https://ukraina.ru/20261122/prinyat-pravdu-porazheniya-ekspert-predrekla-smenu-nastroeniy-na-ukraine-1084667266.html

"Принять правду поражения": Маркосян про смену настроений на Украине

"Принять правду поражения": Маркосян про смену настроений на Украине - 22.11.2026 Украина.ру

"Принять правду поражения": Маркосян про смену настроений на Украине

Главные внутренние факторы этой зимы для Украины — не энергетический кризис и не работа ТЦК, а способность общества принять правду своего поражения и возможность действовать в сложившихся обстоятельствах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-11-22T19:32

2026-11-22T19:32

2026-11-22T20:40

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Журналист спросил, как энергетический кризис и конфликты вокруг ТЦК повлияют на готовность украинцев поддерживать войну.Маркосян заявила, что на самом деле два главных внутренних фактора этой зимы — это способность украинского общества принять правду своего поражения и возможность действовать в новых условиях. "Признают поражение многие, но действовать смогут далеко не все", — пояснила она.По мнению эксперта, пока большая часть украинского общества верит в "победу" Украины и в то, что трудности временны. "Отсюда и ее готовность хотя бы на словах поддерживать продолжение боевых действий", — отметила Маркосян.Она подчеркнула: когда правда поражения станет очевидной, всё изменится резко. "Люди открыто поддержат мир на любых условиях России", — уточнила публицист."Нам нужно к этому подготовиться", — продолжила она. По ее словам, Запад уже понимает, к чему идет, и готов довольствоваться любыми уступками Москвы, способными остановить боевые действия."Времени осталось немного", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях России" в дзен-канале Украина.ру.В ближайшие месяцы мы должны как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить ее транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее об этом — в интервью "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.

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