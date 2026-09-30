https://ukraina.ru/20260930/tschatelnee-podbirayte-slova-ulyanov-otvetil-prezidentu-avstrii-nazvavshemu-rossiyu-karlikom-1083521563.html
"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом" - 30.09.2026 Украина.ру
"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал высказывание президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который назвал Россию "карликом"
2026-09-30T15:59
2026-09-30T15:59
2026-09-30T15:59
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Российский дипломат предложил австрийскому лидеру задуматься о том, как в таком случае следует охарактеризовать его собственную страну."Президент Австрии назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?" — написал Ульянов на своей странице в социальной сети X .Ранее Ван дер Беллен в ходе выступления во дворце Хофбург в Вене назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". После этого пользователи соцсетей обрушились с критикой на австрийского президента, обратив внимание на то, что он оторван от реальности, и прикрепили к комментариям географическую карту .Ульянов также отметил, что публичным деятелям необходимо тщательно подбирать слова во время своих выступлений, особенно когда речь идет о международной политике .Александр Ван дер Беллен занимает пост федерального президента Австрии с 2017 года.Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, австрия, вена, михаил ульянов, дипломатия, дипломаты, международные отношения, международная политика, новости россии
Новости, Россия, Австрия, Вена, Михаил Ульянов, дипломатия, дипломаты, международные отношения, Международная политика, новости России
"Тщательнее подбирайте слова": Ульянов ответил президенту Австрии, назвавшему Россию "карликом"
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал высказывание президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который назвал Россию "карликом"
Российский дипломат предложил австрийскому лидеру задуматься о том, как в таком случае следует охарактеризовать его собственную страну.
"Президент Австрии назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?" — написал Ульянов на своей странице в социальной сети X .
Ранее Ван дер Беллен в ходе выступления во дворце Хофбург в Вене назвал Россию "карликом, который ведет себя как гигант". После этого пользователи соцсетей обрушились с критикой на австрийского президента, обратив внимание на то, что он оторван от реальности, и прикрепили к комментариям географическую карту .
Ульянов также отметил, что публичным деятелям необходимо тщательно подбирать слова во время своих выступлений, особенно когда речь идет о международной политике .
Александр Ван дер Беллен занимает пост федерального президента Австрии с 2017 года.