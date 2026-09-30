https://ukraina.ru/20260930/ukrainu-zhdet-vnezapnyy-krakh-inostrannye-smi-i-eksperty-o-buduschem-strany-1083502789.html

Украину ждет внезапный крах: иностранные СМИ и эксперты о будущем страны

Украину ждет внезапный крах: иностранные СМИ и эксперты о будущем страны - 30.09.2026 Украина.ру

Украину ждет внезапный крах: иностранные СМИ и эксперты о будущем страны

Западные политики и эксперты всё чаще приходят к выводу, что в конфликте на Украине в ближайшее время могут произойти серьёзные изменения либо развязка – не в пользу Киева

2026-09-30T07:31

2026-09-30T07:31

2026-09-30T07:31

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россия

украина

евросоюз

нато

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

сша

спецоперация

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Скоро Украине, вероятно, придётся принять решение о выходе из конфликта, считает бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб."Вероятно, мы движемся к ситуации, когда Украина окажется под гораздо более сильным давлением. Один из вариантов выхода из этой ситуации — сказать Западу: "Дядя, знаешь, у нас дела идут плохо и в экономическом, и в политическом, и в военном плане, так что нам нужно из этого выходить прямо сейчас", — заявил он в эфире YouTube-канала.Впрочем, ситуация может развиваться по совершенно иному сценарию."В подобных обстоятельствах люди могут впасть в панику. Так, западные союзники Украины, видя перспективу её поражения, могут начать действовать по принципу "надо что-то делать". Например, в США уже звучат голоса, призывающие именно к этому: "Давайте введём над Украиной бесполётную зону". А это почти неизбежно привело бы к прямому конфликту между Западом и Россией, между НАТО и Россией. И, на мой взгляд, это стало бы катастрофой", — продолжил Биб.Эта красная линия для РФ: такая мера подразумевает работу военных НАТО на территории Украины. В частности, чтобы не допустить это, проводится СВО. В июле сам президент США Дональд Трамп допустил установление бесполётной зоны над Украиной в случае необходимости, но сразу дал понять, что этот вариант не рассматривается, поскольку Соединённые Штаты желают полного урегулирования конфликта.И уже в сентябре на личной встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке американский лидер призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отправиться в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, однако тот ответил отказом. А по сведениям агентства Bloomberg, был расстроен тем, что президент США заговорил об этом."Призыв Трампа к Зеленскому отправиться в Москву означает, что Вашингтон фактически признал сложившуюся реальность и победу России в специальной военной операции", — заявил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак.Сам факт обсуждения возможности встречи в Москве имеет важное политическое значение, поскольку ранее западные страны и украинское руководство последовательно настаивали на проведении переговоров на нейтральной территории, подчеркнул он. К тому же это — признание, что без прямого взаимодействия с Россией урегулирование невозможно.Российская сторона к диалогу открыта и недавно в очередной раз подтвердила, что её предложение для Зеленского приехать на переговоры в Москву под гарантии личной безопасности по-прежнему в силе. Украинский же лидер в ответ на вопрос шефа бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентина Богданова на полях Генассамблеи ООН, когда же он отправится в Москву, лишь буркнул себе нос "на ракете" и выругался по-русски. Теперь, по словам Санджака, очередь за Брюсселем: европейским странам тоже предстоит признать новую ситуацию и сделать соответствующие выводы. Евросоюзу, по его мнению, предстоит определить, готов ли он адаптировать свою политику к новой дипломатической реальности или продолжит придерживаться прежнего подхода.А пока не удаётся выйти в дипломатическую плоскость, течение конфликта определяется на поле боя. Но и там, как видится с Запада, преимущество одной стороны над другой очевидно.ВСУ не удастся справиться с натиском ВС РФ, отмечает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он обращает внимание на то, что Россия усилила атаки и направляет на боевые задания больше личного состава, действует на более широком фронте и вынуждает украинцев расходовать силы, которых у них уже практически не осталось, ведь у ВСУ нет больших резервов."Поэтому, думаю, вскоре мы можем увидеть довольно внезапный крах. Украинцы способны продержаться ещё какое-то время, но потом наступит конец. Сейчас план украинцев — попытаться выжить. Но у них это не получится. Знаете, я действительно думаю, что мы увидим более серьёзное продвижение российских войск и крах обороны Киева", — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала."В Европе началась паника, потому что они осознали, что они не побеждают на Украине, и всё очень быстро разваливается. Оказалось, что у украинцев проблемы не только с нехваткой личного состава, но и со всей инфраструктурой. Мы видим, как уничтожается их логистика, склады, заправки. Судя по всему, у них уже не осталось сталелитейной промышленности. Так что русские просто уничтожают всю критически важную инфраструктуру", — заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.