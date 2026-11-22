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У потенциального игрока сборной Украины обнаружили паспорт РФ - СМИ

У потенциального игрока сборной Украины обнаружили паспорт РФ - СМИ - 22.11.2026 Украина.ру

У потенциального игрока сборной Украины обнаружили паспорт РФ - СМИ

Журналисты проекта "Слідство. Інфо" обнаружили российский паспорт у полузащитника английского клуба "Сандерленд" Тимура Тутерова, которого хотят пригласить в сборную Украины по футболу

2026-11-22T17:14

2026-11-22T17:14

2026-11-22T17:15

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По информации проекта, главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андреа Мальдера задумался над тем, чтобы пригласить в сборную украинского футболиста, ныне полузащитника английского клуба "Сандерленд" Тимура Тутерова.Журналисты украинского проекта "Cлідство.Інфо" установили, что Тутеров 25 декабря 2020 года получил российский паспорт. Кроме того, с 2014 года, по словам журналистов, футболист неоднократно посещал Крым. Эти сведения журналисты, по их словам, получили из российских баз данных, в т.ч. из базы данных Федеральной налоговой службы.Примечательно, что, cо ссылкой на регистрационный учёт министерства внутренних дел России, украинские журналисты утверждают, что Тутеров родился в Севастополе, на основании чего и получил паспорт. В то время, как согласно открытым источникам, футболист родился в Бахчисарае в 2005 году.На юношеском уровне Тутеров играл в симферопольской "Таврии" и вышгородском клубе "Диназа". Затем, в период с 2019 по 2020 годы он тренировался в испанской футбольной школе "Сан-Кугат". После этого играл в "Колосе" - футбольном клубе села Ковалёвка, что под Киевом. С 2019 года этот клуб выступал в украинской Премьер-лиге. В составе "Колоса" Тутеров продемонстрировал высокую результативность в молодёжном первенстве Украины (U-19).В 2023 году Тутеров перешёл в английский клуб "Сандерленд". В январе 2026 года для получения взрослого опыта его отправили в аренду в английский клуб первой лиги "Эксетер Сити". За этот клуб Тутеров сыграл 17 матчей, забив 3 гола. Летом после возвращения из аренды его перевели в основной состав "Сандерленда".По информации украинских журналистов, полученной, как они утверждают, из слитых российских баз данных, с 2014 года Тутеров около десяти раз посещал Крым, в котором живут его родные. Последнее пересечение им границы Федеральная таможенная служба России зафиксировала 1 января 2022 года. Тогда футболист покинул полуостров, выехав на Украину.Как утверждают журналисты, родители Тутерова также получили российское гражданство: мать в 2021 году, а отец – в 2025-м. При этом отец восстановил гражданство. Семья Тутерова проживает в Бахчисарайском районе Крыма.Сам футболист проигнорировал журналистские телефонные звонки и запросы в мессенджерах на переписку.В начале ноября главный тренер украинской сборной – первый иностранец на этом посту – Андреа Мальдера заявил, что думает над тем, вызвать ли Тутерова в сборную."Что касается вызова Тутерова в основной состав, то я думал об этом… Что касается Тутерова, то мы следим за всеми футболистами", – указывал Мальдера.Статья, попрекающая Тутерова российским гражданством, появилась в то время, когда всё больше украинских спортсменов выбирают спортивное гражданство других стран. В конце октября украинский гимнаст из Черкасс Илья Ковтун, который отказался выступать за сборную Украины и перешёл в сборную Хорватии, прокомментировал свою серебряную медаль, полученную на чемпионате мира 2026 года."Когда выступаешь за свою страну – как я сейчас за Хорватию – на больших соревнованиях, это придаёт событию особого значения", – заявил он в комментарии изданию Jutarnij List.На Украине это заявление предсказуемо вызвало осуждение. Спортсмену, ранее приносившему медали украинской сборной, припомнили и то, что на чемпионате мира 2026 года он спокойно сфотографировался рядом с российским гимнастом Даниелом Мариновым. На Украине поведение Ковтуна назвали "постыдным поступком".

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новости, украина, россия, крым, футбол, спорт, англия