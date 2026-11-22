https://ukraina.ru/20261122/zelenskiy-zhaluetsya-na-otsutstvie-patriot-tem-vremenem-vpk-ukrainy-uzhe-na-predele-itogi-22-noyabrya-1084666876.html

Зеленский жалуется на отсутствие Patriot, тем временем ВПК Украины уже на пределе. Итоги 22 ноября

Зеленский жалуется на отсутствие Patriot, тем временем ВПК Украины уже на пределе. Итоги 22 ноября - 22.11.2026 Украина.ру

Зеленский жалуется на отсутствие Patriot, тем временем ВПК Украины уже на пределе. Итоги 22 ноября

Зеленский в очередной раз пожаловался на нехватку ракет для Patriot — США поставили их в 3-4 раза меньше, чем в прошлом году. Украинский ВПК, по данным WSJ, достиг потолка: денег нет, кадров нет, расширяться негде. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-11-22T19:00

2026-11-22T19:00

2026-11-22T19:01

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сша

украина

россия

владимир зеленский

юрий кнутов

дональд трамп

вооруженные силы украины

впк

the wall street journal

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Нелегитимный президент Украины вновь разразился претензиями в адрес Вашингтона. По его словам, США не поставляют Киеву даже те ракеты для Patriot, которые уже оплачены европейцами. "Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены партнёрами в рамках PURL. Также важно продолжать взносы в программу PURL, которая является нашим главным источником противобаллистических ракет", — заявил Зеленский. Он также сообщил, что за неделю Россия выпустила по Украине около 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет, значительная часть которых — баллистические. Днём ранее Зеленский посетовал, что в этом году США поставили Киеву в три-четыре раза меньше ракет для Patriot, чем за аналогичный период прошлого года. Западные СМИ при этом предрекают разблокировку поставок перехватчиков только через год. Логика происходящего очевидна: Вашингтон давно переключил внимание на собственные приоритеты, а Киев остаётся наедине с последствиями своей политики. Показательно, что даже оплаченные европейцами ракеты не доходят до Украины — деньги собраны, а обещанного оружия нет. На фоне жалоб Зеленского газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что системы ПВО Patriot идут не туда, куда хотелось бы главе киевского режима. "Согласно данным отслеживания полётов и информации от двух осведомлённых источников, ВС США отправляют в Израиль из Техаса дополнительный ЗРК Patriot для усиления ПРО в этой стране. В рамках подготовки к эскалации США также передислоцировали военнослужащих с ближневосточных баз, где они были уязвимы", — говорится в публикации. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил приостановку поставок ракет на Украину собственными потребностями США. "Трамп здесь ведёт двойную политическую игру. С одной стороны, он пытается представить это как давление на Зеленского, но, с другой стороны, у США реально не хватает ракет и, конечно, они им самим очень нужны. США готовятся к эскалации с Ираном, поэтому пока могут давать лишь 12 штук в месяц. Не будем забывать, что США восстановили работу Starlink и продолжают обмен разведданными", — заявил эксперт. По его мнению, Зеленский намеренно шлёт претензии в адрес Трампа, подыгрывая Демократической партии накануне выборов в конгресс. "Попытка надавить на Зеленского привела к бурной реакции самого Зеленского и европейцев, которые тут же подключили к этому демократов и даже некоторых республиканцев", — пояснил Кнутов. ВПК Украины достиг потолка: 1300 компаний, а толку мало Пока Зеленский клянчит ракеты, украинская оборонная промышленность, по данным The Wall Street Journal, достигла "потолка" развития. Расширению производства мешают нехватка финансирования, дефицит сотрудников и риски для предприятий. Средства распределяются между более чем 1300 компаниями, что ограничивает возможности наиболее перспективных производителей. В результате некоторые предприятия ищут деньги и площадки за рубежом. "Каждая украинская компания, достигшая значительного масштаба, стремится закрепиться на Западе", — заявил гендиректор Uforce Олег Рогинский. По данным Минобороны Украины, в 2026 году страна рассчитывает произвести более 7 млн беспилотников против примерно 2,2 млн в 2024 году. Однако отрасль до сих пор не освоила производство собственных современных ЗРК и остаётся зависимой от поставок из США и Европы. Гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелёв признал: производство "Нептунов" в этом году останется ниже тысячи. "Украина производит меньше России, это правда", — сказал он. Для сравнения: Россия только за первые семь месяцев года запустила по Украине 873 крылатые и 606 баллистических ракет, а реактивных беспилотников производит около 3000 в месяц против 1000 "Паляниц" за год у украинского КБ. Бывший офицер ВМС США Нико Вудс, консультировавший украинское правительство, связал раздробленность отрасли с системой закупок, при которой отдельные командиры могут самостоятельно заказывать оборудование. "Есть много компаний, которые на самом деле не вносят существенного вклада в военные усилия. Вместо этого они усиливают конкуренцию за ограниченные средства", — сказал Вудс. WSJ также отмечает невозможность безопасно расширять предприятия внутри страны: российские удары вынуждают рассредоточивать производство, а собственники недвижимости не хотят сдавать помещения оборонным компаниям, опасаясь, что здания станут целями. На этом фоне отрасль всё активнее переносит производство за границу — в Эстонию, США, Великобританию и Германию. Это лишь подтверждает: украинский ВПК не способен конкурировать с российским, а Запад, сколько бы денег ни выделял, не может купить то, чего у Киева нет — ни кадров, ни безопасных площадок, ни технологий. Военные итоги: освобождён Сосновый Бор, потери ВСУ — более 1060 человек Минобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 22 ноября. Группировка "Север" в результате активных действий установила контроль над населённым пунктом Сосновый Бор в Харьковской области. Нанесено поражение двум механизированным бригадам, штурмовому полку ВСУ и двум бригадам теробороны в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. "Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ до 210 военнослужащих и 10 автомобилей. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортёр, ББМ "Казак", 21 автомобиль и 155-мм гаубицу "Богдана". "Центр" продолжал активные наступательные действия: потери украинских формирований до 345 военнослужащих, семь ББМ, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, ББМ, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию РЭБ. "Днепр" улучшил положение по переднему краю, уничтожив до 20 военнослужащих, 24 автомобиля, 155-мм гаубицу "Богдана" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили пусковую установку берегового ракетного комплекса "Нептун", нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 144 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 792 беспилотника самолётного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1060 человек. О других успехах ВС РФ – в материале "Идет борьба снаряда и брони": Терентьев рассказал, как ВС РФ опережают ВСУ.

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Мария Илащук

эксклюзив, сша, украина, россия, владимир зеленский, юрий кнутов, дональд трамп, вооруженные силы украины, впк, the wall street journal