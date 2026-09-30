ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов - 30.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260930/vs-rf-pogruzili-ukrainu-vo-tmu-zelenskiy-priznal-tyazhelye-posledstviya-nochnykh-naletov-1083515279.html
ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов - 30.09.2026 Украина.ру
ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что именно энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области приняла на себя основной удар ночной атаки российских военных
2026-09-30T11:43
2026-09-30T12:18
новости
россия
киев
украина
владимир зеленский
трипольская тэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646098_0:188:2743:1731_1920x0_80_0_0_37b469f7e52452ac27b8e1c7a3c6f0e1.jpg
По его словам, целенаправленные прилеты привели к серьезным перебоям со светом и водоснабжением.То, что энергетика стала главной целью налета, признали и украинские паблики. Они пишут, что практически все запущенные баллистические ракеты, которых в общей сложности было меньше 20 штук, атаковали три ключевых энергообъекта в Киеве и области, отвечающих за подачу тепла и электричества. В то же время реактивные беспилотники били по промышленным и энергетическим объектам в других регионах.В результате этих прилетов на утро были полностью обесточены потребители сразу в нескольких регионах — в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Ранее в среду в Минобороны России информировали, что ВС РФ нанесли массированный удар, поразив в том числе, подстанцию "Киевская" в Наливайковке, Трипольскую ТЭС, Киевскую ГЭС и аккумуляторный парк в Гореничах.Подробнее - в материале Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/14/1082646098_92:0:2651:1919_1920x0_80_0_0_0651328ec3ef654756388594e45c414b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, трипольская тэс, украина.ру
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Трипольская ТЭС, Украина.ру

ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов

11:43 30.09.2026 (обновлено: 12:18 30.09.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что именно энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области приняла на себя основной удар ночной атаки российских военных
По его словам, целенаправленные прилеты привели к серьезным перебоям со светом и водоснабжением.
То, что энергетика стала главной целью налета, признали и украинские паблики. Они пишут, что практически все запущенные баллистические ракеты, которых в общей сложности было меньше 20 штук, атаковали три ключевых энергообъекта в Киеве и области, отвечающих за подачу тепла и электричества. В то же время реактивные беспилотники били по промышленным и энергетическим объектам в других регионах.
В результате этих прилетов на утро были полностью обесточены потребители сразу в нескольких регионах — в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее в среду в Минобороны России информировали, что ВС РФ нанесли массированный удар, поразив в том числе, подстанцию "Киевская" в Наливайковке, Трипольскую ТЭС, Киевскую ГЭС и аккумуляторный парк в Гореничах.
Подробнее - в материале Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийТрипольская ТЭСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:59Расплата за срыв договоренностей: Киев рискует остаться без десятков миллиардов долларов западной помощи
12:15Каждый час воздушной тревоги обходится Украине в десятки миллионов долларов — Guardian
11:43ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
11:03Резкое пике и драка в кабине: ЧП с участием украинского пилота чуть не обернулось крушением Boeing
10:28Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника
10:02Ротшильды и старые деньги: кто стоит за переговорщиком от Ватикана, который прилетел в Москву
09:56ПВО за ночь расправилась с сотнями вражеских дронов над Россией
09:30Экономика Украины и война: металлургия умерла, Запад больше не может спонсировать страну
09:21Удар по связи в Киеве, прилеты в Измаиле и ФАБ-1500 под Харьковом: МО РФ раскрыло детали ночной атаки
09:16Подсчитали, сколько дезертиров из ВСУ смогли скрыться от властей
09:00Ручной комик, провалы ВСУ, запоздалая озабоченность ООН. Хроника событий на утро 30 сентября
08:39"Начнут втихаря уезжать": в Британии заговорили об эвакуации из Киева
08:33Будет невыносимо тяжело: украинцы готовятся к зиме без света, воды и связи
08:30"ВСУ пытались вырваться из окружения": эксперт рассказал о реальной ситуации под Харьковом
08:09"Дроны вместо масла": украинский историк сравнила Мерца со-товарищи с нацистами
07:58Радиоактивный сор из избы. К 40-летию похищения Мордехая Вануну
07:31Украину ждет внезапный крах: иностранные СМИ и эксперты о будущем страны
07:30ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин
07:19"Везде, где сможет": генсек ООН продолжит содействие в урегулировании на Украине
07:00Василий Колташов: ВСУ – это единственная армия в мире, способная спасти США и Европу от ресурсного краха
Лента новостейМолния