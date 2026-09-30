https://ukraina.ru/20260930/tschatelnee-podbirayte-slova-ulyanov-otvetil-prezidentu-avstrii-nazvavshemu-rossiyu-karlikom-1083521563.html

"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"

"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом" - 30.09.2026 Украина.ру

"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал высказывание президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который назвал Россию "карликом"

2026-09-30T15:59

2026-09-30T15:59

2026-09-30T15:59

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Российский дипломат предложил австрийскому лидеру задуматься о том, как в таком случае следует охарактеризовать его собственную страну."Президент Австрии назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?" — написал Ульянов на своей странице в социальной сети X .Ранее Ван дер Беллен в ходе выступления во дворце Хофбург в Вене назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". После этого пользователи соцсетей обрушились с критикой на австрийского президента, обратив внимание на то, что он оторван от реальности, и прикрепили к комментариям географическую карту .Ульянов также отметил, что публичным деятелям необходимо тщательно подбирать слова во время своих выступлений, особенно когда речь идет о международной политике .Александр Ван дер Беллен занимает пост федерального президента Австрии с 2017 года.Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.

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