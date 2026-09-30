Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи - 30.09.2026 Украина.ру
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Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи
Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи - 30.09.2026 Украина.ру
Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи
Киев рискует остаться без зарубежной помощи в размере 29,5 миллиарда долларов, если срочно не выполнит свои обещания перед партнерами, признался премьер-министр Украины Сергей Корецкий
2026-09-30T12:59
2026-09-30T13:03
новости
киев
украина
запад
сергей корецкий
верховная рада
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Он заверил, что сейчас правительство перешло на экстренный режим работы, чтобы успеть закрыть все взятые на себя обязательства до дедлайна 15 октября. Кроме того, Корецкий напомнил, что для возобновления финансирования депутатам Верховной рады придется в срочном порядке проголосовать за целый ряд новых законов.При этом проблемы с финансированием начались не вчера. Как подсчитал руководитель украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в этом году Киев смог получить лишь 37 процентов от обещанных Западом сумм. Причина все та же — украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.Ситуация усугубляется тем, что Киев уже несколько лет подряд живет в долг. Текущий бюджет Украины изначально приняли с рекордным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (это около 45 миллиардов долларов). Все эти колоссальные недостачи власти страны планировали покрывать исключительно за счет западных вливаний.Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, запад, сергей корецкий, верховная рада
Новости, Киев, Украина, Запад, Сергей Корецкий, Верховная Рада

Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи

12:59 30.09.2026 (обновлено: 13:03 30.09.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Киев рискует остаться без зарубежной помощи в размере 29,5 миллиарда долларов, если срочно не выполнит свои обещания перед партнерами, признался премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Он заверил, что сейчас правительство перешло на экстренный режим работы, чтобы успеть закрыть все взятые на себя обязательства до дедлайна 15 октября.
Кроме того, Корецкий напомнил, что для возобновления финансирования депутатам Верховной рады придется в срочном порядке проголосовать за целый ряд новых законов.
При этом проблемы с финансированием начались не вчера. Как подсчитал руководитель украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в этом году Киев смог получить лишь 37 процентов от обещанных Западом сумм. Причина все та же — украинские власти систематически нарушают взятые на себя обязательства.
Ситуация усугубляется тем, что Киев уже несколько лет подряд живет в долг. Текущий бюджет Украины изначально приняли с рекордным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (это около 45 миллиардов долларов). Все эти колоссальные недостачи власти страны планировали покрывать исключительно за счет западных вливаний.
Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.
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12:59Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи
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