На этом фоне Зеленский поднимает вопрос о перемирии по нескольким аспектам, в т. ч. в энергетике и на море, однако, как напомнил 25 сентября Путин, киевский режим сам же начал атаки по каждому направлению.Британский военный аналитик Александр Меркурис впечатлился ответом российского лидера Зеленскому."Особенно жёстким этот ответ делает то, что Путин фактически напоминает Зеленскому, но также и остальному миру, что украинцы, глава киевского режима пожинают то, что посеяли. Тот факт, что ответные действия Москвы оказались намного мощнее, — всего лишь результат ошибок Украины, а также, действительно, Зеленского, которые привели его к критической точке, в которой он сейчас находится", — отметил он.Сейчас Киеву очень кстати были бы новые партии вооружений и денежные вливания от зарубежных партнёров, но и с этим есть трудности. Накануне министры обороны государств-членов Евросоюза не смогли договориться о предоставлении Украине зенитных ракет для комплексов Patriot. Более того, западные страны, как пишет газета The New York Times, всё неохотнее передают ей перехватчики – самим нужны.Несмотря на заявления политиков, Европа на самом деле не в состоянии продолжать финансировать Украину на постоянной основе, говорит Диесен.По оценке заслуженного профессора исторического факультета Университетского колледжа Корка Джеффри Робертса, материальные возможности Европы по поддержке Киева могут иссякнуть уже к следующему году, до конца текущего денег ещё хватит. Плюс ЕС может сократить или вовсе прекратить поддержку Украины уже в ближайшие месяцы и по другой причине – общественные настроения меняются. Так, если на президентских выборах во Франции в апреле победит Марин Ле Пен, то по украинскому вопросу произойдёт фундаментальный сдвиг в позиции не только Франции, но и всей Европы."Они (европейцы – ред.) готовы пойти на всё, лишь бы сохранить денежный поток. Потому что, как только деньги закончатся, позиции Киева обрушатся. В ЕС продвигают такие позиции, чтобы война на Украине продолжалась как можно дольше. Чтобы заручиться поддержкой для прокси-конфликта, получить больше денег для Украины, больше средств на укрепление обороны Запада, чтобы продлить свою кампанию против России", – заявил ирландский эксперт на полях дискуссионного клуба "Валдай".Руководство ЕС постоянно выражает негодование, что их не приглашают на переговоры по Украине, а ведь они должны присутствовать за столом, поскольку решается судьба всего региона. Но те же чиновники своими заявлениями только дестабилизируют ситуацию. Например, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что Россия якобы пытается подорвать единство Европы в вопросе поддержки Украины."Честно говоря, подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС просто сводят меня с ума! При этом они полностью игнорируют тот факт, что уже почти пять лет поставляют Киеву смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы всё чаще наносить удары по самой территории России", – написал в соцсети X подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.А за каждым таким ударом стоят жизни людей и страшные трагедии, как, например, в результате удара ВСУ по педагогическому колледжу в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая, когда погиб 21 человек. С целью собрать больше информации о происходящем в Донбассе в ЛНР прибыли представители 13 иностранных СМИ из 11 стран."Я специально приехал сюда (в Старобельск – ред.), чтобы увидеть последствия преступлений неонацистского режима. И здесь очень тяжело находиться. У меня действительно нет слов, чтобы описать свои чувства, потому что здесь погибли дети. К сожалению, неонацистский киевский режим специально, целенаправленно атаковал это место дронами, ракетами. И это ужасно. Тут до сих пор остались некоторые вещи: школьные рюкзаки, обувь. Это память о тех детях, что мечтали здесь проучиться и стать учителями, изменить мир в каком-то смысле", - поделился своими впечатлениями пакистанский журналист Тайеб Хан.Посещение таких мест представителями иностранных СМИ очень важно, чтобы аудитория их стран могла понять суть происходящего на Украине и сделать собственные выводы.Простые американцы, например, не понимают, почему Россия придерживается такой линии, рассказывает геополитический аналитик Крис Хелали. И отвечает на этот вопрос: потому что для России это экзистенциальный конфликт, борьба за национальную оборону и безопасность."Честно говоря, подобные высказывания высокопоставленных чиновников ЕС просто сводят меня с ума! При этом они полностью игнорируют тот факт, что уже почти лет поставляют Киеву смертоносное оружие и подталкивают его к тому, чтобы всё чаще наносить удары по самой территории России"", — констатирует он.Почему Зеленскому невыгодно окончание конфликта с Россией, в эфире YouTube-канала объяснил бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд: "Украина никогда не вступит в НАТО. А Зеленский абсолютно не поддерживает это. Он не хочет, чтобы конфликт закончился, потому что, с его точки зрения, как только закончится конфликт, закончится и его политическая карьера".

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https://ukraina.ru/20260927/neveroyatnyy-rezultat-na-ukraine-voobsche-ne-ostalos-grazhdanskikh-obektov-1083449153.html

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