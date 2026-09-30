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ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией - 30.09.2026 Украина.ру
ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией
Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду перехватила и уничтожила 384 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ
2026-09-30T09:56
2026-09-30T09:56
2026-09-30T09:58
сво
спецоперация
россия
ульяновская область
черное море
вооруженные силы украины
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Вражеские БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Пермским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.Главы субъектов уточнили детали работы оборонных систем и последствия на земле. В Ростовской области ликвидировано более 30 БПЛА над Каменском-Шахтинским, а также Боковским, Верхнедонском, Каменским, Миллеровским, Чертковском и Шолоховском районами. В Чертковском районе из-за упавших обломков загорелась сухая трава, возгорание оперативно потушили. В Самарской области в результате падения аппаратов зафиксированы повреждения частных домов. Руководители этих регионов подчеркнули, что погибших и пострадавших среди населения нет.В Ульяновской области расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Новоспасском и Сенгилеевском районах. Еще два дрона были ликвидированы над Рязанской областью, а один вражеский БПЛА сбит мобильными огневыми группами на подлете к Пензе. В этих трех субъектах обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.Об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, ульяновская область, черное море, вооруженные силы украины, украина.ру
ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией
09:56 30.09.2026 (обновлено: 09:58 30.09.2026)
Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду перехватила и уничтожила 384 украинских беспилотника самолетного типа над Россией, сообщило Минобороны РФ
Вражеские БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Пермским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
Главы субъектов уточнили детали работы оборонных систем и последствия на земле.
В Ростовской области ликвидировано более 30 БПЛА над Каменском-Шахтинским, а также Боковским, Верхнедонском, Каменским, Миллеровским, Чертковском и Шолоховском районами. В Чертковском районе из-за упавших обломков загорелась сухая трава, возгорание оперативно потушили.
В Самарской области в результате падения аппаратов зафиксированы повреждения частных домов.
Руководители этих регионов подчеркнули, что погибших и пострадавших среди населения нет.
В Ульяновской области расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ в Новоспасском и Сенгилеевском районах. Еще два дрона были ликвидированы над Рязанской областью, а один вражеский БПЛА сбит мобильными огневыми группами на подлете к Пензе.
В этих трех субъектах обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.