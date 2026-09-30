Ротшильды и старые деньги: кто стоит за переговорщиком от Ватикана, который прилетел в Москву
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПосланник папы римского кардинал Дзуппи посетил Москву
© Фото : Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву на переговоры, причем приехал он сразу на три дня. Встречи в столице запланированы на 28, 29 и 30 сентября, причем среди подтвержденных собеседников Дзуппи – помощник президента России Юрий Ушаков.
По официальным заявлениям, обсуждать собираются детей по обе стороны линии фронта, воссоединение семей, военнопленных, удерживаемых гражданских лиц и другие гуманитарные последствия конфликта. Звучит правильно и благородно.
Только вот Юрий Ушаков еще 1 сентября несколько расширил эту замечательную гуманитарную картину. По его словам, основные вопросы – действительно гуманитарные, но, "естественно, затрагивается и политическая сторона дела, без этого никуда не уйти".
И вот политическая сторона нынешнего визита куда любопытнее, особенно, если посмотреть не на Дзуппи отдельно, а на последовательность событий последних месяцев.
Дзуппи – не случайный кардинал, внезапно отправленный папой поговорить о мире. Еще в мае 2023 года Франциск назначил его своим специальным посланником по украинскому конфликту, после чего были визиты в Киев, Москву, Вашингтон, Пекин, снова в Москву… Многочисленные контакты, как об этом заявлялось публично, по пленным и детям.
Новый папа Лев XIV полномочия Дзуппи сохранил. Нынешняя поездка стала уже третьим его визитомв российскую столицу. Но особенно пикантным календарь становится, если вспомнить, кто приезжал сюда месяц назад.
С 24 августа четыре дня в Москве находился секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер, фактически глава ватиканской дипломатии. Он встречался с Сергеем Лавровым, Юрием Ушаковым, представителями Русской православной церкви. Юрий Ушаков сообщил одну замечательную подробность: с Галлахером обсуждались "дополнительные детали, в том числе в контексте предстоящей поездки в Москву кардинала Дзуппи".
Получается занятная дипломатическая матрешка. Сначала на четыре дня приезжает глава дипломатии Ватикана, обсуждает будущую поездку папского спецпосланника. Через месяц тот действительно появляется в Москве, причем российская сторона заранее говорит, что разговор будет не только гуманитарным, но и политическим. Поэтому вопрос здесь не в том, есть ли у нынешнего визита политическая составляющая – она подтверждена публично.
Вопрос в том, почему именно Ватикан?
И вот здесь придется вспомнить формулу, которая для кого-то прозвучит конспирологически: говорим Ватикан – подразумеваем Лондон, говорим Лондон – подразумеваем Ватикан. Говорим Лондон, в уме отмечаем – Ротшильды!
На самом деле тут нет никакой конспирологии. Отношения Святого престола с банковским домом сначала итальянской, а потом лондонской ветви Ротшильдов существуют почти два столетия. Все это есть в открытых источниках.
В XIX веке Ротшильды организовали для папского правительства несколько крупных займов, а в наше время связь приобрела уже совсем другую форму. Линн Форестер де Ротшильд, жена многолетнего главы лондонского N. M. Rothschild & Sons Эвелина де Ротшильда, стала создателем Совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом.
В 2020 году эта структура официально объявила о работе под моральным руководством папы Франциска. Сам Эвелин много лет был финансовым советником Елизаветы II, а Джейкоб Ротшильд четырнадцать лет консультировал структуры герцогства Корнуолл будущего Карла III.
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Банк Ротшильдов столетиями работал с британским государством – от финансирования покупки акций Суэцкого канала до приватизаций эпохи Тэтчер. И это не тайный орден в подвале Букингемского дворца, а вполне публичное переплетение финансов, монархии и государства. Не без тайн, конечно же – большие деньги любят тишину.
Ватикан в этой конструкции – не просто место, где папа служит мессу. Это государство с собственной дипломатией, финансовыми структурами и уникальной сетью контактов, позволяющей разговаривать с теми, кто непосредственно друг с другом разговаривать уже не может.
После февраля 2022 года Святой престол начал методично выстраивать собственный украинский трек. Уже в мае 2022 года Галлахер приехал на Украину, в Киеве заявил о готовности Ватикана содействовать настоящему переговорному процессу. Сколько раз после этого Зеленский и бывший глава его офиса, "чернокнижник" Андрей Ермак (кстати, член католического ордена "Неокатехуменат") мотались в Ватикан – сосчитать трудно.
В мае 2023 года Франциск назначил Дзуппи специальным посланником. А уже в июне тот сначала отправился в Киев к Зеленскому, затем в Москву к Ушакову, и патриарху Кириллу, июле уже разговаривал в Вашингтоне с Байденом, а в сентябре отправился в Пекин к специальному представителю Китая Ли Хуэю.
Получился полноценный дипломатический четырехугольник Киев – Москва – Вашингтон – Пекин, внутри которого Ватикан оказался одним из немногих игроков, способных разговаривать со всеми сразу. Но не только разговаривать, но и быть голосом тех, кого слушать не захотели бы – Великобритании.
