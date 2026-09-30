Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО - 30.09.2026 Украина.ру
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Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО
Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО - 30.09.2026 Украина.ру
Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО
Украина и Евросоюз пытаются найти 27 миллиардов евро для покрытия военных расходов на конец 2026 года. Но текущие затраты отвлекают внимание от того, сколько денег понадобится для восстановления страны после окончания СВО. В частности, на поддержку ветеранов, количество которых перевалило за полтора миллиона человек.
2026-09-30T06:03
2026-09-30T06:03
украина
сша
россия
сергей корецкий
ес
всемирный банк
ветераны
ветераны сво
сво
гуманитарная помощь
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Всемирный банк утверждает, что нужная сумма для реконструкции Украины на период 2026-2035 гг. примерно в три раза превышает номинальный ВВП Украины, то есть составляет около 600 миллиардов долларов. Часть из этой колоссальной суммы, источники получения которой неизвестны, должна быть израсходована на восстановление так называемого человеческого капитала. В частности, на поддержку ветеранов. Число ветеранов, о которых необходимо заботиться, растет, заявила в комментарии для The Wall Street Journal Александра Мироненко, сотрудник Центра экономической стратегии Украины.К началу 2026 года в реестре Министерства по делам ветеранов было официально зарегистрировано более 1,4 миллиона участников боевых действий. Из них почти 150 тысяч инвалидов. В конце лета премьер-министр Корецкий сообщил, что ветеранов уже 1,5 миллиона, а будет 3. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предполагает, что в ближайшие годы, если война продлится, статус УБД могут получить до 5,5 миллиона граждан Украины. Это минимум 5% населения страны с перспективой вырасти до 18%, которые в условиях бедности, демографического спада, критического сокращения трудоспособного населения и разрушенной инфраструктуры, могут лечь тяжким бременем на плечи оставшихся граждан. По словам Корецкого, правительство ставит задачу обеспечить ветеранам 100 тысяч рабочих мест, но это капля в море, даже если задача будет выполнена.В военных действиях принимали участия родственники и близкие друзья около двух третей взрослого населения Украины. По опросам, 80% граждан считает, что общество уважает ветеранов, но у самих ветеранов по этому поводу немного иное мнение. Лишь 60% из них чувствуют уважение к себе. Основные, по их мнению, сферы, где они хотели бы это уважение получить, — финансовая (50%), медицинская (43%), психологическая (28%) и жилье (26%). Только 43% участников боевых действий ощущает, что государство выполняет перед ними свои обязательства.Исследование группы "Рейтинг" конца прошлого года дает еще более удручающую картину. 73% участников боевых действий ожидают проблем с поиском работы, 60% считают, что военный опыт является плохой подготовкой к гражданской жизни, а 58% ссылаются на бюрократические препоны в доступе к социальным пособиям. С простыми льготами, вроде скидки на проезд в общественном транспорте, проблем нет, а вот медобслуживание и психическую реабилитацию опрошенные оценивают на 3,3 балла, а помощь в трудоустройстве — на 3,2 балла. Отдельное исследование, проведенное Украинским фондом ветеранов совместно с платформой занятости robota.ua, показывает, что более 57% ветеранов сталкиваются с препятствиями при поиске гражданской работы. Почти половина упоминает суицид как возможный выход.Международная организация по миграции (МОМ) ООН посчитала, что среди украинских домохозяйств, в которых есть ветеран, в 53% как минимум один член семьи с инвалидностью. В 35% опрошенных ветеранов с инвалидностью живут в одиночестве. А в 34% семей, в которых есть ветеран с инвалидностью, нет работающих взрослых, соответственно семьи живут на деньги ветерана-инвалида. Основные проблемы у таких семей — в доступе к стройматериалам и медицине, безработице, нехватке средств для оплаты услуг ЖКХ, но до 25% опрошенных не хватает даже еды и одежды.