https://ukraina.ru/20260930/matematika-bessiliya-kuleba-priznal-totalnoe-prevoskhodstvo-rossii-v-proizvodstve-raket-1083518269.html

Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет

Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет - 30.09.2026 Украина.ру

Математика бессилия: Кулеба признал тотальное превосходство России в производстве ракет

Западная система противовоздушной обороны столкнулась с суровой математической реальностью, которая делает защиту украинского неба неэффективной, посетовал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для американского журнала Foreign Affairs

2026-09-30T14:14

2026-09-30T14:14

2026-09-30T14:14

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По его словам, запасы ракет для американских комплексов Patriot стремительно истощаются.Экс-глава МИД привел конкретные данные военно-промышленного комплекса: США способны выпускать максимум 840 ракет-перехватчиков в год, и эти объемы Вашингтону приходится делить между всеми своими союзниками по всему миру. В то же время одна только Россия производит более 1200 баллистических и квазибаллистических ракет ежегодно, оперативно пополняя свои арсеналы.Кулеба признал, что при таком соотношении сил уповать исключительно на западную ПВО бессмысленно — американская промышленность просто не поспевает за темпами производства в РФ. Единственным выходом для Киева бывший чиновник назвал предоставление дальнобойного оружия и снятие всех запретов на удары вглубь российской территории.В то же время бывший министр признал, что рассчитывать на исправление ситуации за счет Вашингтона не стоит. По словам Кулебы, администрация Дональда Трампа четко дала понять, что полностью закрывает прямое финансирование Киева и больше не намерена инвестировать средства в украинский военно-промышленный комплекс.Вслед за США руки умывает и Европа. Экс-чиновник раскрыл официальные расчеты: на 2027 год Украине жизненно необходимы 52 миллиарда долларов внешних вливаний, однако зарубежные партнеры гарантировали выделить лишь 20 миллиардов. Кулеба констатировал, что Евросоюз испытывает мощнейшее внутреннее политическое и экономическое давление. Из-за этого Брюссель наотрез отказывается увеличивать уже утвержденный лимит помощи в 100 миллиардов долларов на два года, оставляя Киев один на один с гигантской незакрытой дырой в бюджете.Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, дмитрий кулеба, дональд трамп, мид, ес, украина.ру