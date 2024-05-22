https://ukraina.ru/20240522/1055209596.html

Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем

Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем - 22.05.2024 Украина.ру

Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем

На этой неделе представители украинской элиты и их подручные СМИ обсуждали легитимность Зеленского, у которого истекла пятилетняя каденция. Пятый президент Петр Порошенко натравил всю свою фракцию "Евросолидарность" на каноническую православную церковь, требуя ее запретить.

2024-05-22T08:47

2024-05-22T08:47

2024-05-22T08:47

харьковская область

киев

украина

владимир зеленский

петр порошенко

дмитрий разумков

вооруженные силы украины

рада

упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051190778_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_bc7d8921eecc974623fecd07df132b17.jpg

Его депутаты вместе с фракцией "Голос" заблокировали трибуну спикера Рады, ради того чтобы законопроект о запрете церкви был вынесен на голосование. Стефанчук в ответ досрочно закрыл заседание парламента.Порошенко уже фактически включился в предвыборную гонку, делая ставки, как и в 2019 году на радикальных националистов. Примечательно, что требует запретить УПЦ в данном случае человек, который в 2009 году был диаконом УПЦ и в церковном облачении участвовал в крестном ходе, чтобы заслужить доверие прихожан.Депутаты фракции Петра Порошенко хотят также спросить со "Слуг народа" за воровство на строительстве укреплений в Харьковской области. "Нас уверяли, "видосики" показывали, что все в стране хорошо, пока мы не дождались первого удара россиян в Харьковской области. Оказывается, либо не строили, либо воровали, либо строили не там. Такая же ситуация с дронами", - пишет Порошенко.В ответ "Слуги народа" хотят спросить с людей Порошенко за воровство на строительстве укреплений в период 2014-2019 г., включая пресловутую "стену Яценюка".Бывший спикер парламента и бывший соратник Зеленского Дмитрий Разумков на днях выразил сомнение в легитимности Зеленского на посту президента после 20 мая, поскольку не было решения Конституционного суда.В то же время Разумков сейчас критикует насильственную мобилизацию и отсутствие возможности демобилизоваться из ВСУ. "Поймите, только кнутом, только карательными методами мы армию не наполним, и она не будет воевать", - говорит бывший спикер Рады. Пообщавшись с украинскими военными, Разумков утверждает, что те зачастую воспринимают службу в ВСУ, как пожизненное наказание. Он также отмечает, что в обществе военнослужащих опасаются, а когда люди видят военного на улице, в лучшем случае перейдут на другую сторону улицы.Мэр Киева Виталий Кличко на этой неделе отмечает десятилетие на посту, но смысл своей деятельности, похоже так и не понял. На этом посту он оказался благодаря Майдану. "Полностью ли я потом понимал все вызовы, которые получил, и которые придется преодолевать на посту мэра столицы? Не совсем", - пишет Кличко.При нем украинская столица усиленно проходила этапы декоммунизации, теряя "уставшие" мосты, затопленные станции метро. Ни одного крупного инфраструктурного объекта при нем так и не было построено, зато киевлян он забавлял своими крылатыми фразами. "Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", - говорил мэр Киева.Любимица Офиса президента нардеп Марьяна Безуглая, размышляя о пятилетнем сроке на посту президента, признает, что именно благодаря Зеленскому идет война, но гордится этим фактом, предпочитая военные действия разным "договорнякам"."Она это подает, словно общество нормально это воспринимает, словно для общества война - это что-то ок, а значит, по ее логике, Зеленский, из-за которого якобы началась война – герой", - недоумевает украинский журналист Максим Назаров.Ранее Офис президента использовал её для торпедирования главком ВСУ Валерия Залужного. На этой неделе она снова пошла в атаку на руководство ВСУ, требуя от него идти в атаку и показывать результаты, а также сетуя на то, что ни один генерал ВСУ не был наказан. "Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее, и Сырский — часть процесса", — уверяет Безуглая.Политолог Руслан Бортник утверждает, что новому главкому Александру Сырскому достанется от нее еще больше, если успехов он не добьется. "Это попытка в какой-то мере, возможно, подстегнуть: "А ну давайте делайте результат, или тогда спустим на вас не только Марьяну, но и более серьёзных собак". Помним, как маргинально и радикально Марьяна налетала на Залужного. Ну не только на Залужного, и на все окружение. И где эти генералы сейчас? А Марьяна в Верховной раде", – говорит Бортник.Очевидно, что Офис президента выставит козлами отпущения за все провалы на фронте генералов, но вряд ли это поможет стабилизовать фронт.

харьковская область

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

харьковская область, киев, украина, владимир зеленский, петр порошенко, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, рада, упц