На этом история не закончилась. Летом 2024 года государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин шесть дней находился на Украине, посетил Львов, Одессу, Бердичев и Киев, встретился с Зеленским. В октябре того же года Дзуппи снова приехал в Москву, уже обсуждая не только возвращение детей, но и обмен военнопленными и возможности дальнейшего диалога.
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Поэтому нынешняя активность Ватикана не возникла внезапно. Этот канал строили четыре года, последовательно превращая гуманитарное посредничество в устойчивую дипломатическую инфраструктуру. Но самое примечательное то, что ватиканский трек оживал каждый раз в какой-то из переломных моментов войны, когда собственных усилий Лондона оказывалось недостаточно.
В этом смысле августовский визит Пола Ричарда Галлахера приобретает совсем другой оттенок. Уроженец Ливерпуля, главный дипломат Святого престола, впервые после начала военных действий 2022 года приезжает в Москву на четыре дня.
Публично все было традиционно: мир, дети, пленные, гуманитарные вопросы… Но, по одной из версий, непубличная часть была куда жестче. Затеянные Зеленским и Лондоном "сорок дней принуждения России к миру" завершились провалом. Ответные удары уже в августе поставили на колени украинский аграрный и металлургический экспорт.
Галлахер пытался убедить Москву остановить эскалацию и ограничить удары по украинской логистике, промышленности, газовой и энергетической инфраструктуре. Получил закономерный отказ.
Запланированный приезд Дзуппи в этом контексте выглядит уже не самостоятельной гуманитарной прогулкой. Галлахер был первым заходом, Дзуппи становится вторым. А между этими двумя визитами произошло еще одно важное событие.
В аэропорту Шеннон в Ирландии встретились Зеленский и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Сам факт встречи уже подтвержден. Случилась она меньше, чем через месяц после поездки Рэтклиффа в Москву, где глава ЦРУ обсуждал Украину с российскими представителями.
А дальше начинается самое интересное. По информации издания Украина.ру, в разговоре в Ирландии участвовал также представитель MI-6 – вероятно, кто-то из замов Блейз Метревелли, и американская сторона передала Лондону довольно жесткий "привет".
Смысл его сводился к простому предложению не мешать Вашингтону выстраивать собственный переговорный трек с Москвой – и не пытаться сорвать его через Киев. Причем аргументы могли касаться не только большой политики.
В этой истории всплывают НАБУ, дело Миндича, обстоятельства его спасения, дубайские приключения людей из ближайшего окружения Зеленского и возможная британская вовлеченность в украинские коррупционные истории…
Самому Зеленскому Рэтклифф недвусмысленно намекнул на его личную ответственность и наличие достаточного количества материалов на него у НАБУ, работу которого с недавних пор именно ЦРУ взяло на особый контроль.
Дальше было очень нелицеприятное общение Трампа и Зеленского в Нью-Йорке. Практически сразу начинается движение внутри украинского силового контура. На следующий день после встречи в Ирландии исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад отправляется в Вену к сбежавшему генпрокурору Руслану Кравченко – то ли запугивать, то ли уговаривать "по-хорошему".
С высокой долей вероятности американцы к этому моменту могли получить дополнительные инструменты влияния на человека, у которого есть что рассказать о внутренней кухне нынешней украинской власти и личной ответственности Зеленского.
Дело пахнет керосином! И вот: Ватикан (Лондон) спешит на помощь! В Москву отправляется Дзуппи.
Если сложить всю эту последовательность, задача выглядит куда прозаичнее большой тайной дипломатии. Лондон видит риск того, что Вашингтон начнет разговаривать с Москвой и давить на Киев без британского участия. Собственного нормального канала с российским руководством у него практически нет.
Если сложить всю эту последовательность, задача выглядит куда прозаичнее большой тайной дипломатии. Лондон видит риск того, что Вашингтон начнет разговаривать с Москвой и давить на Киев без британского участия. Собственного нормального канала с российским руководством у него практически нет.
Августовский заход через Галлахера результата не дал, а окончательно выпасть из переговорного процесса для Лондона значит потерять значительную часть того влияния на украинскую конструкцию, которое создавалось годами.
В этом случае Ватикан оказывается почти идеальным инструментом. Он разговаривает с Москвой, Киевом и Вашингтоном, поддерживает отношения с британским истеблишментом – и при этом приезжает якобы не торговаться территориями, а спасать детей, возвращать пленных и говорить о мире.
Сам Ватикан, кстати, своей задачи особо и не скрывает. Кардинал Паролин 16 сентября объяснил, что гуманитарная дипломатия должна "открыть двери" сначала к возможному прекращению огня, а затем к диалогу и переговорам.
Галлахер после Москвы сформулировал еще откровеннее: Святой престол приезжает туда и делает то, чего другие (читай, Лондон) сейчас не делают (читай, не могут), чтобы сохранять путь для диалога (читай, быть в теме и в доле).
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