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Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника
Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника - 30.09.2026 Украина.ру
Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника
Российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками, парализовав логистику, энергетику и связь противника, сообщило 30 сентября Министерство обороны РФ
2026-09-30T10:28
2026-09-30T10:28
2026-09-30T10:33
россия
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киев
вооруженные силы украины
трипольская тэс
минобороны
сво
спецоперация
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По официальным данным ведомства, в Киеве точным прилетом был поражен стратегический центр обработки данных "Де Ново" — одна из ключевых точек обмена интернет-трафиком, отвечавшая за обработку, хранение и передачу информации для нужд ВСУ.В Киевской области под удар попал целый ряд критических объектов энергетики, обеспечивавших бесперебойную работу военно-промышленного комплекса. Российские военные уничтожили электроподстанцию "Киевская" в населенном пункте Наливайковка, отвечавшую за распределение энергии для военных заводов столицы. Также поражены Трипольская ТЭС на юге области и Киевская ГЭС в Вышгороде, питавшая оборонные предприятия в северной части региона. В населенном пункте Гореничи ликвидирован аккумуляторный парк хранения энергии, который ВСУ использовали для резервного снабжения столичных военных объектов.В Одесской области российская армия уничтожила производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, через который шли прием, хранение и транспортировка топлива и военных грузов для украинских войск. Кроме того, в северо-западной части Черного моря на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для нужд ВСУ. В Минобороны напомнили, что подготовка этих массированных ударов по энергетике Украины началась в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и ТЭК России.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины, трипольская тэс, минобороны, сво, спецоперация
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Трипольская ТЭС, Минобороны, СВО, Спецоперация
Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника
10:28 30.09.2026 (обновлено: 10:33 30.09.2026)
Российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками, парализовав логистику, энергетику и связь противника, сообщило 30 сентября Министерство обороны РФ
По официальным данным ведомства, в Киеве точным прилетом был поражен стратегический центр обработки данных "Де Ново" — одна из ключевых точек обмена интернет-трафиком, отвечавшая за обработку, хранение и передачу информации для нужд ВСУ.
В Киевской области под удар попал целый ряд критических объектов энергетики, обеспечивавших бесперебойную работу военно-промышленного комплекса.
Российские военные уничтожили электроподстанцию "Киевская" в населенном пункте Наливайковка, отвечавшую за распределение энергии для военных заводов столицы. Также поражены Трипольская ТЭС на юге области и Киевская ГЭС в Вышгороде, питавшая оборонные предприятия в северной части региона. В населенном пункте Гореничи ликвидирован аккумуляторный парк хранения энергии, который ВСУ использовали для резервного снабжения столичных военных объектов.
В Одесской области российская армия уничтожила производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, через который шли прием, хранение и транспортировка топлива и военных грузов для украинских войск.
Кроме того, в северо-западной части Черного моря на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для нужд ВСУ.
В Минобороны напомнили, что подготовка этих массированных ударов по энергетике Украины началась в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и ТЭК России.