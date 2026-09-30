https://ukraina.ru/20260930/on-poteryal-vs-zachem-saakashvili-pot-gimn-ukrainy-v-tyurme-1083520368.html

Он потерял всё: зачем Саакашвили поёт гимн Украины в тюрьме

Он потерял всё: зачем Саакашвили поёт гимн Украины в тюрьме - 30.09.2026 Украина.ру

Он потерял всё: зачем Саакашвили поёт гимн Украины в тюрьме

Где сейчас находится и чем занимается бывший губернатор Одесской области, а до того – президент Грузии Михеил Саакашвили? Михеила Николозовича (так его имя и отчество значатся в паспорте) продолжают судить в Грузии, и сроки его пребывания под стражей всё время увеличиваются

2026-09-30T16:02

2026-09-30T16:02

2026-09-30T16:02

эксклюзив

украина

грузия

сша

саакашвили

патриот украины

рада

укроборонпром

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Если ничего не изменится, в совокупности Саакашвили будет находиться в местах заключения до 2034 года."Дело о грузовике с зеленью" и "Дело о пиджаках"Последний раз тбилисский суд осудил его за незаконное пересечение границы Грузии в грузовике – то ли с зеленью, то ли с кефиром. До этого были и другие дела, включая пресловутое "дело о пиджаках". Саакашвили, ещё находясь на посту президента Грузии, тратил государственные деньги на пиджаки ручной работы и косметические процедуры. На его маникюр и педикюр из грузинского бюджета ушли сотни тысяч долларов.А ещё он покупал за государственный счёт подарки молодым девушкам, летал на частных самолётах в дальние страны, арендовал яхты и вертолёты, приобретал дорогие часы. Среди покупок – картина художницы Мередит Остром, которая пишет грудью. Саакашвили заплатил за неё 9 тысяч долларов.Сумма растраченных государственных средств достигла почти 6 миллионов долларов."Это были официальные расходы президентского офиса, меня судят за любовь к родине", – прокомментировал Саакашвили.Впереди ещё один суд, он рассмотрит события 2007 года: тогда Саакашвили жёстко разогнал митинг оппозиции. Обвинения ему были выдвинуты еще в 2014 году, и Саакашвили тогда поспешно покинул Грузию, не дожидаясь окончания срока президентских полномочий.А отправился он на Украину, где моментально превратился в "патриота Украины".Украинский гражданинНа последний суд в Тбилиси этой осенью Михеил пришёл в футболке с гербом Украины и спел гимн страны. Он старательно выводил: "згинуть наші вороженьки, як роса на сонці", (сгинут наши враги, как роса на солнце – укр.), но это ему не помогло. "Вороженьки" не сгинули.Сам Саакашвили признал, что получилось не очень музыкально, так как у него нет ни слуха, ни голоса. Но это не важно! Важно, что гражданин Украины стремится вернуться на родину.Да, Саакашвили – гражданин Украины. Впервые ему дал гражданство Пётр Порошенко*, в 2014 году, чтобы сделать Михеила губернатором Одесской области. Ничего удивительного в этом нет: тогда на Украине появился целый десант странных людей с неясными биографиями, которые стали министрами, губернаторами, осели в правительстве, в органах правопорядка и во всех властных структурах.Их было не то, что много, таким и было управление страны при президенте Порошенко*. А народу это всё подавали как долгожданную свободу и "незалежність".Ведь именно за это "стоял Майдан"!Хозяева Украины"Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці", – пел Саакашвили на суде строчки из гимна. В переводе: "будем господствовать, братья, в родной сторонке". Или как писали в патриотических украинских пабликах: "Пам’ятай, чужинець, тут господар українець!". То есть: помни, чужак, тут украинец – хозяин!Самой знаменитой из "надсмотрщиков над Украиной" стала "доктор Смерть" – Ульяна Супрун, приехавшая на Украину в 2014 году из США. Она получила гражданство в 2015 году, и в 2016 заняла должность и. о. Министра здравоохранения Украины, продолжая оставаться гражданкой США.И. о. Ульяна была до самого конца пребывания в должности, так как даже та покорная Рада, которая была при Порошенко*, её бы в должности министра не утвердила. Её выгнали через три дня даже из медицинской службы Евромайдана! Ульяна была бесполезна как медик, обладала склочным характером. Но она осуществила "реформу медицины", после которой Украина потеряла советскую медицинскую систему и перешла в "рынок медицинских услуг".