https://ukraina.ru/20261122/zima-trevogi-nashey-chem-otvetit-rossiya-na-udar-po-krymskomu-mostu--ekspert-1084667807.html

"Зима тревоги нашей": чем ответит Россия на удар по Крымскому мосту — эксперт

"Зима тревоги нашей": чем ответит Россия на удар по Крымскому мосту — эксперт - 22.11.2026 Украина.ру

"Зима тревоги нашей": чем ответит Россия на удар по Крымскому мосту — эксперт

После атаки ВСУ на Крымский мост проблемы в логистике полуострова будут, но их решат. У трассы "Новороссия" — достаточная пропускная способность, несмотря на удары "Хорнетов". Будет уделяться больше внимания ее защите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов

2026-11-22T20:34

2026-11-22T20:34

2026-11-22T20:34

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Крымский мост подвергся серии из трёх ночных атак ВСУ 16, 17 и 19 ноября, о чём оперативно сообщали глава Крыма Сергей Аксёнов и Минтранс РФ. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, профильные ведомства приступили к оценке ущерба и ликвидации последствий.Отвечая на вопрос о том, может ли разница в затратах на удары и восстановление моста "подсластить пилюлю", эксперт дал понять: ответ на атаку обязательно последует.Поликарпов отметил, что удары по любым мостам всегда выглядят как экономически невыгодные. "Ремонт те же мостов через Днепр обходится гораздо дешевле, чем стоимость ракет и дронов, которыми мы по ним бьем", — пояснил он.Он также объяснил, как будут решать проблемы логистики Крыма. "У нас есть трасса "Новороссия" с достаточной пропускной способностью, несмотря на удары "Хорнетов". Будет уделяться больше внимания ее защите", — уточнил историк.Он отметил, что трассу целиком затянут сеткой-рабицей, поставят больше МОГов и усилят ПВО Керченского пролива."Но на этом история не закончится. Ответ будет. Полагаю, что все киевские мосты будут выведены из строя", — подчеркнул Поликарпов."Понятно, что нас всех ждет "Зима тревоги нашей". Тем не менее, СВО закончится нашей победой. У нас лучше карты. Мы можем нанести ущерба Украине существенно больше, чем она нам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия не победит Украину в войне на истощение, она начнет войну на уничтожение" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию в Крыму — в материале "Елена Маркосян: Миллиарды Запада и террор против Крыма не помогут Украине уйти от мира на условиях России" в дзен-канале Украина.ру.

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