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"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва
"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва - 30.09.2026 Украина.ру
"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва
Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил на первом пленарном заседании Государственной думы IX созыва, которое прошло в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2026-09-30T15:31
2026-09-30T15:31
2026-09-30T15:31
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Президент России выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва и дал напутствие депутатам. Российский лидер отметил, что жители новых регионов, несмотря на обстрелы и угрозы, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор."Наш народ не сломить и не запугать никому. Высокая явка и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство людей перед лицом исторических вызовов", — заявил президент.Перед депутатами нового созыва стоят важные задачи, среди которых — улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, особенно с детьми, отметил Путин."Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме", — подчеркнул глава государства.Он призвал парламентариев смелее убирать административные барьеры для бизнеса, а также придать импульс новому инвестиционному циклу. Президент подчеркнул: в эпоху стремительного развития технологий страна должна быть в авангарде таких перемен."Россия — как некоторые, не будем показывать пальцем — не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. А в-третьих, это самое главное — нам этого не нужно", — сказал глава государства.Путин поручил депутатам уделять первостепенное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для победы и поддержать защитников Родины и их семьи.Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования места распределились следующим образом: "Единая Россия" — 349, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, "Новые люди" — 19, "Справедливая Россия" — 17. Также мандаты получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина".Больше важных новостей дня в публикации: "Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, лнр, владимир путин, госдума, единая россия, сво, главные новости, главное, технологии, бизнес, инвестиции, новости россии
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия, СВО, Главные новости, главное, технологии, бизнес, инвестиции, новости России
"Нас не сломить и не запугать никому": Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва
Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил на первом пленарном заседании Государственной думы IX созыва, которое прошло в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Президент России выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва и дал напутствие депутатам. Российский лидер отметил, что жители новых регионов, несмотря на обстрелы и угрозы, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор.
"Наш народ не сломить и не запугать никому. Высокая явка и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство людей перед лицом исторических вызовов", — заявил президент.
Перед депутатами нового созыва стоят важные задачи, среди которых — улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей, особенно с детьми, отметил Путин.
"Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены в полном объеме", — подчеркнул глава государства.
Он призвал парламентариев смелее убирать административные барьеры для бизнеса, а также придать импульс новому инвестиционному циклу. Президент подчеркнул: в эпоху стремительного развития технологий страна должна быть в авангарде таких перемен.
"Россия — как некоторые, не будем показывать пальцем — не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст. А в-третьих, это самое главное — нам этого не нужно", — сказал глава государства.
Путин поручил депутатам уделять первостепенное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для победы и поддержать защитников Родины и их семьи.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования места распределились следующим образом: "Единая Россия" — 349, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, "Новые люди" — 19, "Справедливая Россия" — 17. Также мандаты получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина".