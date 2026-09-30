https://ukraina.ru/20260930/povesit-vsu-na-sheyu-evropy-kuleba-potreboval-ot-es-platit-zhalovane-ukrainskim-boytsam-1083519139.html

Повесить ВСУ на шею Европы: Кулеба потребовал от ЕС платить жалованье украинским бойцам

Повесить ВСУ на шею Европы: Кулеба потребовал от ЕС платить жалованье украинским бойцам - 30.09.2026 Украина.ру

Повесить ВСУ на шею Европы: Кулеба потребовал от ЕС платить жалованье украинским бойцам

Киев пытается переложить содержание своей армии на европейских налогоплательщиков: экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs призвал Евросоюз нарушить табу и начать напрямую оплачивать зарплаты военным ВСУ

2026-09-30T14:48

2026-09-30T14:48

2026-09-30T14:48

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Он пишет, что выплата жалованья солдатам является самой тяжелой и дорогостоящей статьей расходов для Киева, которая вгоняет руководство страны в состояние перманентного стресса. В текущем году украинские власти вынуждены направить на эти цели колоссальные 35 миллиардов долларов, что фактически полностью съедает все внутренние налоговые поступления государства. При этом ситуация внутри оборонного сектора усугубляется постоянными провалами: чиновники регулярно срывают предоплаченные военные контракты, а министерства сотрясают крупные коррупционные скандалы со схемами откатов.По мнению Кулебы, Брюссель не должен видеть "моральной разницы" между закупкой снарядов и оплатой труда тех, кто ими пользуется. Он подчеркнул, что если бы ЕС взял на себя хотя бы часть этих трат, у Киева высвободились бы ресурсы для удержания на плаву разваливающейся национальной экономики, которую правительство сейчас пытается спасти драконовским повышением внутренних пошлин и налогов для обнищавшего населения.Подробнее о незавидном положении Киева - в материале "Мы теряем небо!": Киев остался без ПВО. ВС России освободили Нововодяное и Уланово. Итоги 28 сентября на сайте Украина.ру.

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киев, европа, брюссель, дмитрий кулеба, ес, вооруженные силы украины, мид украины, новости