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Ротшильды и старые деньги: кто стоит за переговорщиком от Ватикана, который прилетел в Москву

Ротшильды и старые деньги: кто стоит за переговорщиком от Ватикана, который прилетел в Москву - 30.09.2026 Украина.ру

Ротшильды и старые деньги: кто стоит за переговорщиком от Ватикана, который прилетел в Москву

Посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву на переговоры, причем приехал он сразу на три дня. Встречи в столице запланированы на 28, 29 и 30 сентября, причем среди подтвержденных собеседников Дзуппи – помощник президента России Юрий Ушаков.

2026-09-30T10:02

2026-09-30T10:02

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По официальным заявлениям, обсуждать собираются детей по обе стороны линии фронта, воссоединение семей, военнопленных, удерживаемых гражданских лиц и другие гуманитарные последствия конфликта. Звучит правильно и благородно.Только вот Юрий Ушаков еще 1 сентября несколько расширил эту замечательную гуманитарную картину. По его словам, основные вопросы – действительно гуманитарные, но, "естественно, затрагивается и политическая сторона дела, без этого никуда не уйти".И вот политическая сторона нынешнего визита куда любопытнее, особенно, если посмотреть не на Дзуппи отдельно, а на последовательность событий последних месяцев.Дзуппи – не случайный кардинал, внезапно отправленный папой поговорить о мире. Еще в мае 2023 года Франциск назначил его своим специальным посланником по украинскому конфликту, после чего были визиты в Киев, Москву, Вашингтон, Пекин, снова в Москву… Многочисленные контакты, как об этом заявлялось публично, по пленным и детям.Новый папа Лев XIV полномочия Дзуппи сохранил. Нынешняя поездка стала уже третьим его визитомв российскую столицу. Но особенно пикантным календарь становится, если вспомнить, кто приезжал сюда месяц назад.С 24 августа четыре дня в Москве находился секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер, фактически глава ватиканской дипломатии. Он встречался с Сергеем Лавровым, Юрием Ушаковым, представителями Русской православной церкви. Юрий Ушаков сообщил одну замечательную подробность: с Галлахером обсуждались "дополнительные детали, в том числе в контексте предстоящей поездки в Москву кардинала Дзуппи".Получается занятная дипломатическая матрешка. Сначала на четыре дня приезжает глава дипломатии Ватикана, обсуждает будущую поездку папского спецпосланника. Через месяц тот действительно появляется в Москве, причем российская сторона заранее говорит, что разговор будет не только гуманитарным, но и политическим. Поэтому вопрос здесь не в том, есть ли у нынешнего визита политическая составляющая – она подтверждена публично.Вопрос в том, почему именно Ватикан?И вот здесь придется вспомнить формулу, которая для кого-то прозвучит конспирологически: говорим Ватикан – подразумеваем Лондон, говорим Лондон – подразумеваем Ватикан. Говорим Лондон, в уме отмечаем – Ротшильды!На самом деле тут нет никакой конспирологии. Отношения Святого престола с банковским домом сначала итальянской, а потом лондонской ветви Ротшильдов существуют почти два столетия. Все это есть в открытых источниках.В XIX веке Ротшильды организовали для папского правительства несколько крупных займов, а в наше время связь приобрела уже совсем другую форму. Линн Форестер де Ротшильд, жена многолетнего главы лондонского N. M. Rothschild & Sons Эвелина де Ротшильда, стала создателем Совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом.В 2020 году эта структура официально объявила о работе под моральным руководством папы Франциска. Сам Эвелин много лет был финансовым советником Елизаветы II, а Джейкоб Ротшильд четырнадцать лет консультировал структуры герцогства Корнуолл будущего Карла III.Банк Ротшильдов столетиями работал с британским государством – от финансирования покупки акций Суэцкого канала до приватизаций эпохи Тэтчер. И это не тайный орден в подвале Букингемского дворца, а вполне публичное переплетение финансов, монархии и государства. Не без тайн, конечно же – большие деньги любят тишину.Ватикан в этой конструкции – не просто место, где папа служит мессу. Это государство с собственной дипломатией, финансовыми структурами и уникальной сетью контактов, позволяющей разговаривать с теми, кто непосредственно друг с другом разговаривать уже не может.После февраля 2022 года Святой престол начал методично выстраивать собственный украинский трек. Уже в мае 2022 года Галлахер приехал на Украину, в Киеве заявил о готовности Ватикана содействовать настоящему переговорному процессу. Сколько раз после этого Зеленский и бывший глава его офиса, "чернокнижник" Андрей Ермак (кстати, член католического ордена "Неокатехуменат") мотались в Ватикан – сосчитать трудно.В мае 2023 года Франциск назначил Дзуппи специальным посланником. А уже в июне тот сначала отправился в Киев к Зеленскому, затем в Москву к Ушакову, и патриарху Кириллу, июле уже разговаривал в Вашингтоне с Байденом, а в сентябре отправился в Пекин к специальному представителю Китая Ли Хуэю.Получился полноценный дипломатический четырехугольник Киев – Москва – Вашингтон – Пекин, внутри которого Ватикан оказался одним из немногих игроков, способных разговаривать со всеми сразу. Но не только разговаривать, но и быть голосом тех, кого слушать не захотели бы – Великобритании.