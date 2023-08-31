https://ukraina.ru/20230831/1049043584.html

За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины

За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины - 31.08.2023 Украина.ру

За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины

Единственный огромный и самый ценный актив Украины — чернозёмы — нужен всем, но для разных целей

2023-08-31T03:50

2023-08-31T03:50

2023-08-31T10:21

украина

эксклюзив

землевладение

владимир зеленский

инвестиции

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сельхозпродукция

сельское хозяйство

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В дискуссиях о мотивах, по которым коллективный Запад продолжает спонсировать режим Зеленского и накачивать Украину оружием, есть несколько интересных ветвей. Экономисты делают упор на меркантильный аспект, высчитывая, сколько в украинские проекты уже вложено, запланировано вложить для безубыточного выхода из сделок, на каких условиях лучше зафиксировать убытки для переориентации инвестиций в Африку или Азию.Именно об этом и было опубликованное 25 августа резонансное интервью президента Франции, в котором теоретики геополитики и практики военного искусства, экономисты и прочие интересующиеся перспективами выделили интересное для себя. Эммануэль Макрон между прочим сообщил: «Если сложить всю гражданскую и военную помощь, европейцы помогли в бюджетном и финансовом плане не меньше, чем США, — особенно если принять во внимание то, что было фактически доставлено!»Речь о сотнях миллиардов долларов с 22.02.2022 г. без учёта вложений до начала российской специальной военной операции на Украине. Под «европейцами» Макрон традиционно понимает исключительно Евросоюз и покинувшую её Британию. Кстати, это интересный и многое объясняющий феномен политического дискурса, поддерживаемый стремящимися «в Европу» постсоветскими лимитрофами, объединёнными программой ЕС «Восточное партнёрство».Попытки подсчитать западные инвестиции в украинские активы предпринимались неоднократно многими, но с разной степенью скромности практического выхода. Среди ключевых проблем — закрытость информации о реальных собственниках и «прокладочных» номинальных владельцах, юридических особенностях владения, механизмах управления активами, суммах реальных инвестиций, персональных конечных бенефициарах и т. д.Неоднократные попытки произвести аудит иностранной собственности в землях сельскохозяйственного назначения Украины предпринимал Оклендский институт (США). С 2014 года он делает особенно интересные доклады об интересах западных компаний в аграрном бизнесе на Украине. В феврале им опубликовано исследование о захвате и разворовывании украинских земель сельхозназначения.Оклендский институт на сотнях источников, фактах и цифрах развенчал ряд мифов об аграрном бизнесе на Украине. Из 33 млн украинских пахотных земель более 9 млн га на начало 2023 года контролировалось «олигархами, коррупционерами и крупным агробизнесом», выяснили американские исследователи. Они же констатировали: «Крупнейшие землевладельцы представлены миксом украинских олигархов и иностранных заинтересованных — в основном европейских и североамериканских, а также суверенного фонда Саудовской Аравии».Таким образом, факты и цифры не оставляют камня на камне в мифологемах милитаристского агитпропа марионеточного постмайданного киевского режима. Набираемые в ВСУ хлопцы из украинских социальных низов могут тешить себя иллюзией «защиты родной земли», которая давно продана и перепродана, по факту принадлежит западным компаниям и украинским олигархам, действующим в интересах западного капитала.При этом важно понимать, что украинский олигархат преимущественно представлен номинальными владельцами и управляющими, а не реальными собственниками. Кабмин Украины создал для иностранных инвесторов привилегированный режим, позволяющий легализовать фактическое владение украинскими чернозёмами через ряд механизмов. Например, через погашение задолженности резидента Украины перед офшорной кипрской или французской компанией путём продажи ей своих активов. Могут быть и иные формы их передачи новому собственнику — другой «прокладочной» структуре или напрямую западной ТНК.Поэтому и фактически, и юридически пойманный и мобилизованный украинский обыватель отправляется воевать не за абстрактную «родную землю», а за вполне конкретные 296 тыс га украинских сельхозземель TNA Corporate Solutions американского бизнесмена Ника Пьяцца. Именно этот гражданин США и его американская компания фактически владеет указанными гектарами и извлекает из них прибыль через прокладочные украинские юрлица: «Пiвдень Агро Iнвест», «Подолье Агропродукт», «Гетманское» и «Приднепровское». Аналогично с американской NCH Capital (почти 291 тыс га украинских сельхозземель).