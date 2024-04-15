https://ukraina.ru/20240415/1054510559.html

Демографический кризис как национальная трагедия. Эксперты: власти Украины не волнует будущее страны

Демографический кризис как национальная трагедия. Эксперты: власти Украины не волнует будущее страны - 15.04.2024 Украина.ру

Демографический кризис как национальная трагедия. Эксперты: власти Украины не волнует будущее страны

Демографический кризис грозит Украине национальной катастрофой.

2024-04-15T13:52

2024-04-15T13:52

2024-04-15T13:52

украина

киев

житомир

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алексей арестович

ес

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После войны активный слой украинских граждан составит всего семь-восемь миллионов человек, такое мнение высказал украинский экономист Алексей Кущ.По его словам, главной ключевой проблемой, возникшей в результате войны, можно считать "стремительное разрушение человеческого капитала на Украине именно как системного фактора экономического роста".Он напомнил известное высказывание о том, что "нефть XXI века — это люди", пояснив, что сейчас основной драйвер экономики — внутреннее потребление, иначе экономика динамично развиваться не может. И это должны быть так называемые активные потребители — "средний класс и средний возраст"."По всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала мы видим стремительное ухудшение. Можно так сказать, что если война — это национальная трагедия, то демографический кризис — это национальная катастрофа, потому что демографический кризис может обнулить любые, даже успешные результаты войны", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала украинского политолога Юрия Романенко.Кущ добавил, что, если страна утратит свой демографический костяк, то "в историческом горизонте 10-15 лет она станет достаточно слабой для того, чтобы себя защищать, для того чтобы эффективно развиваться".Проблемы начались еще до войны, в период деиндустриализации. В результате естественной убыли населения Украина теряла ежегодно по 200-250 тысяч человек - "это примерно как такой город как Житомир, минусовали из своего демографического потенциала". И в таких условиях была еще и активная трудовая миграция, подчеркнул аналитик.Он добавил, что в результате Украина "опустилась до экономической модели Киевской Руси, которая экспортировала мед, зерно и рабов". А теперь еще и миллионы беженцев. Коэффициент фертильности на Украине один из самых низких в мире — 0,7-0,8. Плюс сокращение средней продолжительности жизни, "в среднем за последние два года мужчины потеряли 6-7 лет жизни, женщины примерно 5-6 лет".Что дальше? По оценке Куща, после завершения конфликта на Украине население составит 25 миллионов человек, из которых 10 миллионов — пенсионеры, примерно 2-3 миллиона — инвалиды и ветераны. А еще несколько лет назад экономически активное население в стране составляло примерно 17 миллионов человек.Аналитик отметил такой факт: экономически активное ядро населения сокращается намного более быстрыми темпами — в полтора-два раза - чем сокращается население в целом. На одного экономически активного украинца приходится 2-3 человека "нагрузки".Если добавить сюда последствия пандемии и войну, то можно сделать вывод - негативные тенденции в демографии Украины сохранятся до конца столетия, считает аналитик. Демографического способа решить проблему уже нет.В свою очередь, Юрий Романенко сказал, что цифры угрожающие. По его мнению, проблему следует решать либо привлечением мигрантов, либо роботизацией, либо созданием мотивации для уехавших украинцев возвращаться - "иначе коллапс".Кущ на это ответил, что за мигрантов Украине придется конкурировать с ЕС и с другими быстро развивающимися странами, так что заинтересовать удастся разве что жителей беднейших стран Экваториальной Африки.Единственный способ — репатриация (за границей находятся, по разным оценкам, от 6-7 до 9 миллионов украинцев), но для этого нужна качественная социальная, промышленная, налоговая политика, нужна безопасность, нужна помощь молодым семьям и т.д. Наконец, нужно открыть страну. Ничего этого нет, констатировал эксперт. Он предсказал "монголизацию" украинской экономики — будет один или несколько моногородов, не будет промышленного потенциала, будет аграрная модель экономики (которая, кстати, никак не монтируется в ЕС).В Киеве не думают о том, что будет за пределами войны, такое впечатление, что выбран "парагвайский вариант", отмечает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*. Он в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что Украина истощается быстрее, чем киевские власти уговаривают Запад помочь. И тяжелые условия, в которых находится страна, через год "могут превратиться в обстоятельства непреодолимой силы"."Речь же идет, не больше, не меньше, о том, страной какого мира мы будем по результатам этой войны, третьего или четвертого. Или пятого", - сказал Арестович.Однако, по его словам, нынешние украинские власти просто не рассматривают варианты будущего за пределами войны или мирного соглашения: "Мы не думаем туда. Мы должны выиграть, а дальше хоть потоп. Так действовал Парагвай, и Парагвай сто лет уже не может прийти в себя от того, как он героически провел эту войну" (прим. ред. - речь о Парагвайской войне 1864-1870 годов, в которой Парагвай воевал против союза Бразилии, Аргентины и Уругвая и в которой потерял 90% мужчин).Ранее Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова в ходе экономического форума в Киеве заявила, что "депопуляция — неизбежный сценарий для Украины".По мнению демографа, вернуть уехавших украинцев будет сложно, потому следует заранее настраивать моноэтническое население Украины на допустимость иммиграции. Либанова полагает, что для удержания численности населения страны на уровне 30 миллионов ежегодно может потребоваться привлечение до 300 тысяч мигрантов.Объективности ради стоит отметить, что в силу ряда причин (в частности, это сохранение либерально-рыночной модели экономики и соответствующей "этики") демографическая ситуация в России немногим лучше — тот же кризис, грозящий перейти в национальную катастрофу.*Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240219/1053375053.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, киев, житомир, алексей кущ, алексей арестович, ес, эксклюзив