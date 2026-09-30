https://ukraina.ru/20260930/po-kievu-plotno-rabotayut-gerani-i-rakety-svodka-udarov-po-ukraine-k-etomu-chasu-1083510434.html

По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу

По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу - 30.09.2026 Украина.ру

По Киеву плотно работают "Герани" и ракеты. Сводка ударов по Украине к этому часу

Российская армия продолжает атаковать цели в различных регионах Украины, первыми "на раздаче" и этой ночью являются Киев и Киевская область. Передаём сводку на 6:00 мск 30 сентября по сообщениям украинских и других вражеских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-09-30T06:16

2026-09-30T06:16

2026-09-30T06:16

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Вечер в столице незалежной традиционно отмечен работой российских "Гераней", которые точечно выбивают различные военные и инфраструктурные объекты. В частности, местные каналы пишут об ударе БПЛА по Южному мосту и о взрывах в районе киевской ТЭЦ-5. В Киевской области взрывы гремели в Козине.Через пару часов после полуночи вражеские мониторинговые каналы стали сообщать о многочисленных пусках по Киеву ракет, после чего посыпались сообщения о взрывах в Киеве, Броварах и Василькове. Вражеские каналы жалуются, что только в отдельный интервал времени, за 9 минут, по Киеву было выпущено около 16 ракет, среди которых гиперзвуковые "Цирконы" и баллистические "Искандеры". Ракеты били по энергетической инфраструктуре столицы. Власти также сообщают о пожарах на складах в Голосеевском и Святошинском районах.По данным западного канала AMK Mapping, ночью по Киеву и области было выпущено не менее 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и сверхзвуковых "Ониксов". Под ударами оказались ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольская ТЭС. После попаданий на объектах начались крупные пожары. Кроме того, по объектам в Киеве применялись многочисленные реактивные беспилотники "Герань-4" и "Герань-5".Кроме того, взрывы (местами — многократные) прогремели в Измаиле Одесской области, в Сарнах и Дубно Ровенской области, в Харькове, Житомире, Черкассах, Кременчуге, Днепропетровске.Местные каналы пишут, что в Варковичах Ровенской области горит пенопластовый завод.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260929/neuzheli-vse-udary-vpustuyu-ukraina-nesravnimo-luchshe-gotova-k-etoy-zime-i-otlichno-sebya-chuvstvuet-1083485211.html

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