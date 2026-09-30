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ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов - 30.09.2026 Украина.ру
ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что именно энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области приняла на себя основной удар ночной атаки российских военных
2026-09-30T11:43
2026-09-30T11:43
2026-09-30T12:18
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По его словам, целенаправленные прилеты привели к серьезным перебоям со светом и водоснабжением.То, что энергетика стала главной целью налета, признали и украинские паблики. Они пишут, что практически все запущенные баллистические ракеты, которых в общей сложности было меньше 20 штук, атаковали три ключевых энергообъекта в Киеве и области, отвечающих за подачу тепла и электричества. В то же время реактивные беспилотники били по промышленным и энергетическим объектам в других регионах.В результате этих прилетов на утро были полностью обесточены потребители сразу в нескольких регионах — в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Ранее в среду в Минобороны России информировали, что ВС РФ нанесли массированный удар, поразив в том числе, подстанцию "Киевская" в Наливайковке, Трипольскую ТЭС, Киевскую ГЭС и аккумуляторный парк в Гореничах.Подробнее - в материале Уничтожили аккумуляторный парк, вывели из строя ГЭС, поразили сухогруз: ВС РФ ночью атаковали противника на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Трипольская ТЭС, Украина.ру
ВС РФ погрузили Украину во тьму: Зеленский признал тяжелые последствия ночных ударов
11:43 30.09.2026 (обновлено: 12:18 30.09.2026)
Владимир Зеленский в соцсетях подтвердил, что именно энергетическая инфраструктура столицы и Киевской области приняла на себя основной удар ночной атаки российских военных
По его словам, целенаправленные прилеты привели к серьезным перебоям со светом и водоснабжением.
То, что энергетика стала главной целью налета, признали и украинские паблики. Они пишут, что практически все запущенные баллистические ракеты, которых в общей сложности было меньше 20 штук, атаковали три ключевых энергообъекта в Киеве и области, отвечающих за подачу тепла и электричества. В то же время реактивные беспилотники били по промышленным и энергетическим объектам в других регионах.
В результате этих прилетов на утро были полностью обесточены потребители сразу в нескольких регионах — в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее в среду в Минобороны России информировали, что ВС РФ нанесли массированный удар, поразив в том числе, подстанцию "Киевская" в Наливайковке, Трипольскую ТЭС, Киевскую ГЭС и аккумуляторный парк в Гореничах.