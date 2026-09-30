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Меню под нож: в украинских ресторанах McDonald’s исчезает еда

Меню под нож: в украинских ресторанах McDonald’s исчезает еда - 30.09.2026 Украина.ру

Меню под нож: в украинских ресторанах McDonald’s исчезает еда

Американская сеть фастфуда McDonald's объявила в соцсетях о вынужденном сокращении ассортимента блюд во всех своих заведениях на территории Украины

2026-09-30T13:40

2026-09-30T13:40

2026-09-30T14:00

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В качестве официальной причины такого шага руководство украинского филиала называет серьезные повреждения складских помещений своего логистического оператора. При этом точный список позиций, которые временно пропадут из продажи, сеть раскрывать не стала. Это уже второе урезание меню за текущий месяц — в начале сентября компания объясняла аналогичные проблемы регулярными воздушными тревогами и перебоями в цепочках поставок.Кризис снабжения ранее уже вынудил крупнейших ритейлеров страны пойти на экстренные защитные меры. Так, украинская сеть супермаркетов Ашан ввела жесткие лимиты на продажу в одни руки социально значимых товаров, включая крупы, макароны, яйца, муку, сахар, соль, консервы и растительное масло. Аналогичные ограничения из-за ажиотажного спроса, огромных очередей и пустых полок была вынуждена внедрить и другая крупная торговая сеть Украины — АТБ.Подробнее - в материале Крупная сеть супермаркетов на Украине ввела продуктовые лимиты на сайте Украина.ру.

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новости, украина, продукты, еда