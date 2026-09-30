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Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш

Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш - 30.09.2026 Украина.ру

Только убивай больше русских: украинское общество простило Зеленского и дало ему полный карт-бланш

В последние дни в отечественном инфополе оживленно обсуждаются результаты свежего опроса общественного мнения на Украине, согласно которому 72% опрошенных заявили о росте коррупции за время конфликта и столько же возложили политическую ответственность на Зеленского.

2026-09-30T06:32

2026-09-30T06:32

2026-09-30T06:32

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При этом 50% назвали коррупцию главной проблемой – даже большей, чем массовые ракетно-дроновые удары и ситуацию на фронте.Еще один более ранний опрос показал, что только 39% жителей Украины считают, что страна движется в правильном направлении, а 43% считают направление неправильным.Рассуждения в России во многом пошли по привычному сценарию: украинцы устали от войны, на фоне недоверия к власти в стране растут пораженческие настроения, еще чуть-чуть – и очистительный Майдан сметет прогнившую власть, а поскольку умирать за нее глупо – тут же возникнут условия для мирных переговоров с Россией. А там, как водится, тишь да гладь да божья благодать.Логика хорошая и даже где-то приятная, но в реальности все обстоит с точностью до наоборот.Другие опросы показывают другую картинку. Оказывается, такому коррумпированному и нехорошему Зеленскому доверяют 54% респондентов, одновременно 77% поддерживают продолжение вооружённого сопротивления даже в сценарии зимних ударов России по энергетике, а 60% считают, что Украина победит Россию военным путем.Даже среди людей, говоривших, что готовы терпеть войну лишь несколько месяцев, 44% категорически отвергли передачу Донбасса России.Интересно, что из тех, кто не доверяет Зеленскому, 65% всё равно выступили за продолжение вооружённого сопротивления до победы, то есть напрашивается вывод: высочайшая степень коррумпированности и жестокости власти по отношению к самим украинцам прекрасно сочетается в их голове с поддержкой власти в отношении продолжения войны, отказа от любых уступок и ненависти к русским.Тут требуется упомянуть еще один опрос (январский), где 42% респондентов соглашались с формулой, что нынешняя власть полностью себя дискредитировала и после войны должна уйти. При этом 60% из этих же людей выражали доверие Зеленскому, но только четверть из них хотела его нового президентского срока.По мнению психологов и социологов, это означает, что разборки с Зеленским откладываются до окончания войны, а сейчас ему дается мандат на неограниченные «чрезвычайные действия».В переводе на обычный язык: благословление на любые преступления во имя Украины.И это не досужие выдумки. Еще в январском опросе Киевского института социологии появились интересные цифры: 80% опрошенных поддерживали удары по гражданским целям в России, а 25% прямо поддержали удары по мирным людям, что вдвое больше, чем годом ранее.Умные академические журналы называют подобный феномен разделением морально-политической ответственности и институционализацией неограниченного насилия. Тут можно для примера вспомнить «антикоррупционные» протесты против увольнения Федорова, где почему-то мелькали плакаты с надписью «Нам нужен русорез».Казалось бы, причем здесь призывы убивать больше русских?Дело в том, что мы сейчас наблюдаем на Украине печальный, но очевидный тренд: военный конфликт превратил поддержку государства в безлимитный политический и моральный мандат для власти. Чем дольше общество подменяет контроль над властью лозунгом «сначала победа», тем легче руководству переносить границы допустимого как в отношении собственного народа, так и в отношении населения противника.Иными словами: мы сейчас немножко побудем кровавыми зверями, но когда победим, тут же станем европейцами.Характерно, что Европа подобную трансформацию всячески приветствует и даже признается, что все происходящее близко европейцам по духу.В свое время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Украина принадлежит к европейской семье и разделяет наши ценности».В совместной декларации Германии и Украины от апреля сего года также прямо указывается, что отношения между странами основываются «на взаимном уважении международного права».Если целенаправленные убийства мирных россиян являются для Украины и Европы общими ценностями и основой международного права, то совершенно неудивительно, что руководство России настроено прижечь эту язву раз и навсегда.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «Россия продолжит СВО, чтобы на 100% обеспечить свои национальные интересы», и наличие государства, спаянного с его жителями, которые вместе хотят нас убить, в эти интересы наверняка не входит.

https://ukraina.ru/20260929/neuzheli-vse-udary-vpustuyu-ukraina-nesravnimo-luchshe-gotova-k-etoy-zime-i-otlichno-sebya-chuvstvuet-1083485211.html

https://ukraina.ru/20260926/vot-za-eto-zelenskogo-zhestoko-nakazhut-luchshie-druzya-on-udaril-po-samomu-dorogomu-1083439215.html

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Кирилл Стрельников https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, россия, украина, европа, владимир зеленский, александр федоров, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия