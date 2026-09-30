Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков - 30.09.2026 Украина.ру
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Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков
Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков - 30.09.2026 Украина.ру
Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков
Неожиданно прозвучало предупреждение Сергея Лаврова в адрес Варшавы. Министр иностранных дел России предложил властям Польши изучать военную доктрину России.
2026-09-30T14:32
2026-09-30T14:33
весь ищенко
мнения
нато
сергей лавров
польша
россия
сша
владимир путин
впк
ольга медведева
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В этом не было бы ничего удивительного, учитывая нескрываемую враждебность Польши по отношению к России, участие польских властей в подготовке провокаций на Балтике, которые должны были привести к началу общеевропейской войны с Россией, а не вылились в масштабный военный конфликт лишь в силу занятость США на Ближнем Востоке и Индо-тихоокеанской зоне, а также трусости европейцев, испугавшихся атаковать Россию без американского ядерного зонтика и поддержки спутниковой группировки США. Но предупреждение прозвучало в связи с заявленными желаниями Польши разместить на своей территории завод по производству ракет к системе Patriot, который выпускал бы ракеты в интересах США и Украины (очевидно, и Польши тоже).А вот это уже сигнал. Дело в том, что Россия совсем недавно – накануне начала СВО, – в ответ на упрёки в создании крупных группировок войск вблизи границы заявляла, что имеет право на своей территории размещать войска где угодною. Аналогичным образом США и их союзники также имеют право на своей территории размещать войска, военную инфраструктуру и военное производство где угодно. Польша – член НАТО, значит, завод предлагается построить на территории государства-члена НАТО, а работать он должен в интересах всего НАТО. Придраться не к чему.В то же время, предложение изучать российскую военную доктрину является несомненной угрозой, причём практически незавуалированной. Разумеется, возникает вопрос: с какой стати Лавров ничего не говорит о хабе в Жешуве, через который на Украину поставляется основная масса иностранного оружия и техники, а упоминает обычный завод, который могут и не построить? Американцы пока не передали лицензию на производство противоракет, которую обещали Украине, так что даже неизвестно, будет ли существовать завод, вызвавший такой ажиотаж.Понятно, что дело не в заводе. Вернее, не только в нём. Европейцы в течение последнего года неоднократно заявляли о планах открытой (горячей) войны с Россией, развернули соответствующую пропаганду в СМИ, увеличили военные бюджеты, поставили задачу двух-трёхкратного увеличения численности европейских армий, их перевооружения, развёртывания производства боеприпасов и военной техники на территории Европы, а также устроили непрекращающиеся провокации на российской границе и в глубине собственной территории европейских стран.Планируемый завод на территории Польши – лишь одно из предприятий, которые должны быть созданы в рамках подготовки общеевропейской войны с Россией. Кстати, Польша особенно усердствует в создании подобного рода лицензионных производств. Таким образом на территории Польши локализуется сборка корейских танков "Черная пантера", самоходных орудий, также закупленных Варшавой в Республике Корея, и снарядов к ним. Польша планирует создать на своей территории лицензионное производство корейских учебно-боевых самолётов, также Варшава уже создала лицензионные ремонтные мощности для танков "Абрамс" – и вот сейчас возникла инициатива лицензионного выпуска ракет к системам ПВО.Фактически Варшава создаёт передовой промышленный кластер по обслуживанию потребностей ударной группировки НАТО на Петербургско-белорусском направлении. Кроме того, Польша изъявила желание разместить на своих аэродромах французские истребители Rafal из состава эскадрильи, переоборудованной под носители ядерного оружия, склады запчастей к этим самолётам и используемых ими ядерных авиабомб. Польша, наряду с Германией, заявляет об амбициях стать ядерной державой – и обращалась к США с просьбой о размещении на польской территории американского ядерного оружия.При этом, если Германия и тем более Франция могут расцениваться как глубокий европейский тыл, то Польша, в случае европейской войны против России, становится прифронтовым государством. Характер размещаемого производства, как и сам факт его размещения, свидетельствуют об его ориентации на то, что данные предприятия займутся восстановлением техники, получившей повреждения в боях на территориях Белоруссии и Прибалтики, а также производством расходных материалов для артиллерийского и воздушного наступления стран Запада на Россию.Отметим также, что в начале СВО Россия использовала концепцию превентивной обороны, нанеся удар по Украине в ответ на подготовку к удару по ДНР/ЛНР. То есть Киев занимался тем же, чем сейчас занимается Варшава: развёртывал новые соединения, довооружался, разрабатывал планы наступления и полного уничтожения народных республик. Россия не стала ждать, когда эти планы начнут осуществляться, и нанесла превентивные удары по изготовившимся к наступлению украинским войскам.