Наиболее тяжелая ситуация у ветеранов, живущих в семьях так называемых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По сути, это беженцы внутри страны, переехавшие из прифронтовых зон и почти не получающие государственную помощь. Неудовлетворительная ситуация с жильем у 41% из этой категории. И дело не только в неадекватно высоких ценах на аренду, но и в недостатке доступного для аренды жилья, нехватке жилья с не унижающим человеческое достоинство метражом, отсутствии юридических гарантий проживания, когда квартиросъемщика могут выгнать в любой момент. Средний доход семьи на одного человека среди перемещенных ветеранов составил 8 714 гривен (около 16 тысяч рублей), что значительно ниже установленного правительством в апреле 2026 года прожиточного минимума в размере 10 098 гривен (около 20 тысяч рублей) на человека в месяц, а необходимость арендовать жилье и тратить на лекарства больше, чем обычные люди, отбрасывает такие семьи в нищету.Если среди ветеранов-инвалидов в целом 60% получало пособие по инвалидности (что, вообще-то, мало), то среди внутренне перемещенных ветеранов-инвалидов получали выплаты лишь 46%. Работу нашли только 45% из них. Неудивительно, что в такой ситуации среди стратегий выживания самыми распространенными оказались экономия средств (72%), сокращение расходов на здравоохранение (61%), сокращение потребления коммунальных услуг (44%), согласие на менее квалифицированную или низкооплачиваемую работу (42%) и даже продажа домашнего имущества (26%). 24% семей ветеранов-переселенцев зависели от гуманитарной помощи, а 17% из них не вносили арендную плату. 23% сообщили об использовании незаконных или унижающих достоинство источников дохода, а 18% просили деньги у незнакомых людей.Формально ветеранам и членам их семей предоставлено множество льгот, которые закреплены в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", принятом в 1993 году: от бесплатных лекарств до низкой ставки по ипотеке. Но на практике работают лишь не многие из них. Главная причина — нехватка денег в бюджете, а НПО при всей их активности решить эту проблему не могут, потому что берут деньги там же (финансируются либо прямо из бюджета Украины, либо теми же иностранными донорами, которые пополняют госбюджет). В 2026 году бюджет выделил на поддержку ветеранов и их семей 18,9 миллиарда гривен (около 436 миллионов долларов США). Это около 6% от всего госбюджета, то есть вроде бы много. Но, если вспомнить, что на Украине сейчас только официально зарегистрировано 1,5 миллиона участников боевых действий, то получится менее 300 долларов на человека в год. Это ничтожная сумма, поэтому, конечно, помощь получают не все и в недостаточных масштабах.Никто не понимает, что произойдет, когда после окончания войны в гражданскую сферу вернется более миллиона военнослужащих, находящихся сейчас на действительной службе. Если Украина перестанет получать западное финансирование хотя бы в нынешнем объеме (а в мирное время сомнительно, что такие суммы будут продолжать поступать), то ветеранов просто некуда будет деть. Интегрированной системы их поддержки во время перехода к гражданской жизни не существует, а если ее и создадут в ближайшее время — кто за это заплатит?Анализ одного лишь этого аспекта говорит о том, что мирное время для политической системы постмайданной Украины будет гораздо сложнее военного.В России, по данным, которые в декабре 2025 года сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, в гражданскую жизнь вернулось около 167 тысяч ветеранов СВО. Однако это только те, кто получил удостоверение ветерана или обратился в фонд "Защитники Отечества". Так делают не все, вернувшиеся с СВО, поэтому, по оценкам ряда экспертов, реальное их количество может составлять более 400 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20260911/sistemnogo-podkhoda-net-ukrainskie-rabotodateli-ne-khotyat-prinimat-na-rabotu-veteranov--1083135800.html
https://ukraina.ru/20250929/1069360922.html
https://ukraina.ru/20260929/kievlyane-v-tyazheloy-depressii-strana-na-grani-ukraina-doshla-do-kriticheskoy-tochki-1083484254.html
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Павел Волков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, россия, сергей корецкий, ес, всемирный банк, ветераны, ветераны сво, сво, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, дефицит бюджета, пособия, эксклюзив
Украина, США, Россия, Сергей Корецкий, ЕС, Всемирный банк, ветераны, ветераны СВО, СВО, гуманитарная помощь, гуманитарная политика, дефицит бюджета, пособия, Эксклюзив

Мирное время будет страшнее военного: что ждет Украину после окончания СВО

06:03 30.09.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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Украина и Евросоюз пытаются найти 27 миллиардов евро для покрытия военных расходов на конец 2026 года. Но текущие затраты отвлекают внимание от того, сколько денег понадобится для восстановления страны после окончания СВО. В частности, на поддержку ветеранов, количество которых перевалило за полтора миллиона человек.
