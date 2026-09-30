https://ukraina.ru/20260930/udar-po-svyazi-v-kieve-prilety-v-izmaile-i-fab-1500-pod-kharkovom-mo-rf-raskrylo-detali-nochnoy-ataki-1083513049.html

Удар по связи в Киеве, прилеты в Измаиле и ФАБ-1500 под Харьковом: МО РФ раскрыло детали ночной атаки

Удар по связи в Киеве, прилеты в Измаиле и ФАБ-1500 под Харьковом: МО РФ раскрыло детали ночной атаки - 30.09.2026 Украина.ру

Удар по связи в Киеве, прилеты в Измаиле и ФАБ-1500 под Харьковом: МО РФ раскрыло детали ночной атаки

Министерство обороны России информировало, что российские военные в ночь на среду нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив узел связи в Киеве, инфраструктуру порта Измаил и энергообъекты, питавшие военное производство Украины

2026-09-30T09:21

2026-09-30T09:21

2026-09-30T09:21

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В результате точечных прилетов в Киеве был выведен из строя коммуникационный центр, а в Киевской области уничтожены объекты энергетической системы, которые обеспечивали работу украинских предприятий ВПК. Также российские военные подтвердили успешное поражение инфраструктуры ключевого для логистики противника порта Измаил.Кроме того, Минобороны опубликовало кадры объективного контроля из Харьковской области. Там Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью многоцелевых управляемых ракет и тяжелых фугасных авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции полностью ликвидировали пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, новости, киев, измаил, впк, минобороны, вооруженные силы украины