, то "мы страну можем потерять". Он в эфире ютуб-канала Politeka отметил, что достижения цели границы 1991 года нужно решать экономикой, дипломатией, а если военными средствами, то "точно не в течение ближайших 10–15 лет"."Надо еще сохраниться, надо сохранить территорию, которая есть, надо сохранить свой промышленный потенциал", — сказал политолог. Он добавил, что, например, тепловая генерация — это советское наследие, восстановить ее будет непросто. И обществу надо открыть на это глаза, "но без всякой зрады (измены. — Ред.), без паники, без истерики".Однако, по мнению эксперта, "нигде нет пока намерений решать вопрос за столом переговоров, все хотят продолжать (конфликт. — Ред.), хотя не знают как"."Все не готовы еще на дипломатию, но не знают, как продолжить войну в военном стиле. Но на дипломатию не готовы: видят, что тупик, зондируют разные слабые места друг у друга, имитируют или хотят имитировать какие-то свои возможные эскалационные действия, чтобы отпугнуть противника и заставить его сдаться. Но это пока еще не признание того, что все исчерпано, давайте, садимся за стол переговоров", — сказал Карасев.Он также рассказал, в чем видит драму Украины: у созданного в 1991 году государства не было президентской вертикали, "она была разрушена в 2004 году". Вместо военно-административной элиты создали олигархическую элиту с переизбытком миллионеров и мультимиллионеров в политике, которые думали про деньги, а не про государство. Политолог предположил, что "после войны… этого не будет уже".Но до "после войны" еще дожить надо. Карасев подчеркнул, что, по его наблюдениям, украинские политики — "что опытные, что вот эти, пришедшие из непонятно откуда" — и сейчас думают о политической борьбе, чем "добивают страну". Он сделал прогноз: либо украинские политические элиты сумеют консолидироваться, либо Украиной будут править "агенты влияния России" и "проконсулы Запада".Эксперты так же продолжают обсуждать возможные последствия завершения конституционного президентского срока Зеленского. Украинский политолог Руслан Бортник, комментируя недавнее присутствие самолета Виктора Януковича в Минске, отметил, что "для России легитимным президентом Украины является Янукович", с точки зрения Москвы "его срок полномочий не завершился в конституционно установленный способ"."Поэтому я думаю, что Януковича могут реанимировать в ближайшее время для атаки на Зеленского. Легитимный будет атаковать легитимного", — предположил Бортник. Для него Зеленский по-прежнему легитимен, он поясняет так: "Украинское законодательство устанавливает непрерывность выполнения полномочий президента". Впрочем, политолог признал, что "это для нас", а для других стран "есть факт, что выбора не было".По мнению Бортника, украинская власть могла бы посмотреть на эту проблему чужими глазами и обратиться в Венецианскую комиссию — "для того, чтобы успокоить международное сообщество и получить там ответ…" Он добавил, что украинское общество привыкло жить в условиях выборов, и сам факт их непроведения будет воздействовать на общественное сознание. Бортник высказал уверенность в том, что Россия будет пытаться "разыграть эту карту".О причинах провала саммита мира, который в Швейцарии планирует через несколько дней провести президент Украины, — в материале Виктории Титовой Лотерейный билет Зеленского. Швейцарский саммит как прелюдия к Третьей мировой* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240528/1055309006.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, демография, руслан бортник, алексей кущ, вадим карасев, владимир зеленский, виктор янукович, политика, экономика, эксперты