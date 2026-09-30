Главный полярник Советского Союза. 135 лет Отто Шмидту
В жизни Отто Шмидта были крутые повороты: математик – чиновник – создатель энциклопедии – путешественник-первооткрыватель – реорганизатор Академии наук – космогонист. Но запомнился он в первую очередь как полярник и энтузиаст развития Северного морского пути
Отто Шмидт родился 30 сентября 1891 года в городе Могилёве (ныне Белоруссия). Его родители были выходцами с территории нынешней Латвии: отец, Юлиус Шмидт, по происхождению был лифляндским немцем, мать Анна, урожденная Эргле, – латышкой из семьи крестьян в Курляндской губернии.
Отец занимался мелкой торговлей. Его неудачи заставляли Шмидтов переезжать из города в город, поэтому Отто сменил три гимназии. В 1900 году мальчик начал учиться в могилёвской классической гимназии, продолжил в одесской гимназии, переехав туда с родителями в 1901-м, а в 1907 году семья Шмидтов переехала в Киев, где Отто Шмидт через два года с золотой медалью окончил 2-ю мужскую классическую гимназию.
В 1909 году юноша стал студентом физико-математического факультета Киевского университета. Он слушал лекции Дмитрия Граве, Бориса Букреева и других видных профессоров. К окончанию университета в 1913-м Отто Шмидт был автором трёх печатных работ по математике, и его оставили при университете для подготовки к профессорскому знанию. В 1915-16 годах в связи с эвакуацией университета Шмидт жил в Саратове.
После возвращения в Киев в 1916 году была опубликована монография Отто Шмидта "Абстрактная теория групп", за которую учёный был награждён премией им. профессора механики Киевского университета Рахманинова (большая золотая медаль). Шмидт стал приват-доцентом Киевского университета. Он был избран председателем общества преподавателей киевских высших учебных заведений, в конце 1916 года участвовал в организации и управлении университетским кооперативом, а в начале 1917-го поступил на службу в продовольственную часть Киевской городской управы.
В июне 1917 года Отто Шмидт был делегирован на Всероссийский съезд по делам высшей школы в Петрограде. 14 июля Шмидт был зачислен в Управление по снабжению предметами первой необходимости министерства продовольствия Временного правительства. После большевистского переворота министерство было ликвидировано, но Шмидт был назначен начальником Управления по продуктообмену Наркомпрода.
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Учёный не имел идеологических расхождений с новой властью: в 1918 году Шмидт вступил в Российскую социалистическую рабочую партии интернационалистов и даже вошёл в состав ЦК, а в 1919-м вместе со всей партией был принят в РКП(б), при этом в его партийный стаж зачли время пребывания в РСРПИ.
Шмидт был членом коллегий Наркомпрода (1918-20), Наркомфина (1921-22), Наркомпроса (1921-22, 1924-27). В 1921-1924 годах заведовал Госиздатом РСФСР. Он организовал первое издание Большой советской энциклопедии (БСЭ), в 1924-1941 годах был его главным редактором и автором многих статей первого издания БСЭ.
Параллельно Шмидт преподавал математику в вузах: с 1920 года – в Московском лесотехническом институте (ныне Мытищинский филиал МГТУ имени Баумана), с 1923-го – во 2-м Московском государственном университете (ныне Московский педагогический государственный университет). В 1924 году Шмидт стал профессором кафедры математики физико-математического факультета 1-го Московского государственного университета (МГУ).
Отто Шмидт - студент Киевского университета, 1912 год
Работая в Наркомате просвещения Шмидт предложил ввести термин "аспирант" взамен действовавшего с царских времен определения "оставленный для приготовления к профессорскому званию", что и было сделано в 1925 году.
Ещё в юности Шмидт заболел туберкулёзом лёгких. В 1924 году учёному предоставили возможность поехать для лечения в Австрию, где он прошёл школу альпинизма. В 1928 году Шмидт возглавил альпинистскую группу советско-германской экспедиции на Памире. Так на картах появились пики Дзержинского, Свердлова, Ленина, Шмидта, впервые был пройден и нанесён на карту ледник Федченко, самый большой в мире (77 км).
В 1929 году Шмидт основал на физмате МГУ кафедру алгебры и теории групп (ныне кафедра высшей алгебры механико-математического факультета), вёл в МГУ семинар по теории групп, который позже был преобразован в научно-исследовательский семинар по алгебре и действует до сих пор на мехмате.
5 марта, 16:00ИсторияГибель Седова: норвежский след5 марта 1914 года во время похода к Северному полюсу умер уроженец Донбасса Георгий Седов. Благодаря жертвенному подвигу этого человека Россия смогла установить суверенитет над ключевым для контроля над Западным сектором Арктики архипелагом Земля Франца-Иосифа
Но его тут же назначили начальником экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Экспедиции 1929 и 1930 годов на ледоколе "Седов" позволили учёному оценить значимость полярных исследований и возможности плавания в тех широтах. Шмидт, назначенный в 1930-м директором Всесоюзного арктического института, загорелся идеей экспедиции с целью сквозного прохода Северным морским путем (СМП) за одну навигацию.
Это было впервые осуществлено летом-осенью 1932 года под руководством Отто Шмидта на ледоколе "Сибиряков" (капитан Владимир Воронин), который прошёл от Северной Двины до Берингова пролива. В декабре 1932 года при Совете народных комиссаров СССР было создано Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть), а его руководителем был назначен Шмидт. Именно он основал сеть метеостанций, определил основные маршруты, привлёк к работе лучшие кадры, добился введения "северных" надбавок.
