https://ukraina.ru/20260930/rossiya-vse-vidit-o-chem-lavrov-predupredil-polyakov-1083515755.html

Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков

Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков - 30.09.2026 Украина.ру

Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков

Неожиданно прозвучало предупреждение Сергея Лаврова в адрес Варшавы. Министр иностранных дел России предложил властям Польши изучать военную доктрину России.

2026-09-30T14:32

2026-09-30T14:32

2026-09-30T14:33

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В этом не было бы ничего удивительного, учитывая нескрываемую враждебность Польши по отношению к России, участие польских властей в подготовке провокаций на Балтике, которые должны были привести к началу общеевропейской войны с Россией, а не вылились в масштабный военный конфликт лишь в силу занятость США на Ближнем Востоке и Индо-тихоокеанской зоне, а также трусости европейцев, испугавшихся атаковать Россию без американского ядерного зонтика и поддержки спутниковой группировки США. Но предупреждение прозвучало в связи с заявленными желаниями Польши разместить на своей территории завод по производству ракет к системе Patriot, который выпускал бы ракеты в интересах США и Украины (очевидно, и Польши тоже).А вот это уже сигнал. Дело в том, что Россия совсем недавно – накануне начала СВО, – в ответ на упрёки в создании крупных группировок войск вблизи границы заявляла, что имеет право на своей территории размещать войска где угодною. Аналогичным образом США и их союзники также имеют право на своей территории размещать войска, военную инфраструктуру и военное производство где угодно. Польша – член НАТО, значит, завод предлагается построить на территории государства-члена НАТО, а работать он должен в интересах всего НАТО. Придраться не к чему.В то же время, предложение изучать российскую военную доктрину является несомненной угрозой, причём практически незавуалированной. Разумеется, возникает вопрос: с какой стати Лавров ничего не говорит о хабе в Жешуве, через который на Украину поставляется основная масса иностранного оружия и техники, а упоминает обычный завод, который могут и не построить? Американцы пока не передали лицензию на производство противоракет, которую обещали Украине, так что даже неизвестно, будет ли существовать завод, вызвавший такой ажиотаж.Понятно, что дело не в заводе. Вернее, не только в нём. Европейцы в течение последнего года неоднократно заявляли о планах открытой (горячей) войны с Россией, развернули соответствующую пропаганду в СМИ, увеличили военные бюджеты, поставили задачу двух-трёхкратного увеличения численности европейских армий, их перевооружения, развёртывания производства боеприпасов и военной техники на территории Европы, а также устроили непрекращающиеся провокации на российской границе и в глубине собственной территории европейских стран.Планируемый завод на территории Польши – лишь одно из предприятий, которые должны быть созданы в рамках подготовки общеевропейской войны с Россией. Кстати, Польша особенно усердствует в создании подобного рода лицензионных производств. Таким образом на территории Польши локализуется сборка корейских танков "Черная пантера", самоходных орудий, также закупленных Варшавой в Республике Корея, и снарядов к ним. Польша планирует создать на своей территории лицензионное производство корейских учебно-боевых самолётов, также Варшава уже создала лицензионные ремонтные мощности для танков "Абрамс" – и вот сейчас возникла инициатива лицензионного выпуска ракет к системам ПВО.Фактически Варшава создаёт передовой промышленный кластер по обслуживанию потребностей ударной группировки НАТО на Петербургско-белорусском направлении. Кроме того, Польша изъявила желание разместить на своих аэродромах французские истребители Rafal из состава эскадрильи, переоборудованной под носители ядерного оружия, склады запчастей к этим самолётам и используемых ими ядерных авиабомб. Польша, наряду с Германией, заявляет об амбициях стать ядерной державой – и обращалась к США с просьбой о размещении на польской территории американского ядерного оружия.При этом, если Германия и тем более Франция могут расцениваться как глубокий европейский тыл, то Польша, в случае европейской войны против России, становится прифронтовым государством. Характер размещаемого производства, как и сам факт его размещения, свидетельствуют об его ориентации на то, что данные предприятия займутся восстановлением техники, получившей повреждения в боях на территориях Белоруссии и Прибалтики, а также производством расходных материалов для артиллерийского и воздушного наступления стран Запада на Россию.Отметим также, что в начале СВО Россия использовала концепцию превентивной обороны, нанеся удар по Украине в ответ на подготовку к удару по ДНР/ЛНР. То есть Киев занимался тем же, чем сейчас занимается Варшава: развёртывал новые соединения, довооружался, разрабатывал планы наступления и полного уничтожения народных республик. Россия не стала ждать, когда эти планы начнут осуществляться, и нанесла превентивные удары по изготовившимся к наступлению украинским войскам.Польша также развёртывает на белорусской границе дополнительные соединения. Только за последний год упоминались новые польская и американская дивизии. Ожидается размещение бригады ФРГ. Более медленными темпами, но также весьма интенсивно идёт милитаризация Прибалтики.Современные ракеты достают с территории Эстонии не только до Санкт-Петербурга, но и до Москвы. Петербург же вовсе находится в зоне досягаемости тяжёлых РСЗО и открыт для молниеносной сухопутной операции. Аналогичным образом велики сухопутная и морская угроза Калининграду и области, а также угроза морской блокады Санкт-Петербурга. Для ликвидации этой угрозы Россия может в рамках своей военной доктрины нанести превентивный удар высокоточным оружием по развёрнутым в Польше ударным дивизиям НАТО, военным объектам и предприятиям ВПК, потому что они представляют прямую и явную угрозу России.Но удар может быть и ядерным. Российская военная доктрина предусматривает применение ядерного орудия первой – в случае, если действия врага несут угрозу существованию российского государства. Блокада балтийских портов, сухопутное наступление на Санкт-Петербург и возможность обстреливать Москву высокоточными ракетами совершенно очевидно несут угрозу российской государственности. С учётом же того, что Польша является государством-членом НАТО, применение ядерного оружия становится возможным уже на ранней стадии конфликта.Российские, а раньше советские дипломаты, никогда так прозрачно не угрожали соседям военным ответом на провокации и возможностью применения ядерного оружия. В российской политической традиции такие вопросы обсуждаются военными и политиками, причём, как правило в закрытом формате. Тот факт, что Путин, Медведев и Лавров (особенно Лавров) не первый раз открыто говорят о готовности к вооружённому ответу на провокации Запада, не исключая быстрого перерастания кризиса в ядерную мировую войну, свидетельствует об исчерпании традиционных средств воздействия на оппонентов.Предупреждения перестали озвучиваться в общей форме и приняли характер конкретных угроз конкретным странам. С Украиной диалог перешёл в подобный формат менее чем за полгода до начала СВО. Принятый Россией тон свидетельствует о том, что Кремль не только собирается завершить украинский кризис в ближайшее время, но и готов на раннем этапе пресечь возможные провокации Запада, имеющие целью превратить украинский кризис в европейский.Зеленский не пришел: Лавров в СБ ООН рассказал, как Украина могла бы остаться в границах 1991 года

https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html

https://ukraina.ru/20260925/konets-epokhi-nato-okonchatelno-vyrodilas-1083424060.html

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россия

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

весь ищенко, мнения, нато, сергей лавров, польша, россия, сша, владимир путин, впк, ольга медведева