https://ukraina.ru/20260930/tyl-nadlomlen-kuleba-pozhalovalsya-na-glubokuyu-depressiyu-ukrainskogo-obschestva-1083519621.html
Тыл надломлен: Кулеба пожаловался на глубокую депрессию украинского общества
Тыл надломлен: Кулеба пожаловался на глубокую депрессию украинского общества - 30.09.2026 Украина.ру
Тыл надломлен: Кулеба пожаловался на глубокую депрессию украинского общества
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs признал катастрофическое истощение украинского тыла на фоне непрекращающихся ударов российских ракет и беспилотников
2026-09-30T15:00
2026-09-30T15:00
2026-09-30T15:00
киев
львов
луцк
дмитрий кулеба
украина.ру
мид украины
новости
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По его словам, интенсивность бомбардировок Киева и внутренних регионов — от Львова и Луцка до Ивано-Франковска и Тернополя — породила в обществе беспрецедентный пессимизм.Кулеба отметил, что сирены воздушной тревоги не смолкают сутками. В качестве примера он привел показатели конца августа и сентября: 27 августа в Киеве зафиксировали рекордные 13 тревог за сутки, а в другие дни сирены выли по 9–10 часов подряд. На фоне этого в соцсетях распространилась мрачная шутка: "Слава Богу, я живу в Киеве, поэтому мне не нужно планировать будущее".Бывший министр подчеркнул, что постоянный хаос истощил украинцев. Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, львов, луцк, дмитрий кулеба, украина.ру, мид украины, новости
Киев, Львов, Луцк, Дмитрий Кулеба, Украина.ру, МИД Украины, Новости
Тыл надломлен: Кулеба пожаловался на глубокую депрессию украинского общества
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs признал катастрофическое истощение украинского тыла на фоне непрекращающихся ударов российских ракет и беспилотников
По его словам, интенсивность бомбардировок Киева и внутренних регионов — от Львова и Луцка до Ивано-Франковска и Тернополя — породила в обществе беспрецедентный пессимизм.
Кулеба отметил, что сирены воздушной тревоги не смолкают сутками. В качестве примера он привел показатели конца августа и сентября: 27 августа в Киеве зафиксировали рекордные 13 тревог за сутки, а в другие дни сирены выли по 9–10 часов подряд.
На фоне этого в соцсетях распространилась мрачная шутка: "Слава Богу, я живу в Киеве, поэтому мне не нужно планировать будущее".
Бывший министр подчеркнул, что постоянный хаос истощил украинцев.