Всемирный банк утверждает, что нужная сумма для реконструкции Украины на период 2026-2035 гг. примерно в три раза превышает номинальный ВВП Украины, то есть составляет около 600 миллиардов долларов. Часть из этой колоссальной суммы, источники получения которой неизвестны, должна быть израсходована на восстановление так называемого человеческого капитала. В частности, на поддержку ветеранов.
Число ветеранов, о которых необходимо заботиться, растет, заявила в комментарии для The Wall Street Journal Александра Мироненко, сотрудник Центра экономической стратегии Украины.
К началу 2026 года в реестре Министерства по делам ветеранов было официально зарегистрировано более 1,4 миллиона участников боевых действий. Из них почти 150 тысяч инвалидов. В конце лета премьер-министр Корецкий сообщил, что ветеранов уже 1,5 миллиона, а будет 3.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предполагает, что в ближайшие годы, если война продлится, статус УБД могут получить до 5,5 миллиона граждан Украины. Это минимум 5% населения страны с перспективой вырасти до 18%, которые в условиях бедности, демографического спада, критического сокращения трудоспособного населения и разрушенной инфраструктуры, могут лечь тяжким бременем на плечи оставшихся граждан.
По словам Корецкого, правительство ставит задачу обеспечить ветеранам 100 тысяч рабочих мест, но это капля в море, даже если задача будет выполнена.
В военных действиях принимали участия родственники и близкие друзья около двух третей взрослого населения Украины. По опросам, 80% граждан считает, что общество уважает ветеранов, но у самих ветеранов по этому поводу немного иное мнение. Лишь 60% из них чувствуют уважение к себе.
Основные, по их мнению, сферы, где они хотели бы это уважение получить, — финансовая (50%), медицинская (43%), психологическая (28%) и жилье (26%). Только 43% участников боевых действий ощущает, что государство выполняет перед ними свои обязательства.
‼ По мере истощения ресурсов ВСУ, страны Евросоюза готовят решение, которое лишит защиты «тех, кому запрещен въезд» - мужчин в возрасте 23-60 лет - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
11 сентября, 11:32
"Системного подхода нет": украинские работодатели не хотят принимать на работу ветеранов Украинские компании оказались не готовы к реинтеграции демобилизованных военных. Системные программы поддержки есть лишь у 18,6% работодателей, более половины (51,2%) их вообще не внедряют, а 30,2% только планируют. Об этом 11 сентября сообщили NV Бизнес со ссылкой на исследование GRC.UA
Исследование группы "Рейтинг" конца прошлого года дает еще более удручающую картину. 73% участников боевых действий ожидают проблем с поиском работы, 60% считают, что военный опыт является плохой подготовкой к гражданской жизни, а 58% ссылаются на бюрократические препоны в доступе к социальным пособиям.
С простыми льготами, вроде скидки на проезд в общественном транспорте, проблем нет, а вот медобслуживание и психическую реабилитацию опрошенные оценивают на 3,3 балла, а помощь в трудоустройстве — на 3,2 балла.
Отдельное исследование, проведенное Украинским фондом ветеранов совместно с платформой занятости robota.ua, показывает, что более 57% ветеранов сталкиваются с препятствиями при поиске гражданской работы. Почти половина упоминает суицид как возможный выход.
Международная организация по миграции (МОМ) ООН посчитала, что среди украинских домохозяйств, в которых есть ветеран, в 53% как минимум один член семьи с инвалидностью. В 35% опрошенных ветеранов с инвалидностью живут в одиночестве. А в 34% семей, в которых есть ветеран с инвалидностью, нет работающих взрослых, соответственно семьи живут на деньги ветерана-инвалида.
Основные проблемы у таких семей — в доступе к стройматериалам и медицине, безработице, нехватке средств для оплаты услуг ЖКХ, но до 25% опрошенных не хватает даже еды и одежды.
Наиболее тяжелая ситуация у ветеранов, живущих в семьях так называемых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По сути, это беженцы внутри страны, переехавшие из прифронтовых зон и почти не получающие государственную помощь.
