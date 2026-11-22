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"Хочу в Париж": почему новые кредиты ЕС не спасут Украину — Маркосян

"Хочу в Париж": почему новые кредиты ЕС не спасут Украину — Маркосян - 22.11.2026 Украина.ру

"Хочу в Париж": почему новые кредиты ЕС не спасут Украину — Маркосян

Задача нанесения стратегического поражения России уже вышла из употребления у военных и политиков Запада. От количества выделенных Украине денег может измениться стратегия локальных сражений и не более. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-11-22T18:31

2026-11-22T18:31

2026-11-22T18:34

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Евросоюз в рамках кредитной программы для Украины на 90 миллиардов евро планирует предоставить КИеву дополнительный кредит в размере 45 миллиардов евро для покрытия военных расходов в 2027 году. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе.Отвечая на вопрос о том, к чему приведут новые кредиты ЕС Киеву, эксперт сравнила планы Евросоюза с анекдотом и объяснила, почему деньги уже не решают ситуацию.Маркосян призналась, что планы ЕС о дополнительных кредитах напоминают ей анекдот: "Снова хочу в Париж. — Вы бывали в Париже? — Нет, просто снова хочу"."Деньги собрать и напечатать можно. Но пришло время, когда даже самое большое количество денег не способно решить самую маленькую проблему "ремонта солдатского ботинка"", — пояснила она.По словам эксперта, действовать правильно можно, лишь честно ответив себе на вопрос "победа возможна или нет". "Если она возможна, то это одна стратегия действий и один бюджет, а если нет — другая, и деньги другие", — отметила Маркосян.Она подчеркнула, что Украина и Запад отвечать на этот вопрос не хотят, а придется. "Задача нанесения стратегического поражения России уже вышла из употребления у военных и политиков Запада. Они понимают, к чему идут, и готовы довольствоваться любыми уступками Москвы", — уточнила публицист."От количества выделенных Украине денег может измениться стратегия локальных сражений и не более", — продолжила она.Маркосян констатировала, что цели и задачи России остаются неизменными, поэтому финансирование войны Западом перемещается в плоскость финансовых махинаций политической власти по отношению к своим народам. Европа заплатит за это высокую цену, и то, что происходит там сейчас, — только начало, резюмировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях России" в дзен-канале Украина.ру.В ближайшие месяцы мы должны как минимум устроить паралич энергетики Украины и серьезно затруднить ее транспортную систему. Это обязательно скажется на фронте. Подробнее об этом — в интервью "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.

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