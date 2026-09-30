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"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва

"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва - 30.09.2026 Украина.ру

"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил на первом пленарном заседании Государственной думы IX созыва, которое прошло в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

2026-09-30T15:31

2026-09-30T15:31

2026-09-30T15:31

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Президент России выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва и дал напутствие депутатам. Российский лидер отметил, что жители новых регионов, несмотря на обстрелы и угрозы, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор."Наш народ не сломить и не запугать никому. Высокая явка и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство людей перед лицом исторических вызовов", — заявил президент.Перед депутатами нового созыва стоят важные задачи, среди которых — улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, особенно с детьми, отметил Путин."Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме", — подчеркнул глава государства.Он призвал парламентариев смелее убирать административные барьеры для бизнеса, а также придать импульс новому инвестиционному циклу. Президент подчеркнул: в эпоху стремительного развития технологий страна должна быть в авангарде таких перемен."Россия — как некоторые, не будем показывать пальцем — не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. А в-третьих, это самое главное — нам этого не нужно", — сказал глава государства.Путин поручил депутатам уделять первостепенное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для победы и поддержать защитников Родины и их семьи.Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования места распределились следующим образом: "Единая Россия" — 349, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, "Новые люди" — 19, "Справедливая Россия" — 17. Также мандаты получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина".Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.

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