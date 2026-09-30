Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш - 30.09.2026 Украина.ру
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Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш
Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш - 30.09.2026 Украина.ру
Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш
В последние дни в отечественном инфополе оживленно обсуждаются результаты свежего опроса общественного мнения на Украине, согласно которому 72% опрошенных заявили о росте коррупции за время конфликта и столько же возложили политическую ответственность на Зеленского.
2026-09-30T06:32
2026-09-30T06:32
мнения
россия
украина
европа
владимир зеленский
александр федоров
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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При этом 50% назвали коррупцию главной проблемой – даже большей, чем массовые ракетно-дроновые удары и ситуацию на фронте.Еще один более ранний опрос показал, что только 39% жителей Украины считают, что страна движется в правильном направлении, а 43% считают направление неправильным.Рассуждения в России во многом пошли по привычному сценарию: украинцы устали от войны, на фоне недоверия к власти в стране растут пораженческие настроения, еще чуть-чуть – и очистительный Майдан сметет прогнившую власть, а поскольку умирать за нее глупо – тут же возникнут условия для мирных переговоров с Россией. А там, как водится, тишь да гладь да божья благодать.Логика хорошая и даже где-то приятная, но в реальности все обстоит с точностью до наоборот.Другие опросы показывают другую картинку. Оказывается, такому коррумпированному и нехорошему Зеленскому доверяют 54% респондентов, одновременно 77% поддерживают продолжение вооружённого сопротивления даже в сценарии зимних ударов России по энергетике, а 60% считают, что Украина победит Россию военным путем.Даже среди людей, говоривших, что готовы терпеть войну лишь несколько месяцев, 44% категорически отвергли передачу Донбасса России.Интересно, что из тех, кто не доверяет Зеленскому, 65% всё равно выступили за продолжение вооружённого сопротивления до победы, то есть напрашивается вывод: высочайшая степень коррумпированности и жестокости власти по отношению к самим украинцам прекрасно сочетается в их голове с поддержкой власти в отношении продолжения войны, отказа от любых уступок и ненависти к русским.Тут требуется упомянуть еще один опрос (январский), где 42% респондентов соглашались с формулой, что нынешняя власть полностью себя дискредитировала и после войны должна уйти. При этом 60% из этих же людей выражали доверие Зеленскому, но только четверть из них хотела его нового президентского срока.По мнению психологов и социологов, это означает, что разборки с Зеленским откладываются до окончания войны, а сейчас ему дается мандат на неограниченные «чрезвычайные действия».В переводе на обычный язык: благословление на любые преступления во имя Украины.И это не досужие выдумки. Еще в январском опросе Киевского института социологии появились интересные цифры: 80% опрошенных поддерживали удары по гражданским целям в России, а 25% прямо поддержали удары по мирным людям, что вдвое больше, чем годом ранее.Умные академические журналы называют подобный феномен разделением морально-политической ответственности и институционализацией неограниченного насилия. Тут можно для примера вспомнить «антикоррупционные» протесты против увольнения Федорова, где почему-то мелькали плакаты с надписью «Нам нужен русорез».Казалось бы, причем здесь призывы убивать больше русских?Дело в том, что мы сейчас наблюдаем на Украине печальный, но очевидный тренд: военный конфликт превратил поддержку государства в безлимитный политический и моральный мандат для власти. Чем дольше общество подменяет контроль над властью лозунгом «сначала победа», тем легче руководству переносить границы допустимого как в отношении собственного народа, так и в отношении населения противника.Иными словами: мы сейчас немножко побудем кровавыми зверями, но когда победим, тут же станем европейцами.Характерно, что Европа подобную трансформацию всячески приветствует и даже признается, что все происходящее близко европейцам по духу.В свое время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Украина принадлежит к европейской семье и разделяет наши ценности».В совместной декларации Германии и Украины от апреля сего года также прямо указывается, что отношения между странами основываются «на взаимном уважении международного права».Если целенаправленные убийства мирных россиян являются для Украины и Европы общими ценностями и основой международного права, то совершенно неудивительно, что руководство России настроено прижечь эту язву раз и навсегда.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Россия продолжит СВО, чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы», и наличие государства, спаянного с его жителями, которые вместе хотят нас убить, в эти интересы наверняка не входит.
https://ukraina.ru/20260929/neuzheli-vse-udary-vpustuyu-ukraina-nesravnimo-luchshe-gotova-k-etoy-zime-i-otlichno-sebya-chuvstvuet-1083485211.html
https://ukraina.ru/20260926/vot-za-eto-zelenskogo-zhestoko-nakazhut-luchshie-druzya-on-udaril-po-samomu-dorogomu-1083439215.html
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Кирилл Стрельников
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мнения, россия, украина, европа, владимир зеленский, александр федоров, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Мнения, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Александр Федоров, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия

Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш

06:32 30.09.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
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В последние дни в отечественном инфополе оживленно обсуждаются результаты свежего опроса общественного мнения на Украине, согласно которому 72% опрошенных заявили о росте коррупции за время конфликта и столько же возложили политическую ответственность на Зеленского.