Польша также развёртывает на белорусской границе дополнительные соединения. Только за последний год упоминались новые польская и американская дивизии. Ожидается размещение бригады ФРГ. Более медленными темпами, но также весьма интенсивно идёт милитаризация Прибалтики.Современные ракеты достают с территории Эстонии не только до Санкт-Петербурга, но и до Москвы. Петербург же вовсе находится в зоне досягаемости тяжёлых РСЗО и открыт для молниеносной сухопутной операции. Аналогичным образом велики сухопутная и морская угроза Калининграду и области, а также угроза морской блокады Санкт-Петербурга. Для ликвидации этой угрозы Россия может в рамках своей военной доктрины нанести превентивный удар высокоточным оружием по развёрнутым в Польше ударным дивизиям НАТО, военным объектам и предприятиям ВПК, потому что они представляют прямую и явную угрозу России.Но удар может быть и ядерным. Российская военная доктрина предусматривает применение ядерного орудия первой – в случае, если действия врага несут угрозу существованию российского государства. Блокада балтийских портов, сухопутное наступление на Санкт-Петербург и возможность обстреливать Москву высокоточными ракетами совершенно очевидно несут угрозу российской государственности. С учётом же того, что Польша является государством-членом НАТО, применение ядерного оружия становится возможным уже на ранней стадии конфликта.Российские, а раньше советские дипломаты, никогда так прозрачно не угрожали соседям военным ответом на провокации и возможностью применения ядерного оружия. В российской политической традиции такие вопросы обсуждаются военными и политиками, причём, как правило в закрытом формате. Тот факт, что Путин, Медведев и Лавров (особенно Лавров) не первый раз открыто говорят о готовности к вооружённому ответу на провокации Запада, не исключая быстрого перерастания кризиса в ядерную мировую войну, свидетельствует об исчерпании традиционных средств воздействия на оппонентов.Предупреждения перестали озвучиваться в общей форме и приняли характер конкретных угроз конкретным странам. С Украиной диалог перешёл в подобный формат менее чем за полгода до начала СВО. Принятый Россией тон свидетельствует о том, что Кремль не только собирается завершить украинский кризис в ближайшее время, но и готов на раннем этапе пресечь возможные провокации Запада, имеющие целью превратить украинский кризис в европейский.Зеленский не пришел: Лавров в СБ ООН рассказал, как Украина могла бы остаться в границах 1991 года
https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html
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весь ищенко, мнения, нато, сергей лавров, польша, россия, сша, владимир путин, впк, ольга медведева
весь Ищенко, Мнения, НАТО, Сергей Лавров, Польша, Россия, США, Владимир Путин, ВПК, Ольга Медведева

Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков

14:32 30.09.2026 (обновлено: 14:33 30.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенассамблея ООН в Нью-Йорке
Генассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Неожиданно прозвучало предупреждение Сергея Лаврова в адрес Варшавы. Министр иностранных дел России предложил властям Польши изучать военную доктрину России.
В этом не было бы ничего удивительного, учитывая нескрываемую враждебность Польши по отношению к России, участие польских властей в подготовке провокаций на Балтике, которые должны были привести к началу общеевропейской войны с Россией, а не вылились в масштабный военный конфликт лишь в силу занятость США на Ближнем Востоке и Индо-тихоокеанской зоне, а также трусости европейцев, испугавшихся атаковать Россию без американского ядерного зонтика и поддержки спутниковой группировки США.
Но предупреждение прозвучало в связи с заявленными желаниями Польши разместить на своей территории завод по производству ракет к системе Patriot, который выпускал бы ракеты в интересах США и Украины (очевидно, и Польши тоже).
А вот это уже сигнал. Дело в том, что Россия совсем недавно – накануне начала СВО, – в ответ на упрёки в создании крупных группировок войск вблизи границы заявляла, что имеет право на своей территории размещать войска где угодною. Аналогичным образом США и их союзники также имеют право на своей территории размещать войска, военную инфраструктуру и военное производство где угодно. Польша – член НАТО, значит, завод предлагается построить на территории государства-члена НАТО, а работать он должен в интересах всего НАТО. Придраться не к чему.
В то же время, предложение изучать российскую военную доктрину является несомненной угрозой, причём практически незавуалированной. Разумеется, возникает вопрос: с какой стати Лавров ничего не говорит о хабе в Жешуве, через который на Украину поставляется основная масса иностранного оружия и техники, а упоминает обычный завод, который могут и не построить? Американцы пока не передали лицензию на производство противоракет, которую обещали Украине, так что даже неизвестно, будет ли существовать завод, вызвавший такой ажиотаж.
Понятно, что дело не в заводе. Вернее, не только в нём. Европейцы в течение последнего года неоднократно заявляли о планах открытой (горячей) войны с Россией, развернули соответствующую пропаганду в СМИ, увеличили военные бюджеты, поставили задачу двух-трёхкратного увеличения численности европейских армий, их перевооружения, развёртывания производства боеприпасов и военной техники на территории Европы, а также устроили непрекращающиеся провокации на российской границе и в глубине собственной территории европейских стран.
