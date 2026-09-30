Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет - 30.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260930/matematika-bessiliya-kuleba-priznal-totalnoe-prevoskhodstvo-rossii-v-proizvodstve-raket-1083518269.html
Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет
Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет - 30.09.2026 Украина.ру
Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет
Западная система противовоздушной обороны столкнулась с суровой математической реальностью, которая делает защиту украинского неба неэффективной, посетовал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для американского журнала Foreign Affairs
2026-09-30T14:14
2026-09-30T14:14
новости
киев
россия
украина
дмитрий кулеба
дональд трамп
мид
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103217/71/1032177171_0:123:1060:719_1920x0_80_0_0_32148336698996d04a319267ba0273bd.png
По его словам, запасы ракет для американских комплексов Patriot стремительно истощаются.Экс-глава МИД привел конкретные данные военно-промышленного комплекса: США способны выпускать максимум 840 ракет-перехватчиков в год, и эти объемы Вашингтону приходится делить между всеми своими союзниками по всему миру. В то же время одна только Россия производит более 1200 баллистических и квазибаллистических ракет ежегодно, оперативно пополняя свои арсеналы.Кулеба признал, что при таком соотношении сил уповать исключительно на западную ПВО бессмысленно — американская промышленность просто не поспевает за темпами производства в РФ. Единственным выходом для Киева бывший чиновник назвал предоставление дальнобойного оружия и снятие всех запретов на удары вглубь российской территории.В то же время бывший министр признал, что рассчитывать на исправление ситуации за счет Вашингтона не стоит. По словам Кулебы, администрация Дональда Трампа четко дала понять, что полностью закрывает прямое финансирование Киева и больше не намерена инвестировать средства в украинский военно-промышленный комплекс.Вслед за США руки умывает и Европа. Экс-чиновник раскрыл официальные расчеты: на 2027 год Украине жизненно необходимы 52 миллиарда долларов внешних вливаний, однако зарубежные партнеры гарантировали выделить лишь 20 миллиардов. Кулеба констатировал, что Евросоюз испытывает мощнейшее внутреннее политическое и экономическое давление. Из-за этого Брюссель наотрез отказывается увеличивать уже утвержденный лимит помощи в 100 миллиардов долларов на два года, оставляя Киев один на один с гигантской незакрытой дырой в бюджете.Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103217/71/1032177171_0:0:1052:789_1920x0_80_0_0_32a3b8248d51c6985838bd3bc54aa714.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, украина, дмитрий кулеба, дональд трамп, мид, ес, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, Дональд Трамп, МИД, ЕС, Украина.ру

Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет

14:14 30.09.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео  / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / скриншот видео
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западная система противовоздушной обороны столкнулась с суровой математической реальностью, которая делает защиту украинского неба неэффективной, посетовал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для американского журнала Foreign Affairs
По его словам, запасы ракет для американских комплексов Patriot стремительно истощаются.
Экс-глава МИД привел конкретные данные военно-промышленного комплекса: США способны выпускать максимум 840 ракет-перехватчиков в год, и эти объемы Вашингтону приходится делить между всеми своими союзниками по всему миру.
В то же время одна только Россия производит более 1200 баллистических и квазибаллистических ракет ежегодно, оперативно пополняя свои арсеналы.
Кулеба признал, что при таком соотношении сил уповать исключительно на западную ПВО бессмысленно — американская промышленность просто не поспевает за темпами производства в РФ.
Единственным выходом для Киева бывший чиновник назвал предоставление дальнобойного оружия и снятие всех запретов на удары вглубь российской территории.
В то же время бывший министр признал, что рассчитывать на исправление ситуации за счет Вашингтона не стоит. По словам Кулебы, администрация Дональда Трампа четко дала понять, что полностью закрывает прямое финансирование Киева и больше не намерена инвестировать средства в украинский военно-промышленный комплекс.
Вслед за США руки умывает и Европа. Экс-чиновник раскрыл официальные расчеты: на 2027 год Украине жизненно необходимы 52 миллиарда долларов внешних вливаний, однако зарубежные партнеры гарантировали выделить лишь 20 миллиардов. Кулеба констатировал, что Евросоюз испытывает мощнейшее внутреннее политическое и экономическое давление. Из-за этого Брюссель наотрез отказывается увеличивать уже утвержденный лимит помощи в 100 миллиардов долларов на два года, оставляя Киев один на один с гигантской незакрытой дырой в бюджете.
Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияУкраинаДмитрий КулебаДональд ТрампМИДЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:48Повесить ВСУ на шею Европы: Кулеба потребовал от ЕС платить жалованье украинским бойцам
14:32Россия все видит: Лавров жестко предупредил поляков
14:14Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет
13:40Меню под нож: в украинских ресторанах McDonald’s исчезает еда
13:21ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец
13:19День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. 30 сентября 2026 года, утренний эфир 111:15
12:59Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи
12:15Каждый час воздушной тревоги обходится Украине в десятки миллионов долларов — Guardian
11:43ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
11:03Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing
10:28Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника
10:02Ротшильды и старые деньги: кто стоит за переговорщиком от Ватикана, который прилетел в Москву
09:56ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией
09:30Экономика Украины и война: металлургия умерла, Запад больше не может спонсировать страну
09:21Удар по связи в Киеве, прилеты в Измаиле и ФАБ-1500 под Харьковом: МО РФ раскрыло детали ночной атаки
09:16Подсчитали, сколько дезертиров из ВСУ смогли скрыться от властей
09:00Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября
08:39"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева
08:33Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи
08:30"ВСУ пытались вырваться из окружения": эксперт рассказал о реальной ситуации под Харьковом
Лента новостейМолния