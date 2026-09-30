Каждый час воздушной тревоги обходится Украине в десятки миллионов долларов — Guardian
12:15 30.09.2026 (обновлено: 12:16 30.09.2026)
Каждый час простоя украинских предприятий во время воздушных тревог обходится бюджету страны примерно в 45 миллионов долларов, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на заявление министра экономики Украины Александра Кравченко
Из-за регулярного включения сирен сотрудники заводов и фабрик вынуждены постоянно уходить в укрытия. В результате производственные процессы полностью останавливаются, из-за чего даже дееспособный бизнес несет огромные финансовые потери.
В отдельных областях Украины воздушная тревога может непрерывно длиться до 10 часов в сутки. Как признал сам Кравченко, такие затяжные паузы вызваны неспособностью украинских систем ПВО справляться с новыми российскими беспилотниками.
Суммарный ущерб, который местная промышленность успела понести с начала текущего года, министр оценил почти в 10 миллиардов долларов.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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