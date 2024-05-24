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На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине

На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине - 24.05.2024 Украина.ру

На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине

Министры обороны стран Евросоюза 28 мая обсудят поставки оружия Украине. Об этом 24 мая сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник

2024-05-24T17:29

2024-05-24T17:29

2024-05-24T17:29

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Ожидается, что на встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Накануне, 23 мая, представитель партии "Возрождение" президента Франции Беджамен Хаддад журналистам Newsweek заявил, что НАТО необходимо расширить поддержку Украины. По его словам, Западу необходимо перестать устанавливать для себя красные линии и ограничения.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, как Брюссель готовит население Европы к вступлению в войну. "Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — сказал Орбан.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. При этом Москва отмечала, что поставки Киеву вооружений ведут к эскалации конфликта.

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новости, украина, европа, франция, виктор орбан, рустем умеров, йенс столтенберг, нато, ес, вооружения