https://ukraina.ru/20260930/glavnyy-polyarnik-sovetskogo-soyuza-135-let-otto-shmidtu--1083514047.html

Главный полярник Советского Союза. 135 лет Отто Шмидту

Главный полярник Советского Союза. 135 лет Отто Шмидту - 30.09.2026 Украина.ру

Главный полярник Советского Союза. 135 лет Отто Шмидту

В жизни Отто Шмидта были крутые повороты: математик – чиновник – создатель энциклопедии – путешественник-первооткрыватель – реорганизатор Академии наук – космогонист. Но запомнился он в первую очередь как полярник и энтузиаст развития Северного морского пути

2026-09-30T16:00

2026-09-30T16:00

2026-09-30T16:00

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Отто Шмидт родился 30 сентября 1891 года в городе Могилёве (ныне Белоруссия). Его родители были выходцами с территории нынешней Латвии: отец, Юлиус Шмидт, по происхождению был лифляндским немцем, мать Анна, урожденная Эргле, – латышкой из семьи крестьян в Курляндской губернии.Отец занимался мелкой торговлей. Его неудачи заставляли Шмидтов переезжать из города в город, поэтому Отто сменил три гимназии. В 1900 году мальчик начал учиться в могилёвской классической гимназии, продолжил в одесской гимназии, переехав туда с родителями в 1901-м, а в 1907 году семья Шмидтов переехала в Киев, где Отто Шмидт через два года с золотой медалью окончил 2-ю мужскую классическую гимназию.В 1909 году юноша стал студентом физико-математического факультета Киевского университета. Он слушал лекции Дмитрия Граве, Бориса Букреева и других видных профессоров. К окончанию университета в 1913-м Отто Шмидт был автором трёх печатных работ по математике, и его оставили при университете для подготовки к профессорскому знанию. В 1915-16 годах в связи с эвакуацией университета Шмидт жил в Саратове.После возвращения в Киев в 1916 году была опубликована монография Отто Шмидта "Абстрактная теория групп", за которую учёный был награждён премией им. профессора механики Киевского университета Рахманинова (большая золотая медаль). Шмидт стал приват-доцентом Киевского университета. Он был избран председателем общества преподавателей киевских высших учебных заведений, в конце 1916 года участвовал в организации и управлении университетским кооперативом, а в начале 1917-го поступил на службу в продовольственную часть Киевской городской управы.В июне 1917 года Отто Шмидт был делегирован на Всероссийский съезд по делам высшей школы в Петрограде. 14 июля Шмидт был зачислен в Управление по снабжению предметами первой необходимости министерства продовольствия Временного правительства. После большевистского переворота министерство было ликвидировано, но Шмидт был назначен начальником Управления по продуктообмену Наркомпрода.Учёный не имел идеологических расхождений с новой властью: в 1918 году Шмидт вступил в Российскую социалистическую рабочую партии интернационалистов и даже вошёл в состав ЦК, а в 1919-м вместе со всей партией был принят в РКП(б), при этом в его партийный стаж зачли время пребывания в РСРПИ.Шмидт был членом коллегий Наркомпрода (1918-20), Наркомфина (1921-22), Наркомпроса (1921-22, 1924-27). В 1921-1924 годах заведовал Госиздатом РСФСР. Он организовал первое издание Большой советской энциклопедии (БСЭ), в 1924-1941 годах был его главным редактором и автором многих статей первого издания БСЭ.Параллельно Шмидт преподавал математику в вузах: с 1920 года – в Московском лесотехническом институте (ныне Мытищинский филиал МГТУ имени Баумана), с 1923-го – во 2-м Московском государственном университете (ныне Московский педагогический государственный университет). В 1924 году Шмидт стал профессором кафедры математики физико-математического факультета 1-го Московского государственного университета (МГУ).Работая в Наркомате просвещения Шмидт предложил ввести термин "аспирант" взамен действовавшего с царских времен определения "оставленный для приготовления к профессорскому званию", что и было сделано в 1925 году.Ещё в юности Шмидт заболел туберкулёзом лёгких. В 1924 году учёному предоставили возможность поехать для лечения в Австрию, где он прошёл школу альпинизма. В 1928 году Шмидт возглавил альпинистскую группу советско-германской экспедиции на Памире. Так на картах появились пики Дзержинского, Свердлова, Ленина, Шмидта, впервые был пройден и нанесён на карту ледник Федченко, самый большой в мире (77 км).В 1929 году Шмидт основал на физмате МГУ кафедру алгебры и теории групп (ныне кафедра высшей алгебры механико-математического факультета), вёл в МГУ семинар по теории групп, который позже был преобразован в научно-исследовательский семинар по алгебре и действует до сих пор на мехмате.Но его тут же назначили начальником экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Экспедиции 1929 и 1930 годов на ледоколе "Седов" позволили учёному оценить значимость полярных исследований и возможности плавания в тех широтах. Шмидт, назначенный в 1930-м директором Всесоюзного арктического института, загорелся идеей экспедиции с целью сквозного прохода Северным морским путем (СМП) за одну навигацию.