Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing - 30.09.2026 Украина.ру
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Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing
Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing - 30.09.2026 Украина.ру
Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing
Авиакомпания Flydubai и израильские спецслужбы выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием украинца на борту пассажирского Boeing 737, следовавшего из Дубая в Тель-Авив
2026-09-30T11:03
2026-09-30T11:23
новости
саудовская аравия
дубай
израиль
вооруженные силы украины
украина.ру
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В ходе выполнения рейса экипаж внезапно активировал сигнал бедствия, а затем передал международный код 7500, означающий террористический захват самолета. На фоне возникшей угрозы Армия обороны Израиля экстренно подняла в воздух истребители-перехватчики. Однако вскоре выяснилось, что причиной паники стала потасовка между пилотами, по предварительным данным, гражданами России и Украины. На борту лайнера находились около 180 человек.По данным израильского телеканала Channel 12, в кабине экипажа вспыхнул конфликт. Один из пилотов якобы совершил попытку самоубийства и направил пассажирский борт в резкое крутое пике, снизившись с высоты 30 тысяч до 15 тысяч футов на предельной скорости. Второй пилот вступил с ним в физическую борьбу и сумел перехватить управление, предотвратив масштабную авиакатастрофу. В результате экстренного изменения курса лайнер приземлился в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. Пассажирка рейса в интервью израильскому изданию i24NEWS рассказала, что во время полета люди находились на грани паники и прощались с жизнью. По ее словам, в кабине завязалась настоящая поножовщина — один из пилотов пытался нанести ножевые ранения другому. В ситуацию пришлось вмешаться находившимся в салоне израильским пассажирам: они ворвались в кабину, скрутили нападавшего и удерживали его до самой посадки. Сейчас один из пилотов находится под наблюдением врачей, в Саудовской Аравии ему оказывается необходимая медицинская помощь, а службы безопасности приступили к допросу участников инцидента.Позже в сеть выложили фотографии окровавленного пассажира с этого рейса. Сначала писали, что пилоты подрались и один из них хотел разбить самолет. Теперь появилась другая информация: управление лайнером в итоге взяли на себя пилоты, которые летели на этом же рейсе как пассажиры в отпуск.О других украинцах за рубежом - в материале Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ на сайте Украина.ру.
саудовская аравия
дубай
израиль
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, саудовская аравия, дубай, израиль, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Саудовская Аравия, Дубай, Израиль, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing

11:03 30.09.2026 (обновлено: 11:23 30.09.2026)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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Авиакомпания Flydubai и израильские спецслужбы выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием украинца на борту пассажирского Boeing 737, следовавшего из Дубая в Тель-Авив
В ходе выполнения рейса экипаж внезапно активировал сигнал бедствия, а затем передал международный код 7500, означающий террористический захват самолета. На фоне возникшей угрозы Армия обороны Израиля экстренно подняла в воздух истребители-перехватчики. Однако вскоре выяснилось, что причиной паники стала потасовка между пилотами, по предварительным данным, гражданами России и Украины.
На борту лайнера находились около 180 человек.
По данным израильского телеканала Channel 12, в кабине экипажа вспыхнул конфликт. Один из пилотов якобы совершил попытку самоубийства и направил пассажирский борт в резкое крутое пике, снизившись с высоты 30 тысяч до 15 тысяч футов на предельной скорости. Второй пилот вступил с ним в физическую борьбу и сумел перехватить управление, предотвратив масштабную авиакатастрофу.
В результате экстренного изменения курса лайнер приземлился в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии.
Пассажирка рейса в интервью израильскому изданию i24NEWS рассказала, что во время полета люди находились на грани паники и прощались с жизнью. По ее словам, в кабине завязалась настоящая поножовщина — один из пилотов пытался нанести ножевые ранения другому. В ситуацию пришлось вмешаться находившимся в салоне израильским пассажирам: они ворвались в кабину, скрутили нападавшего и удерживали его до самой посадки.
Сейчас один из пилотов находится под наблюдением врачей, в Саудовской Аравии ему оказывается необходимая медицинская помощь, а службы безопасности приступили к допросу участников инцидента.
Позже в сеть выложили фотографии окровавленного пассажира с этого рейса. Сначала писали, что пилоты подрались и один из них хотел разбить самолет. Теперь появилась другая информация: управление лайнером в итоге взяли на себя пилоты, которые летели на этом же рейсе как пассажиры в отпуск.
О других украинцах за рубежом - в материале Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ на сайте Украина.ру.
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11:03Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing
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