https://ukraina.ru/20260930/chp-s-samoletom-flydubai-pochemu-pilotami-tochno-ne-mogli-byt-rossiyanin-i-ukrainets-1083517042.html
ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец
ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец - 30.09.2026 Украина.ру
ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец
Инцидент на борту самолета FlyDubai Дубай — Тель-Авив, который 30 сентября подал сигнал о захвате и потом совершил посадку в саудовском Табуке, обрастает новыми подробностями
2026-09-30T13:21
2026-09-30T13:21
2026-09-30T13:21
эксклюзив
дубай
россия
flydubai
украина.ру
украина
самолет
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В среду, 30 сентября, Boeing 737 Flydubai осуществлял рейс Дубай — Тель-Авив, на борту находились 174 пассажира. Находясь в воздухе, экипаж самолета подал сигнал бедствия, а потом захвата воздушного судна. В какой-то момент Boeing начал резко снижаться, а затем снова лег на курс и аварийно сел в Саудовской Аравии, никто из пассажиров не пострадал. В СМИ появилась версия, что в кабине пилотов произошла драка, один из пилотов получил ножевое ранение. По первоначальным сообщениям, пилоты - россиянин и украинец. Позже появилась версия, что один из них хотел намеренно направить самолет в землю и таким образом покончить с собой. Пассажиры, среди которых также оказались пилоты, смогли остановить поножовщину, скрутить нападавшего и благополучно посадить лайнер. Согласно последним сообщениям израильских телеканалов, пилоты не имели отношения к России и Украине, а по национальности были арабами. Издание Украина.ру обратилось за комментарием к Д. М., которая 18 лет работала в компании Emirates Airlines (в состав которой входит и FlyDubai), в т.ч. на должности старшего бортпроводника.По ее словам, невозможно, чтобы в кабине пилотов могли оказаться украинец и россиянин, учитывая политическую обстановку. Например, на рейсы в Пакистан не набирали сотрудников-индийцев, даже стюардов, не говоря уже о пилотах. И наоборот — на рейсы в Индию персонал не мог состоять из пакистанцев. Кроме того, экипаж самолета проходит очень тщательный досмотр (такой же, как и пассажиры) в аэропорту. Поэтому пронести нож на борт самолета почти невозможно. Металлические предметы есть в бизнес- и первом классе на рейсах Emirates Airlines, но на лоукосте FlyDubai посуда пластиковая. "На экипаж действуют такие же ограничения, как и для пассажиров, — рассказывает Д. М. — Я помню, когда я пила соевое молоко, добавляла его в кофе, мне не разрешили его пронести на борт самолета".Что касается совместимости пилотов, которые проводят весь полет вместе, то они тоже проходят психологическую проверку. "Был случай, когда у нас на рейсе был пилот — гражданин США и Великобритании, но уроженец Нигерии. Во время поездки от отеля до аэропорта перед полетом между ним и пилотом-американцем затеялся спор: нужно ли разрешать ношение оружия рядовым гражданам. Американец был за, нигериец — резко против. Разговор был напряженный, и когда приехали в аэропорт, пилоты буквально стали врагами. Второй пилот не был допущен к управлению самолетом, в одну кабину их не посадили", - рассказала собеседница издания.Известно, что в кабину управления самолетов доступ посторонним строго воспрещен, как на земле, так и в небе. Более того, пилоты не могут покидать кабину во время полета, чтобы исключить нападение на них, захват самолета и прочие инциденты. Если пилот почувствовал недомогание — это расценивается как экстренный случай. К пилотам дверь извне можно открыть с помощью специального кода, который знает старший бортпроводник, на каждом рейсе он разный. И то только в том случае, если оба пилота не выходят на связь. В обратном случае, чтобы избежать захвата в заложники сотрудника, знающего код, пилоты имеют возможность запереть дверь в кабину дополнительным ключом.Словом, что произошло на рейсе Дубай — Тель-Авив, еще предстоит разобраться, но пока можно исключить громкую версию, что самолетом управляли украинец и русский.
