https://ukraina.ru/20260930/ekonomika-ukrainy-i-voyna-metallurgiya-umerla-zapad-bolshe-ne-mozhet-sponsirovat-stranu-1083504110.html

Экономика Украины и война: металлургия умерла, Запад больше не может спонсировать страну

Экономика Украины и война: металлургия умерла, Запад больше не может спонсировать страну - 30.09.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: металлургия умерла, Запад больше не может спонсировать страну

Главные темы недели – удары ВКС России по украинским дата-центрам, систематизация ущерба украинского бизнеса от эскалации ударов по тылам и отказ ЕС покрывать часть убытков Украины

2026-09-30T09:30

2026-09-30T09:30

2026-09-30T09:30

эксклюзив

украина

россия

киев

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

ес

вкс

метинвест

экономика

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Ошибка БанковойЛетом 2026 года киевские начальники сильно просчитались. Россия перехватила инициативу и стала наносить куда более болезненные удары, чем рассчитывали на Украине. А так как налёты дронами проектировались в качестве средства оказания влияния на российское общественное мнение накануне думских выборов, то очевидно, что по их завершению Киев стал добиваться деэскалации.В ходе первой за четыре с половиной года встречи глав МИД России и Германии Йоханн Вадефуль призвал Россию заключить соглашение о возобновлении экспорта зерна через Чёрное море. Источники издания Reuters в немецкой делегации отмечали, что время "имеет решающее значение, учитывая нехватку продовольствия во многих странах, особенно странах Глобального Юга".Такие заявления не могут не вызвать ощущение дежа вю — подобное мы все слышали весной-летом 2022 года, когда России навязывали "зерновую сделку", апеллируя к Африке. Однако с того времени утекло много воды.Во-первых, Россию с "зерновой сделкой" кинули: Киев как сторона соглашения свои обязательства выполнять не пожелал, а ряд гарантов, особенно ЕС, сделали всё, чтобы отбить у России желание соглашаться на вторую сделку. Как следствие, по словам министра сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, Москва отказала всем посредникам, через которых Киев продвигал идею "зернового перемирия". Теперь Высоцкий призывает готовиться к тому, что "ситуация останется такой же критической, как сейчас".Во-вторых, Африке и всему миру угрожает не только дефицит продовольствия, но и дефицит энергии — нефти, нефтепродуктов, и производных от них: кислоты, удобрения, цветные металлы. Однако стройного хора голосов с требованиями к США согласиться на условия Ирана в СМИ нет.А проблемы с исчезновением с мирового рынка около 30% урожая пшеницы это никак не решает.Россия перебрасывает потоки зерновых в другие порты (Балтика и Мурманск), Украине пытается подсобить Румыния, упростившая навигацию на Дунае, а Зеленский с премьер-министром Корецким, как рассказывают украинским СМИ участники одного из совещаний, фонтанировали идеями о перевозке зерна через Дунай агродронми. Но если российские меры хоть как-то могут смягчить (о компенсации и речи не идёт) удар, то украинские меры аграриям не помогают никак. Денег на кредитование нет, Еврокомиссия выделять 220 млн евро Украине на поддержку фермеров отказалась.Пенсии и зарплаты – под вопросомА кроме того, украинские власти рассчитывали, что все убытки Украине компенсирует ЕС – как было в предыдущие годы. Bloomberg сообщает, что ЕС не согласился с калькуляцией украинских трат, когда киевская власть направила запрос об ускоренном выделении ей кредита в 90 млрд евро. Средства рассчитаны на 2 года (60 млрд на оружие и 30 млрд на покрытие бюджетного дефицита). Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Украина может ещё в этом году получить 37 млрд евро при условии принятия ряда законопроектов. А часть бремени по содержанию Украины, считают в Брюсселе, с ЕС должны разделить другие страны, включая Канаду, Норвегию и Японию.Принимать некоторые законопроекты (особенно "пакет Качки-Кос") Киев не спешит, так как это ограничит свободу манёвров украинских чиновников и усилит компонент внешнего управления. А другие страны-доноры Украины не горят желанием финансировать киевскую власть в условиях, когда её проигрыш неизбежен, а Вашингтонский обком, раньше принуждавший всех содержать Украину, занят другими делами.Тем временем советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан сообщила, что Кабмин остановил выплаты местным общинам на защиту энергетики, подготовку к зиме, ликвидацию повреждений и восстановление разрушенного жилья. Также, несмотря на заверения Корецкого, что меры бюджетной экономии не затронут выплаты пенсий и зарплат, в Кременчуге бюджетникам и коммунальщикам вовремя не выплатили зарплаты — к 24 сентября задержка составила одну неделю.Не лучше ситуация и в Кривом Роге. Глава совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что все крупные предприятия города металлургического профиля ушли в простой, а другие работают максимум на четверть мощности. Всё это вынуждает властей города провести секвестр бюджета и сконцентрироваться на обеспечении "функционирования важных систем". Под ними подразумеваются социальные учреждения и критически важная инфраструктура.