И конечно, Ульяна привела в страну американские фармкомпании."Трое от 2 декабря"В те бурные времена происходили совершенно анекдотичные ситуации. В один день, 2 декабря 2014 года, три иностранца получили гражданство Украины, и в этот же день все трое были утверждены в должностях министров Украины.Министром финансов стала Натали Энн Яресько, инвестор из США. Она моментально занялась приватизацией энергетического и нефтегазового сектора Украины, через мировые финансовые институты. Как это и предусматривалось "Актом о поддержке свободы Украины", который был подписан президентом США Бараком Обамой в том же декабре 2014 года.В тот же день гражданство Украины получили Александр Квиташвили, бывший министр здравоохранения Грузии, и гражданин Литвы Айварас Абромявичус. Они заняли посты министра здравоохранения (с 2014 по 2016) и министра экономического развития и торговли Украины, а Абромявичус впоследствии возглавлял "Укроборонпром", уже при Зеленском.Саакашвили – губернаторТочно так же, едва получив гражданство, был назначен губернатором Одесской области Михеил Саакашвили. Неужели в Одессе никого больше не нашлось?Саакашвили был нужен так же, как Яресько, Супрун и Абромявичус: верный человек ставился в те места, где нужно было контролировать потоки средств или материальных активов, которые со свистом начали улетать в сторону Запада.Одесса – это огромный порт, таможня. Через неё, как о том писали многие западные издания, начали идти потоки запрещённых веществ в сторону Европы. Саакашвили поручили этот чувствительный и очень доходный участок, но, видимо, справился он с задачей не очень хорошо.В Одессе Саакашвили вёл себя так же, как и в Грузии. Наслаждался жизнью, развесил повсюду свои портреты, флиртовал с симпатичными дамочками. Потом ему стало мало Одессы, он создал оппозиционное Порошенко* "Движение новых сил". В 2017 году в его квартире в Киеве СБУ провела обыск, сам Саакашвили зачем-то забрался на крышу этого дома и оттуда обращался к своим (воображаемым) сторонникам.Порошенко* нашёл простой выход: лишил Саакашвили украинского гражданства. Кажется, буквально в те часы, когда бывший президент Грузии проповедовал птицам с крыши киевской многоэтажки."Хочу на Родину!"Украинское гражданство ему зачем-то вернул уже Владимир Зеленский, но значительной должности Саакашвили на Украине больше не получил. А потом и вовсе решил отправиться в рефрижераторе с зеленью в Грузию, где и был немедленно арестован.Из пяти лет, которые Саакашвили находится под арестом, за решёткой он провёл полтора года. Всё остальное время Саакашвили находился в частной клинике. Там его могли навещать соратники по партии. Там у него были интернет и телевизор, и он даже руководил оттуда очередными выборами.Теперь ситуация у него значительно хуже. Саакашвили будут судить за "преступления против государства – саботаж, помощь иностранной силе во враждебной деятельности, финансирование деятельности, направленной против основ Конституционного устройства и национальной безопасности", по словам генерального прокурора Грузии.Но зачем же он поёт гимн Украины?Причина очень простая: Саакашвили постоянно подчёркивает, что он гражданин Украины и хочет "вернуться на родину."Но, судя по всему, кураторы Саакашвили из-за рубежа не могут или не хотят возвращать его на Украину. Возможно, он нужен им в Грузии? Вдруг пригодится, для следующей "революции роз"?Кроме того, и сама Украина, видимо, скоро прекратит свое существование. И как бы Саакашвили не пел и не надевал вышиванки, это ему не поможет. Может попробовать гопак, но и это едва ли спасёт "патриота Грузии и Украины".*В РФ внесён в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму

https://ukraina.ru/20260530/taynaya-svadba-v-semeystve-trampov-obraz-dnya-ot-saakashvili-i-razbityy-kubok-nedelya-neobychnykh-1079569646.html

https://ukraina.ru/20260928/konstantin-zalesskiy-elity-evropy-zarazhayut-naselenie-revanshizmom-i-pugayut-voynoy-chtoby-uderzhat-1083482256.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, грузия, сша, саакашвили, патриот украины, рада, укроборонпром