https://ukraina.ru/20260902/shutki-pro-ugil-okazalis-ne-shutkami-pochemu-zelenskiy-grozit-sbivat-grazhdanskie-samolety-1082965415.html
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Виктория Титова
https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
эксклюзив, дубай, россия, flydubai, украина.ру, украина, самолет
ЧП с самолетом FlyDubai: почему пилотами точно не могли быть россиянин и украинец
Инцидент на борту самолета FlyDubai Дубай — Тель-Авив, который 30 сентября подал сигнал о захвате и потом совершил посадку в саудовском Табуке, обрастает новыми подробностями
В среду, 30 сентября, Boeing 737 Flydubai осуществлял рейс Дубай — Тель-Авив, на борту находились 174 пассажира. Находясь в воздухе, экипаж самолета подал сигнал бедствия, а потом захвата воздушного судна. В какой-то момент Boeing начал резко снижаться, а затем снова лег на курс и аварийно сел в Саудовской Аравии, никто из пассажиров не пострадал.
В СМИ появилась версия, что в кабине пилотов произошла драка, один из пилотов получил ножевое ранение. По первоначальным сообщениям, пилоты - россиянин и украинец. Позже появилась версия, что один из них хотел намеренно направить самолет в землю и таким образом покончить с собой.
Пассажиры, среди которых также оказались пилоты, смогли остановить поножовщину, скрутить нападавшего и благополучно посадить лайнер.
Согласно последним сообщениям израильских телеканалов, пилоты не имели отношения к России и Украине, а по национальности были арабами.
Издание Украина.ру обратилось за комментарием к Д. М., которая 18 лет работала в компании Emirates Airlines (в состав которой входит и FlyDubai), в т.ч. на должности старшего бортпроводника.
По ее словам, невозможно, чтобы в кабине пилотов могли оказаться украинец и россиянин, учитывая политическую обстановку.
Например, на рейсы в Пакистан не набирали сотрудников-индийцев, даже стюардов, не говоря уже о пилотах. И наоборот — на рейсы в Индию персонал не мог состоять из пакистанцев.
Кроме того, экипаж самолета проходит очень тщательный досмотр (такой же, как и пассажиры) в аэропорту. Поэтому пронести нож на борт самолета почти невозможно. Металлические предметы есть в бизнес- и первом классе на рейсах Emirates Airlines, но на лоукосте FlyDubai посуда пластиковая.
"На экипаж действуют такие же ограничения, как и для пассажиров, — рассказывает Д. М. — Я помню, когда я пила соевое молоко, добавляла его в кофе, мне не разрешили его пронести на борт самолета".
Что касается совместимости пилотов, которые проводят весь полет вместе, то они тоже проходят психологическую проверку.
"Был случай, когда у нас на рейсе был пилот — гражданин США и Великобритании, но уроженец Нигерии. Во время поездки от отеля до аэропорта перед полетом между ним и пилотом-американцем затеялся спор: нужно ли разрешать ношение оружия рядовым гражданам. Американец был за, нигериец — резко против. Разговор был напряженный, и когда приехали в аэропорт, пилоты буквально стали врагами. Второй пилот не был допущен к управлению самолетом, в одну кабину их не посадили", - рассказала собеседница издания.
Известно, что в кабину управления самолетов доступ посторонним строго воспрещен, как на земле, так и в небе. Более того, пилоты не могут покидать кабину во время полета, чтобы исключить нападение на них, захват самолета и прочие инциденты.
Если пилот почувствовал недомогание — это расценивается как экстренный случай. К пилотам дверь извне можно открыть с помощью специального кода, который знает старший бортпроводник, на каждом рейсе он разный. И то только в том случае, если оба пилота не выходят на связь. В обратном случае, чтобы избежать захвата в заложники сотрудника, знающего код, пилоты имеют возможность запереть дверь в кабину дополнительным ключом.
Словом, что произошло на рейсе Дубай — Тель-Авив, еще предстоит разобраться, но пока можно исключить громкую версию, что самолетом управляли украинец и русский.