Можно не сомневаться, что вскоре с подобными заявлениями разной степени жёсткости выступят и главы других городов — деньги заканчиваются повсеместно. Тем более, что киевская власть уже подала пример — премьер объявил о заморозке бюджетных расходов по всем статьям, кроме первоочередных.К слову, первый замминистра финансов Роман Ермоличев оценивает потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия бюджетного дефицита на 2027 год в 75 млрд долларов.Накопительный ущербК 24 сентября ВС РФ поразили 4 киевских ЦОДа, а уже к 29 сентября количество поражённых объектов перевалило за десяток. Особенно чувствительным стал прилёт по дата-центру Cosmonova, на котором у рядя украинских телеканалов были завязаны трансляции. Как следствие, из эфира пропали телеканалы "Мы — Украина", Новини LIVE и Армія TV. А на стриминговом сервисе Megogo перестали работать телеканалы 1+1 и СТБ. Впрочем, в эфир их вернут, вопрос лишь во времени на восстановительные работы и их стоимость.Заодно продолжает прилетать по складам: сгорели склады "Залмер Групп" и "Дрон Калинш".Также уточнили ущерб от других атак. 5 сентября прилетело по складу и административным постройкам крупнейшего на Украине производителя мороженого "Рудь", на которое приходилось около 30% украинского рынка. А удары по заводу "Сандора" в Николаевской области, выпускающем соки, привёл к обрушению спроса на томаты и теперь их не убирают с полей.Fozzy Group — управляющая компания сетей супермаркетов "Ciльпо" и Fozzy — c 1 ноября уволит часть сотрудников так как с 1 августа по 25 сентября удары ВКС России повредили свыше 20 объектов сети от распредцентров до магазинов и производственных площадок.Металлургия и вовсе умерла. В одну из недель сентября Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали. Менеджмент "Метинвеста" Алексадр Водовоз сообщил о разрушении всех украинских меткомбинатов.Ничуть не лучше ситуация у "Арселора". "АрселорМиттал Кривой Рог" не сможет возобновить работу до окончания боевых действий. За пять недель завод подвергся четырём ракетным ударам и значительным повреждениям. Ожидаемые убытки от обесценивания активов — около 1 млрд долларов. На комбинате работали около 17 тыс. человек. Впрочем, меткомбинат всё равно пришлось бы закрыть — с 2022 года он не показывал прибыль и работал лишь за счёт перекрёстного субсидирования от других заводов своей материнской компании.По словам Водовоза, государство предложило "Метинвесту" 2–5 млн грн помощи, тогда как печь стоит 500 млн долларов, а ее запуск — 50 млн долл. У "Метвинвеста" таких разбитых печей — пять, у Arcelor — две.В общем, ущерб от ударов накапливается, а компенсировать его некому. С бизнесом никто не советовался, — его ставили перед фактом — а когда он попросил компенсацию у киевской власти, то та заявила об отсутствии денег так как надеялась на то, что все счета оплатят европейцы.Фронт — всё, тыл — ничтоВ этих условиях остаётся лишь выносить всё за границу.В 2022 году за пределы Украины вынесли данные из украинских дата-центров. В 2025 году в ЕС стали переезжать сборочные производства дронов — переезд позволял сохранить цеха и получить доступ к европейскому финансированию.Теперь же за границу переедут пограничный и таможенный контроль. Первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач сообщил об идущих между Украиной и соседними странами переговорах по переносу пунктов пропуска на границе на территорию сопредельных стран. Переговоры — логичный ответ киевской власти на участившиеся прилёты по пунктам пропуска.Прилёты наносят материальный ущерб и часто приводят к гибели людей, но вскоре — часто уже к вечеру — работа пунктов пропуска возобновляется. Их перенос на территорию соседних стран затруднит удары по КПП, однако товары с них всё равно в итоге придётся выгружать и хранить на складах, поэтому ВКС просто скорректируют тактику и будут выжигать любые сколь-либо пригодные для хранения объёмных грузов площадки.В таком случае украинские пограничники и таможенники будут находиться в Польше, Молдавии и других странах, однако толку от этого будет немного. Зато количество беглецов вырастет значительно, так как мужчины физически окажутся на территории других стран.Вынос государственных функций за границу означает, что единственной задачей Украины становится война с Россией и все ресурсы будут направлены на обеспечение потребностей фронта в ущерб тылу.

https://ukraina.ru/20260929/energeticheskie-voyny-evropa-i-aziya-srazhayutsya-za-spg-frantsuzy-zaschityat-neft-sauditov-1083489119.html

https://ukraina.ru/20260814/ne-vyderzhali-2026-goda-na-ukraine-umiraet-metallurgiya-1082486219.html

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эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ес, вкс, метинвест, экономика, металлургия