Для проверки возможности плавания по Ледовитому океану транспортных судов в августе 1933 года по пути "Сибирякова" был направлен пароход "Челюскин", экспедицию вновь возглавил лично Шмидт. "Челюскин" выйти в Тихий океан не смог: ветры и течение затянули его вместе с ледовым полем обратно в Карское море.
Отто Шмидт среди членов экипажа ледокольного парохода "Седов"
13 февраля 1934 года лёд разорвал борт и через два часа "Челюскин" затонул. На льду оказалось 104 человека, в их числе 10 женщин и двое маленьких детей. Так образовался "лагерь Шмидта", последний человек оттуда был вывезен самолётами на большую землю в середине апреля 1934 года.
"Челюскинская эпопея" потрясла весь мир, и Отто Шмидт стал тогда всемирно знаменит. Зарубежные СМИ сообщали, что имя Шмидта "начертано в золотой книге науки", "о необычайных приключениях его в стиле Жюля Верна, писала вся мировая пресса". Бернард Шоу заметил: "СССР – потрясающая страна: даже трагедию вы превратили в триумф".
В 1936 году Шмидт возглавлял экспедицию на эсминцах "Сталин" и "Войков" в сопровождении ледореза "Фёдор Литке", которая стала первым в истории переходом военных кораблей по СМП. А в 1937-м учёный организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-1". Льдину для создания "СП-1" он подбирал лично. 21 мая 1937 года Отто Шмидт стал вторым человеком, ступившим на Северный полюс – после Роберта Пири в 1909-м.
13 апреля, 16:00ИсторияЧелюскинцы: вызов, брошенный неизвестности13 апреля 1934 года, ровно через два месяца после крушения парохода "Челюскин", завершилась операция по спасению участников экспедиции. Все находившихся на льдине 104 человека были вывезены на материк самолётами становившейся на крыло полярной авиации
Шмидт также лично возглавил экспедицию по спасению станции "СП-1". 19 февраля, после 274 дней работы на льдине, команду станции и все собранные ею материалы погрузили на корабли. За организацию и спасение станции Отто Шмидт был удостоен звания Героя Советского Союза.
Осенью 1937 года во льдах Арктики замерз почти весь советский ледокольный флот, шедший по СМП с Востока. Суда шли на помощь застрявшим и попадали в ловушку сами. Предвидеть ледовую обстановку было невозможно, но ответственность возложили на Шмидта.
В 1939 году его сняли с должности начальника "Главсевморпути", вместо Отто Шмидта на эту должность назначили Ивана Папанина. В народе так отреагировали на это событие: "примеров много есть на свете, но лучше, право, не найти: снял Шмидт Папанина со льдины, а тот его – с Севморпути".
Отто Шмидт и лётчики, доставившие экспедицию "СП-1" на Северный полюс
Шмидта, который с 1934 года был действительным членом Академии наук УССР, а с 1935-го – академиком Академии наук СССР, в феврале 1939 года избрали первым вице-президентом АН СССР.
С начала Великой Отечественной войны Шмидт руководил эвакуацией и налаживанием деятельности академических учреждений в Казани. Однако вследствие конфликта с президентом АН СССР Владимиром Комаровым в 1942 году Шмидт был снят с должности вице-президента.
После этого учёный сосредоточился на работе созданного им ещё в 1937 году Института теоретической геофизики (ИТГ). В 1946-м ИТГ объединили с Сейсмологическим институтом в единый Геофизический институт АН СССР (ГЕОФИАН). В 1946-49 годах он являлся директором ГЕОФИАН, который впоследствии разделили на три института (один из них ныне носит имя своего руководителя – Институт физики Земли имени Отто Шмидта РАН).
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В последние годы жизни Отто Шмидт занимался вопросами эволюции Земли. В основу своей гипотезы учёный положил идею первоначально холодной Земли, аккумулировавшейся из небольших твёрдых тел. Он выдвинул гипотезу захвата Солнцем допланетного роя и затем математически доказал принципиальную возможность захвата в системе трёх тел. Эта гипотеза позволила объяснить противоречие между сосредоточением почти всей массы Солнечной системы в её центре, но почти всего момента количества движения – на её периферии.
В настоящее время теория происхождения Земли и планет, разработку которой начал Шмидт является общепризнанной. Благодаря Шмидту отечественная планетная космогония развилась на 10-15 лет раньше, чем на Западе.
Последней работой Шмидта стала книга "Четыре лекции о происхождении Земли", завершающую статью для которой он написал за месяц до своей кончины в сентябре 1956 года. С зимы 1943-1944 годов туберкулез прогрессировал, распространился не только на легкие, но и на горло. Отто Шмидту периодически запрещали говорить, он много времени проводил в санаториях. Однако он был среди тех, чьими лекциями в 1953 году открылись занятия в новом высотном здании Московского университета.
Могила Отто Шмидта на Новодевичьем кладбище
С 1971 года Академия наук СССР, а с 1995 года – РАН за работы в области исследования и освоения Арктики вручает Премию имени Отто Шмидта. Именем Отто Шмидта названы остров в Карском море, мыс и посёлок на побережье Чукотского моря, пик и перевал на Памире, равнина в Антарктиде, кратер на Луне и малая планета №2108.
В советские времена почти в каждом городе СССР, в том числе на Украине, была улица Отто Шмидта. Но нынешние киевские власти объявили Отто Шмидта подлежащим "декоммунизации и дерусификации", в Днепропетровске улица его имени была переименована в улицу Степана Бандеры. Решение символическое, ведь арктические исследования на Украине отсутствуют как минимум с 2014 года.
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