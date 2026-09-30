По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу - 30.09.2026 Украина.ру
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По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу
По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу - 30.09.2026 Украина.ру
По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели в различных регионах Украины, первыми "на раздаче" и этой ночью являются Киев и Киевская область. Передаём сводку на 6:00 мск 30 сентября по сообщениям украинских и других вражеских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-30T06:16
2026-09-30T06:16
украина.ру
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Вечер в столице незалежной традиционно отмечен работой российских "Гераней", которые точечно выбивают различные военные и инфраструктурные объекты. В частности, местные каналы пишут об ударе БПЛА по Южному мосту и о взрывах в районе киевской ТЭЦ-5. В Киевской области взрывы гремели в Козине.Через пару часов после полуночи вражеские мониторинговые каналы стали сообщать о многочисленных пусках по Киеву ракет, после чего посыпались сообщения о взрывах в Киеве, Броварах и Василькове. Вражеские каналы жалуются, что только в отдельный интервал времени, за 9 минут, по Киеву было выпущено около 16 ракет, среди которых гиперзвуковые "Цирконы" и баллистические "Искандеры". Ракеты били по энергетической инфраструктуре столицы. Власти также сообщают о пожарах на складах в Голосеевском и Святошинском районах.По данным западного канала AMK Mapping, ночью по Киеву и области было выпущено не менее 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и сверхзвуковых "Ониксов". Под ударами оказались ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольская ТЭС. После попаданий на объектах начались крупные пожары. Кроме того, по объектам в Киеве применялись многочисленные реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5".Кроме того, взрывы (местами — многократные) прогремели в Измаиле Одесской области, в Сарнах и Дубно Ровенской области, в Харькове, Житомире, Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске.Местные каналы пишут, что в Варковичах Ровенской области горит пенопластовый завод.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260929/neuzheli-vse-udary-vpustuyu-ukraina-nesravnimo-luchshe-gotova-k-etoy-zime-i-otlichno-sebya-chuvstvuet-1083485211.html
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По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу

06:16 30.09.2026
 
© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Киеве
Тушение пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российская армия продолжает атаковать цели в различных регионах Украины, первыми "на раздаче" и этой ночью являются Киев и Киевская область. Передаём сводку на 6:00 мск 30 сентября по сообщениям украинских и других вражеских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Вечер в столице незалежной традиционно отмечен работой российских "Гераней", которые точечно выбивают различные военные и инфраструктурные объекты. В частности, местные каналы пишут об ударе БПЛА по Южному мосту и о взрывах в районе киевской ТЭЦ-5. В Киевской области взрывы гремели в Козине.
Через пару часов после полуночи вражеские мониторинговые каналы стали сообщать о многочисленных пусках по Киеву ракет, после чего посыпались сообщения о взрывах в Киеве, Броварах и Василькове. Вражеские каналы жалуются, что только в отдельный интервал времени, за 9 минут, по Киеву было выпущено около 16 ракет, среди которых гиперзвуковые "Цирконы" и баллистические "Искандеры". Ракеты били по энергетической инфраструктуре столицы. Власти также сообщают о пожарах на складах в Голосеевском и Святошинском районах.
По данным западного канала AMK Mapping, ночью по Киеву и области было выпущено не менее 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и сверхзвуковых "Ониксов". Под ударами оказались ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольская ТЭС. После попаданий на объектах начались крупные пожары. Кроме того, по объектам в Киеве применялись многочисленные реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5".
Кроме того, взрывы (местами — многократные) прогремели в Измаиле Одесской области, в Сарнах и Дубно Ровенской области, в Харькове, Житомире, Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске.
Местные каналы пишут, что в Варковичах Ровенской области горит пенопластовый завод.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
Вчера, 06:41
Неужели все удары впустую: Украина несравнимо лучше готова к этой зиме и отлично себя чувствуетПередовое западное сообщество уже в течение достаточно долгого времени с кислой физиономией наблюдало за превращением территории Украины в декорацию игры с зомби-апокалипсисом, но вчера пришли невероятные, освежающие и воодушевляющие новости: оказывается, Украина всех обманывала.
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