Это было впервые осуществлено летом-осенью 1932 года под руководством Отто Шмидта на ледоколе "Сибиряков" (капитан Владимир Воронин), который прошёл от Северной Двины до Берингова пролива. В декабре 1932 года при Совете народных комиссаров СССР было создано Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть), а его руководителем был назначен Шмидт. Именно он основал сеть метеостанций, определил основные маршруты, привлёк к работе лучшие кадры, добился введения "северных" надбавок.Для проверки возможности плавания по Ледовитому океану транспортных судов в августе 1933 года по пути "Сибирякова" был направлен пароход "Челюскин", экспедицию вновь возглавил лично Шмидт. "Челюскин" выйти в Тихий океан не смог: ветры и течение затянули его вместе с ледовым полем обратно в Карское море.13 февраля 1934 года лёд разорвал борт и через два часа "Челюскин" затонул. На льду оказалось 104 человека, в их числе 10 женщин и двое маленьких детей. Так образовался "лагерь Шмидта", последний человек оттуда был вывезен самолётами на большую землю в середине апреля 1934 года."Челюскинская эпопея" потрясла весь мир, и Отто Шмидт стал тогда всемирно знаменит. Зарубежные СМИ сообщали, что имя Шмидта "начертано в золотой книге науки", "о необычайных приключениях его в стиле Жюля Верна, писала вся мировая пресса". Бернард Шоу заметил: "СССР – потрясающая страна: даже трагедию вы превратили в триумф".В 1936 году Шмидт возглавлял экспедицию на эсминцах "Сталин" и "Войков" в сопровождении ледореза "Фёдор Литке", которая стала первым в истории переходом военных кораблей по СМП. А в 1937-м учёный организовал дрейфующую станцию "Северный полюс-1". Льдину для создания "СП-1" он подбирал лично. 21 мая 1937 года Отто Шмидт стал вторым человеком, ступившим на Северный полюс – после Роберта Пири в 1909-м.Шмидт также лично возглавил экспедицию по спасению станции "СП-1". 19 февраля, после 274 дней работы на льдине, команду станции и все собранные ею материалы погрузили на корабли. За организацию и спасение станции Отто Шмидт был удостоен звания Героя Советского Союза.Осенью 1937 года во льдах Арктики замерз почти весь советский ледокольный флот, шедший по СМП с Востока. Суда шли на помощь застрявшим и попадали в ловушку сами. Предвидеть ледовую обстановку было невозможно, но ответственность возложили на Шмидта.В 1939 году его сняли с должности начальника "Главсевморпути", вместо Отто Шмидта на эту должность назначили Ивана Папанина. В народе так отреагировали на это событие: "примеров много есть на свете, но лучше, право, не найти: снял Шмидт Папанина со льдины, а тот его – с Севморпути".Шмидта, который с 1934 года был действительным членом Академии наук УССР, а с 1935-го – академиком Академии наук СССР, в феврале 1939 года избрали первым вице-президентом АН СССР.С начала Великой Отечественной войны Шмидт руководил эвакуацией и налаживанием деятельности академических учреждений в Казани. Однако вследствие конфликта с президентом АН СССР Владимиром Комаровым в 1942 году Шмидт был снят с должности вице-президента.После этого учёный сосредоточился на работе созданного им ещё в 1937 году Института теоретической геофизики (ИТГ). В 1946-м ИТГ объединили с Сейсмологическим институтом в единый Геофизический институт АН СССР (ГЕОФИАН). В 1946-49 годах он являлся директором ГЕОФИАН, который впоследствии разделили на три института (один из них ныне носит имя своего руководителя – Институт физики Земли имени Отто Шмидта РАН).В последние годы жизни Отто Шмидт занимался вопросами эволюции Земли. В основу своей гипотезы учёный положил идею первоначально холодной Земли, аккумулировавшейся из небольших твёрдых тел. Он выдвинул гипотезу захвата Солнцем допланетного роя и затем математически доказал принципиальную возможность захвата в системе трёх тел. Эта гипотеза позволила объяснить противоречие между сосредоточением почти всей массы Солнечной системы в её центре, но почти всего момента количества движения – на её периферии.В настоящее время теория происхождения Земли и планет, разработку которой начал Шмидт является общепризнанной. Благодаря Шмидту отечественная планетная космогония развилась на 10-15 лет раньше, чем на Западе.Последней работой Шмидта стала книга "Четыре лекции о происхождении Земли", завершающую статью для которой он написал за месяц до своей кончины в сентябре 1956 года. С зимы 1943-1944 годов туберкулез прогрессировал, распространился не только на легкие, но и на горло. Отто Шмидту периодически запрещали говорить, он много времени проводил в санаториях. Однако он был среди тех, чьими лекциями в 1953 году открылись занятия в новом высотном здании Московского университета.С 1971 года Академия наук СССР, а с 1995 года – РАН за работы в области исследования и освоения Арктики вручает Премию имени Отто Шмидта. Именем Отто Шмидта названы остров в Карском море, мыс и посёлок на побережье Чукотского моря, пик и перевал на Памире, равнина в Антарктиде, кратер на Луне и малая планета №2108.В советские времена почти в каждом городе СССР, в том числе на Украине, была улица Отто Шмидта. Но нынешние киевские власти объявили Отто Шмидта подлежащим "декоммунизации и дерусификации", в Днепропетровске улица его имени была переименована в улицу Степана Бандеры. Решение символическое, ведь арктические исследования на Украине отсутствуют как минимум с 2014 года.

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Олег Хавич

история, история ссср, ссср, киев, карское море, наука, арктика, экспедиции, севморпуть, москва