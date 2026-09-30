https://ukraina.ru/20260930/pvo-za-noch-raspravilas-s-sotnyami-vrazheskikh-dronov-nad-rf-1083513600.html

ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией

ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией - 30.09.2026 Украина.ру

ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду перехватила и уничтожила 384 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ

2026-09-30T09:56

2026-09-30T09:56

2026-09-30T09:58

сво

спецоперация

россия

ульяновская область

черное море

вооруженные силы украины

украина.ру

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Вражеские БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Пермским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.Главы субъектов уточнили детали работы оборонных систем и последствия на земле. В Ростовской области ликвидировано более 30 БПЛА над Каменском-Шахтинским, а также Боковским, Верхнедонском, Каменским, Миллеровским, Чертковском и Шолоховском районами. В Чертковском районе из-за упавших обломков загорелась сухая трава, возгорание оперативно потушили. В Самарской области в результате падения аппаратов зафиксированы повреждения частных домов. Руководители этих регионов подчеркнули, что погибших и пострадавших среди населения нет.В Ульяновской области расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Новоспасском и Сенгилеевском районах. Еще два дрона были ликвидированы над Рязанской областью, а один вражеский БПЛА сбит мобильными огневыми группами на подлете к Пензе. В этих трех субъектах обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.Об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

россия

ульяновская область

черное море

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сво, спецоперация, россия, ульяновская область, черное море, вооруженные силы украины, украина.ру