При этом 50% назвали коррупцию главной проблемой – даже большей, чем массовые ракетно-дроновые удары и ситуацию на фронте.
Еще один более ранний опрос показал, что только 39% жителей Украины считают, что страна движется в правильном направлении, а 43% считают направление неправильным.
Рассуждения в России во многом пошли по привычному сценарию: украинцы устали от войны, на фоне недоверия к власти в стране растут пораженческие настроения, еще чуть-чуть – и очистительный Майдан сметет прогнившую власть, а поскольку умирать за нее глупо – тут же возникнут условия для мирных переговоров с Россией. А там, как водится, тишь да гладь да божья благодать.
Логика хорошая и даже где-то приятная, но в реальности все обстоит с точностью до наоборот.
Другие опросы показывают другую картинку. Оказывается, такому коррумпированному и нехорошему Зеленскому доверяют 54% респондентов, одновременно 77% поддерживают продолжение вооружённого сопротивления даже в сценарии зимних ударов России по энергетике, а 60% считают, что Украина победит Россию военным путем.
Даже среди людей, говоривших, что готовы терпеть войну лишь несколько месяцев, 44% категорически отвергли передачу Донбасса России.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
Вчера, 06:41
Неужели все удары впустую: Украина несравнимо лучше готова к этой зиме и отлично себя чувствуетПередовое западное сообщество уже в течение достаточно долгого времени с кислой физиономией наблюдало за превращением территории Украины в декорацию игры с зомби-апокалипсисом, но вчера пришли невероятные, освежающие и воодушевляющие новости: оказывается, Украина всех обманывала.
Интересно, что из тех, кто не доверяет Зеленскому, 65% всё равно выступили за продолжение вооружённого сопротивления до победы, то есть напрашивается вывод: высочайшая степень коррумпированности и жестокости власти по отношению к самим украинцам прекрасно сочетается в их голове с поддержкой власти в отношении продолжения войны, отказа от любых уступок и ненависти к русским.
Тут требуется упомянуть еще один опрос (январский), где 42% респондентов соглашались с формулой, что нынешняя власть полностью себя дискредитировала и после войны должна уйти. При этом 60% из этих же людей выражали доверие Зеленскому, но только четверть из них хотела его нового президентского срока.
По мнению психологов и социологов, это означает, что разборки с Зеленским откладываются до окончания войны, а сейчас ему дается мандат на неограниченные «чрезвычайные действия».
В переводе на обычный язык: благословление на любые преступления во имя Украины.
И это не досужие выдумки. Еще в январском опросе Киевского института социологии появились интересные цифры: 80% опрошенных поддерживали удары по гражданским целям в России, а 25% прямо поддержали удары по мирным людям, что вдвое больше, чем годом ранее.
Умные академические журналы называют подобный феномен разделением морально-политической ответственности и институционализацией неограниченного насилия. Тут можно для примера вспомнить «антикоррупционные» протесты против увольнения Федорова, где почему-то мелькали плакаты с надписью «Нам нужен русорез».
Казалось бы, причем здесь призывы убивать больше русских?
Дело в том, что мы сейчас наблюдаем на Украине печальный, но очевидный тренд: военный конфликт превратил поддержку государства в безлимитный политический и моральный мандат для власти. Чем дольше общество подменяет контроль над властью лозунгом «сначала победа», тем легче руководству переносить границы допустимого как в отношении собственного народа, так и в отношении населения противника.
Иными словами: мы сейчас немножко побудем кровавыми зверями, но когда победим, тут же станем европейцами.
Характерно, что Европа подобную трансформацию всячески приветствует и даже признается, что все происходящее близко европейцам по духу.
В свое время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Украина принадлежит к европейской семье и разделяет наши ценности».
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
26 сентября, 08:27
Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогомуНесмотря на то, что мы привыкли читать о том, что вот одна страна выделила Зеленскому столько-то денег, вот другая, вот Евросоюз отправил очередной спасительный транш, денег в личных карманах западных официальных лиц для Украины нет – это все не их деньги.
В совместной декларации Германии и Украины от апреля сего года также прямо указывается, что отношения между странами основываются «на взаимном уважении международного права».
Если целенаправленные убийства мирных россиян являются для Украины и Европы общими ценностями и основой международного права, то совершенно неудивительно, что руководство России настроено прижечь эту язву раз и навсегда.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Россия продолжит СВО, чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы», и наличие государства, спаянного с его жителями, которые вместе хотят нас убить, в эти интересы наверняка не входит.
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МненияРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр ФедоровУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
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