Планируемый завод на территории Польши – лишь одно из предприятий, которые должны быть созданы в рамках подготовки общеевропейской войны с Россией. Кстати, Польша особенно усердствует в создании подобного рода лицензионных производств. Таким образом на территории Польши локализуется сборка корейских танков "Черная пантера", самоходных орудий, также закупленных Варшавой в Республике Корея, и снарядов к ним.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
28 сентября, 13:04
СВО и новое ракетное оружие: Запад зазывает ядерную войнуЗа четыре с половиной года СВО все ведущие военные державы мира пересмотрели свои военные стратегии. Это был вынужденный шаг, вызванный резким ростом роли беспилотников в качестве средств как разведки и наведения, так и поражения.
Польша планирует создать на своей территории лицензионное производство корейских учебно-боевых самолётов, также Варшава уже создала лицензионные ремонтные мощности для танков "Абрамс" – и вот сейчас возникла инициатива лицензионного выпуска ракет к системам ПВО.
Фактически Варшава создаёт передовой промышленный кластер по обслуживанию потребностей ударной группировки НАТО на Петербургско-белорусском направлении. Кроме того, Польша изъявила желание разместить на своих аэродромах французские истребители Rafal из состава эскадрильи, переоборудованной под носители ядерного оружия, склады запчастей к этим самолётам и используемых ими ядерных авиабомб. Польша, наряду с Германией, заявляет об амбициях стать ядерной державой – и обращалась к США с просьбой о размещении на польской территории американского ядерного оружия.
При этом, если Германия и тем более Франция могут расцениваться как глубокий европейский тыл, то Польша, в случае европейской войны против России, становится прифронтовым государством. Характер размещаемого производства, как и сам факт его размещения, свидетельствуют об его ориентации на то, что данные предприятия займутся восстановлением техники, получившей повреждения в боях на территориях Белоруссии и Прибалтики, а также производством расходных материалов для артиллерийского и воздушного наступления стран Запада на Россию.
Отметим также, что в начале СВО Россия использовала концепцию превентивной обороны, нанеся удар по Украине в ответ на подготовку к удару по ДНР/ЛНР. То есть Киев занимался тем же, чем сейчас занимается Варшава: развёртывал новые соединения, довооружался, разрабатывал планы наступления и полного уничтожения народных республик. Россия не стала ждать, когда эти планы начнут осуществляться, и нанесла превентивные удары по изготовившимся к наступлению украинским войскам.
Польша также развёртывает на белорусской границе дополнительные соединения. Только за последний год упоминались новые польская и американская дивизии. Ожидается размещение бригады ФРГ. Более медленными темпами, но также весьма интенсивно идёт милитаризация Прибалтики.
- РИА Новости, 1920, 25.09.2026
25 сентября, 13:42
Конец эпохи: НАТО окончательно выродиласьГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте, общаясь с журналистами в Нью-Йорке, заявил, что альянс готов дать гарантии безопасности Украине и разместить там войска после окончания украино-российского конфликта.
Современные ракеты достают с территории Эстонии не только до Санкт-Петербурга, но и до Москвы. Петербург же вовсе находится в зоне досягаемости тяжёлых РСЗО и открыт для молниеносной сухопутной операции. Аналогичным образом велики сухопутная и морская угроза Калининграду и области, а также угроза морской блокады Санкт-Петербурга. Для ликвидации этой угрозы Россия может в рамках своей военной доктрины нанести превентивный удар высокоточным оружием по развёрнутым в Польше ударным дивизиям НАТО, военным объектам и предприятиям ВПК, потому что они представляют прямую и явную угрозу России.
Но удар может быть и ядерным. Российская военная доктрина предусматривает применение ядерного орудия первой – в случае, если действия врага несут угрозу существованию российского государства. Блокада балтийских портов, сухопутное наступление на Санкт-Петербург и возможность обстреливать Москву высокоточными ракетами совершенно очевидно несут угрозу российской государственности. С учётом же того, что Польша является государством-членом НАТО, применение ядерного оружия становится возможным уже на ранней стадии конфликта.
Российские, а раньше советские дипломаты, никогда так прозрачно не угрожали соседям военным ответом на провокации и возможностью применения ядерного оружия. В российской политической традиции такие вопросы обсуждаются военными и политиками, причём, как правило в закрытом формате. Тот факт, что Путин, Медведев и Лавров (особенно Лавров) не первый раз открыто говорят о готовности к вооружённому ответу на провокации Запада, не исключая быстрого перерастания кризиса в ядерную мировую войну, свидетельствует об исчерпании традиционных средств воздействия на оппонентов.
Предупреждения перестали озвучиваться в общей форме и приняли характер конкретных угроз конкретным странам. С Украиной диалог перешёл в подобный формат менее чем за полгода до начала СВО. Принятый Россией тон свидетельствует о том, что Кремль не только собирается завершить украинский кризис в ближайшее время, но и готов на раннем этапе пресечь возможные провокации Запада, имеющие целью превратить украинский кризис в европейский.
Зеленский не пришел: Лавров в СБ ООН рассказал, как Украина могла бы остаться в границах 1991 года
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