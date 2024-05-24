На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине - 24.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240524/1055271588.html
На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине
На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине - 24.05.2024 Украина.ру
На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине
Министры обороны стран Евросоюза 28 мая обсудят поставки оружия Украине. Об этом 24 мая сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник
2024-05-24T17:29
2024-05-24T17:29
новости
украина
европа
франция
виктор орбан
рустем умеров
йенс столтенберг
нато
ес
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899489c173cb801db4ece6bd25c782e4.jpg
Ожидается, что на встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Накануне, 23 мая, представитель партии "Возрождение" президента Франции Беджамен Хаддад журналистам Newsweek заявил, что НАТО необходимо расширить поддержку Украины. По его словам, Западу необходимо перестать устанавливать для себя красные линии и ограничения.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, как Брюссель готовит население Европы к вступлению в войну. "Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — сказал Орбан.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. При этом Москва отмечала, что поставки Киеву вооружений ведут к эскалации конфликта.
https://ukraina.ru/20240523/1055246850.html
украина
европа
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_b00cd54295f3a52e85bc7769cc6b2d4f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, франция, виктор орбан, рустем умеров, йенс столтенберг, нато, ес, вооружения
Новости, Украина, Европа, Франция, Виктор Орбан, Рустем Умеров, Йенс Столтенберг, НАТО, ЕС, вооружения

На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине

17:29 24.05.2024
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Министры обороны стран Евросоюза 28 мая обсудят поставки оружия Украине. Об этом 24 мая сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник
Ожидается, что на встрече будет присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"На повестке будут поставки ПВО и боеприпасов, ожидаем, что будут участвовать министр обороны Украины и генсек НАТО", - сказал источник.
Накануне, 23 мая, представитель партии "Возрождение" президента Франции Беджамен Хаддад журналистам Newsweek заявил, что НАТО необходимо расширить поддержку Украины. По его словам, Западу необходимо перестать устанавливать для себя красные линии и ограничения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, как Брюссель готовит население Европы к вступлению в войну. "Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — сказал Орбан.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. При этом Москва отмечала, что поставки Киеву вооружений ведут к эскалации конфликта.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Вчера, 14:54
Глава миссии Украины при НАТО рассказала о трудностях с выпрашиванием PatriotПолучение новых комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot является нелегкой задачей для украинских дипломатов. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает "Укринформ"
 
НовостиУкраинаЕвропаФранцияВиктор ОрбанРустем УмеровЙенс СтолтенбергНАТОЕСвооружения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Переговоры в Минске и вопрос к легитимности Зеленского. Итоги 24 мая на Украине
18:10Путин: легитимность Зеленского закончилась
17:55Лукашенко предложил Путину согласовать условия поставок нефти и газа в Белоруссию
17:33Песков опроверг информацию Reuters о заморозке СВО
17:29На повестке ПВО и боеприпасы: главы Минобороны ЕС обсудят поставки Украине
17:18Журналисты Reuters сообщили о готовности Москвы подписать мирный договор с Киевом
17:10Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству
16:32"Вокруг Булгакова": Уильям Буллит и тень Воланда
16:26Янукович прибыл в Белоруссию, где проходят переговоры Путина с Лукашенко - СМИ
16:19Представитель КНР не посетит швейцарский саммит по Украине, отдав предпочтение встрече стран БРИКС
16:16Ростислав Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором
16:05"Не хочу нагнетать, но...": депутата Рады напугал визит Путина в Минск
16:04Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей
15:49С той же культурой, но без паспорта: о демографическом ресурсе и замене мигрантов в России – Безпалько
15:48В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
15:27Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен
14:19"Не Германии говорить о геноциде". Страшное затишье антисемитизма по вине Берлина
14:17В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы
13:13Охота на французского офицера, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 мая
13:12На Украине около миллиона военнообязанных обновили данные
Лента новостейМолния