На этом история не закончилась. Летом 2024 года государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин шесть дней находился на Украине, посетил Львов, Одессу, Бердичев и Киев, встретился с Зеленским. В октябре того же года Дзуппи снова приехал в Москву, уже обсуждая не только возвращение детей, но и обмен военнопленными и возможности дальнейшего диалога.Поэтому нынешняя активность Ватикана не возникла внезапно. Этот канал строили четыре года, последовательно превращая гуманитарное посредничество в устойчивую дипломатическую инфраструктуру. Но самое примечательное то, что ватиканский трек оживал каждый раз в какой-то из переломных моментов войны, когда собственных усилий Лондона оказывалось недостаточно.В этом смысле августовский визит Пола Ричарда Галлахера приобретает совсем другой оттенок. Уроженец Ливерпуля, главный дипломат Святого престола, впервые после начала военных действий 2022 года приезжает в Москву на четыре дня.Публично все было традиционно: мир, дети, пленные, гуманитарные вопросы… Но, по одной из версий, непубличная часть была куда жестче. Затеянные Зеленским и Лондоном "сорок дней принуждения России к миру" завершились провалом. Ответные удары уже в августе поставили на колени украинский аграрный и металлургический экспорт.Галлахер пытался убедить Москву остановить эскалацию и ограничить удары по украинской логистике, промышленности, газовой и энергетической инфраструктуре. Получил закономерный отказ.Запланированный приезд Дзуппи в этом контексте выглядит уже не самостоятельной гуманитарной прогулкой. Галлахер был первым заходом, Дзуппи становится вторым. А между этими двумя визитами произошло еще одно важное событие.В аэропорту Шеннон в Ирландии встретились Зеленский и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Сам факт встречи уже подтвержден. Случилась она меньше, чем через месяц после поездки Рэтклиффа в Москву, где глава ЦРУ обсуждал Украину с российскими представителями.А дальше начинается самое интересное. По информации издания Украина.ру, в разговоре в Ирландии участвовал также представитель MI-6 – вероятно, кто-то из замов Блейз Метревелли, и американская сторона передала Лондону довольно жесткий "привет".Смысл его сводился к простому предложению не мешать Вашингтону выстраивать собственный переговорный трек с Москвой – и не пытаться сорвать его через Киев. Причем аргументы могли касаться не только большой политики.В этой истории всплывают НАБУ, дело Миндича, обстоятельства его спасения, дубайские приключения людей из ближайшего окружения Зеленского и возможная британская вовлеченность в украинские коррупционные истории…Самому Зеленскому Рэтклифф недвусмысленно намекнул на его личную ответственность и наличие достаточного количества материалов на него у НАБУ, работу которого с недавних пор именно ЦРУ взяло на особый контроль.Дальше было очень нелицеприятное общение Трампа и Зеленского в Нью-Йорке. Практически сразу начинается движение внутри украинского силового контура. На следующий день после встречи в Ирландии исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад отправляется в Вену к сбежавшему генпрокурору Руслану Кравченко – то ли запугивать, то ли уговаривать "по-хорошему".С высокой долей вероятности американцы к этому моменту могли получить дополнительные инструменты влияния на человека, у которого есть что рассказать о внутренней кухне нынешней украинской власти и личной ответственности Зеленского.Дело пахнет керосином! И вот: Ватикан (Лондон) спешит на помощь! В Москву отправляется Дзуппи. Если сложить всю эту последовательность, задача выглядит куда прозаичнее большой тайной дипломатии. Лондон видит риск того, что Вашингтон начнет разговаривать с Москвой и давить на Киев без британского участия. Собственного нормального канала с российским руководством у него практически нет.Августовский заход через Галлахера результата не дал, а окончательно выпасть из переговорного процесса для Лондона значит потерять значительную часть того влияния на украинскую конструкцию, которое создавалось годами.В этом случае Ватикан оказывается почти идеальным инструментом. Он разговаривает с Москвой, Киевом и Вашингтоном, поддерживает отношения с британским истеблишментом – и при этом приезжает якобы не торговаться территориями, а спасать детей, возвращать пленных и говорить о мире.Сам Ватикан, кстати, своей задачи особо и не скрывает. Кардинал Паролин 16 сентября объяснил, что гуманитарная дипломатия должна "открыть двери" сначала к возможному прекращению огня, а затем к диалогу и переговорам.Галлахер после Москвы сформулировал еще откровеннее: Святой престол приезжает туда и делает то, чего другие (читай, Лондон) сейчас не делают (читай, не могут), чтобы сохранять путь для диалога (читай, быть в теме и в доле).

https://ukraina.ru/20260826/vatikan-zachastil-chto-oznachayut-vizity-predstaviteley-papy-rimskogo-v-rossiyu-1082813599.html

https://ukraina.ru/20260827/tandem-dvukh-katolikov-vayner-pro-vizit-gallakhera-i-diplomaticheskuyu-igru-vatikana-i-ssha-1082846489.html

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https://ukraina.ru/20260924/realnyy-rezultat-zelenskiy-natselilsya-na-peregovory-s-putinym-v-dekabre-1083395349.html

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мнения, москва, ватикан, лондон, владимир зеленский, ротшильд, украина.ру, набу, брендан галлахер, цру