Даже в случае с номинально украинским агрохолдингом «Кернел», за которым стоит зарегистрированный в Швейцарии АО «Кернел Холдинг СА», контролирующий около 600 тыс га украинских сельхозземель, речь идёт не об абстрактной «родной земле». Бенефициар швейцарской компании — олигарх Андрей Веревский. Саму компанию без лишнего шума банкротили в 2020 году для переоформления прав собственности, перенаправления финансовых потоков и максимизации прибыли стоящих за Веревским.В том же 2020 году Владимир Зеленский начал пресловутую земельную реформу, покончив с мораторием на куплю-продажу украинской пашни. Не все западные компании устраивало извлечение прибыли в аграрном бизнесе через владение украинскими агрохолдингами. Именно для них, а не для десятков миллионов нищих сограждан шут в президентском кресле начал эту реформу.Западным компаниям с огромными капиталами, определяющими политическую повестку в своих странах и глобальный мейнстрим, на Украине нужен был именно такой полностью зависимый профан в ситуации кризиса. В их интересах нашли, «окультурили» и усадили в кресло президента Украины ничего не понимающего в госуправлении шоумена, ни дня не проработавшего хотя бы в должности замдиректора маленького завода или сельхозкооператива. Окружив вчерашнего шута хорошими советниками, ТНК через западные правительства и клубы «деловых кругов» разыграли всё как по нотам и подвели Украину к нынешней катастрофе.Только война с Россией на украинском поле помешала довести до конца переоформление украинских сельхозземель в пользу реальных западных владельцев. Впрочем, серьёзные люди на Западе никогда не стремились к публичности, предпочитая подставные юрлица и работу по поговорке «деньги любят тишину».Поэтому узаконенная продажа эталонных чернозёмов принципиально ничего не изменила. Теперь предоставлена возможность иностранным компаниям (кроме российских) свободно покупать украинские земли в огромных количествах. Однако далеко не все спешат переоформлять права собственности с подставных юрлиц на себя. Дело не только в сражениях в Донбассе и больших угрозах бизнесу на всей подконтрольной режиму Зеленского территории Украины.Западным компаниям рискованно вести дела на Украине, и эти риски — результат конфликта интересов в западных элитах. За каждой из таких элит стоят вполне конкретные финансово-промышленные группы, со своими специфическими интересами, политическими партиями, медиахолдингами и даже ЧВК. Одни делают деньги в АПК, другие — в ВПК, третьи — в IT и т. д.Оружейные бароны нашли лучший подход к Джозефу Байдену, поэтому закономерно в проигрыше оказались все остальные. Среди последних оказались и нефтегазовые компании, спонсировавшие оргии Хантера Байдена. Bursima была в этой связи на поверхности, а в тени — Shell и Chevron, сделавшие ставку на технологию гидроразрыва пласта для извлечения сланцевого газа. После госпереворота 2014 года и резкого повышения марионеточным правительством Яценюка тарифов на газ (почти в три раза) чудовищно вредный для экологии гидроразрыв (он же фрекинг) стал рентабельным. С 2016 года сотни таких операций ежегодно осуществляла «Укргаздобыча».Украинская АТО, а затем и российская СВО заставили свернуть эту деятельность не только в Донецкой и Харьковской областях, но и на Западной Украине. Вышедшие на авансцену «бурисмовцы» недолго праздновали победу — как оказалось, они вскочили на подножку уходящего под откос эшелона.Украинские националисты надеются, что западные компании будут до последнего стоять за свои интересы и с этой целью стимулировать свои правительства до конца сражаться с Россией на украинском поле. В крайнем случае при сворачивании бизнеса и выходе из украинских сделок западные компании надеются компенсировать свои прямые потери и утраченные выгоды за счёт российских активов, формально «замороженных», а по факту украденных коллективным Западом.Если режим Зеленского выстоит, то продолжит существование в нынешней милитаризированной форме, хорошо знакомой по странам третьего мира. Там тоже есть свои маляры и подоляки, арестовичи и будановы. Их африканские собратья по разуму на сопоставимых должностях до сих пор призывают убивать соотечественников и единоверцев за «родные земли» не менее пафосно, чем это делается сейчас на Украине.Поэтому украинское настоящее закономерно и будущее вполне предсказуемо. Вопрос в том, какое будущее желаемо — с учётом исторического опыта и объективной реальности.

https://ukraina.ru/20230825/1048938540.html

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Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Шиптенко

украина, эксклюзив, землевладение, владимир зеленский, инвестиции, приватизация, сша, ес, сельхозпродукция, сельское хозяйство, апк, сво, олигархи, запад, нефтегаздобыча, джо байден, транснациональные корпорации