Неудовлетворительная ситуация с жильем у 41% из этой категории. И дело не только в неадекватно высоких ценах на аренду, но и в недостатке доступного для аренды жилья, нехватке жилья с не унижающим человеческое достоинство метражом, отсутствии юридических гарантий проживания, когда квартиросъемщика могут выгнать в любой момент.
Средний доход семьи на одного человека среди перемещенных ветеранов составил 8 714 гривен (около 16 тысяч рублей), что значительно ниже установленного правительством в апреле 2026 года прожиточного минимума в размере 10 098 гривен (около 20 тысяч рублей) на человека в месяц, а необходимость арендовать жилье и тратить на лекарства больше, чем обычные люди, отбрасывает такие семьи в нищету.
В проекте украинского госбюджета львиная доля финансирования ветеранов боевых действий расписана на строительство Национального кладбища - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября 2025, 19:04
В проекте украинского госбюджета львиная доля финансирования ветеранов уйдёт на кладбищеУкраинские парламентарии своеобразно подошли к проблеме поддержки ветеранов. Об этом 29 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Если среди ветеранов-инвалидов в целом 60% получало пособие по инвалидности (что, вообще-то, мало), то среди внутренне перемещенных ветеранов-инвалидов получали выплаты лишь 46%. Работу нашли только 45% из них.
Неудивительно, что в такой ситуации среди стратегий выживания самыми распространенными оказались экономия средств (72%), сокращение расходов на здравоохранение (61%), сокращение потребления коммунальных услуг (44%), согласие на менее квалифицированную или низкооплачиваемую работу (42%) и даже продажа домашнего имущества (26%). 24% семей ветеранов-переселенцев зависели от гуманитарной помощи, а 17% из них не вносили арендную плату.
23% сообщили об использовании незаконных или унижающих достоинство источников дохода, а 18% просили деньги у незнакомых людей.
Формально ветеранам и членам их семей предоставлено множество льгот, которые закреплены в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", принятом в 1993 году: от бесплатных лекарств до низкой ставки по ипотеке. Но на практике работают лишь не многие из них.
Главная причина — нехватка денег в бюджете, а НПО при всей их активности решить эту проблему не могут, потому что берут деньги там же (финансируются либо прямо из бюджета Украины, либо теми же иностранными донорами, которые пополняют госбюджет).
В 2026 году бюджет выделил на поддержку ветеранов и их семей 18,9 миллиарда гривен (около 436 миллионов долларов США). Это около 6% от всего госбюджета, то есть вроде бы много. Но, если вспомнить, что на Украине сейчас только официально зарегистрировано 1,5 миллиона участников боевых действий, то получится менее 300 долларов на человека в год.
Это ничтожная сумма, поэтому, конечно, помощь получают не все и в недостаточных масштабах.
Никто не понимает, что произойдет, когда после окончания войны в гражданскую сферу вернется более миллиона военнослужащих, находящихся сейчас на действительной службе. Если Украина перестанет получать западное финансирование хотя бы в нынешнем объеме (а в мирное время сомнительно, что такие суммы будут продолжать поступать), то ветеранов просто некуда будет деть.
Интегрированной системы их поддержки во время перехода к гражданской жизни не существует, а если ее и создадут в ближайшее время — кто за это заплатит?
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
Вчера, 08:24
Киевляне в тяжелой депрессии, страна на грани: Украина дошла до критической точкиСвежие социологические замеры стали для киевских функционеров серьезным поводом для беспокойства. По данным социологической группы "Рейтинг", в столице зафиксировали самое тяжелое моральное состояние и максимальный уровень тревожности среди регионов Украины. Киевляне оценивают перспективы страны мрачнее, чем даже обитатели прифронтовых городов.
Анализ одного лишь этого аспекта говорит о том, что мирное время для политической системы постмайданной Украины будет гораздо сложнее военного.
В России, по данным, которые в декабре 2025 года сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, в гражданскую жизнь вернулось около 167 тысяч ветеранов СВО. Однако это только те, кто получил удостоверение ветерана или обратился в фонд "Защитники Отечества". Так делают не все, вернувшиеся с СВО, поэтому, по оценкам ряда экспертов, реальное их количество может составлять более 400 тысяч человек.
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