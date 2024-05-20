https://ukraina.ru/20240520/1055175261.html

США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели Раиси

США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели Раиси - 20.05.2024 Украина.ру

США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели Раиси

В гибели президент Ирана и в том, чтобы эксперимент над сектором Газа продолжился без вмешательства Тегерана, может быть заинтересована Британия. Но никто сходу Третью мировую войну не начнет и "гасить" Израиль не станет

2024-05-20T14:46

2024-05-20T14:46

2024-05-20T14:46

интервью

иран

россия

израиль

эбрахим (ибрахим) раиси

роберт фицо

теракт

покушение

президент

ближний восток

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.— Дмитрий Борисович, вице-президент Ирана официально заявил о гибели президента. Что теперь будет делать Тегеран?— В Иране начнут с того, что оценят сложившуюся ситуацию. Был ли это теракт или действительно произошла авиакатастрофа. В этом Россия может оказать Ирану огромную экспертную помощь.То есть дальнейшие решения будут приниматься на основании объективного расследования. Никто сходу Третью мировую войну не начнет и "гасить" Израиль не станет.— Многие иранцы, судя по комментариям в Сети, уверены, что это теракт со стороны Израиля. А вы как считаете?— Это как раз тот момент, когда можно сказать highly likely — очень вероятно. Во-первых, нужно понять, был ли теракт. Во-вторых, установить причастных к нему. В-третьих, важно понять, какие были задачи у организаторов. Среди целей, на мой взгляд, как раз может быть дестабилизация обстановки внутри Ирана за счет народного возмущения, которое легко можно переориентировать в другое, нужное исполнителям и заказчикам русло.— Есть ли в гибели Раиси политический след? Кто выигрывает от гибели президента Ирана? Радикальная прозападная оппозиция? Израиль? США, которые хотели уступок от Ирана?— Радикальная прозападная оппозиция может быть замешана. Тем более, что внутри страны она живет на деньги USAID, а управляется МОССАДом.Внешняя же тема ближе к "англичанке, которая гадит". Британские Ротшильды желают, чтобы социальный эксперимент над сектором Газа был продолжен без вмешательства Тегерана.Израиль ищет точки дестабилизации на Ближнем Востоке. Его военный кабинет хочет войны. Заокеанские партнеры Еврейского государства мечтают о применении в регионе тактического ядерного оружия, чтобы открыть очередную "форточку Овертона".Вариантов тут достаточно много, но это основные.— Что значит гибель президента Ирана для России?— Россия соболезнует семьям погибших. Мы потеряли проверенного друга в лице президента Ирана. Надеюсь, что наша помощь в расследовании окажется действенной и востребованной.Отношения Ирана и России, вероятно, останутся в том же русле. Все будет так, как как решит Хаменеи. В Иране президент, что называется, "для внутреннего пользования".— Какие есть кандидаты на место Раиси?— После гибели президента Ирана первый вице-президент Мохаммад Мохбер, которому 68 лет, временно возглавил правительство. В соответствии со статьей 131 Конституции Ирана в случае смерти главы Ирана его обязанности исполняет первый вице-президент с одобрения Верховного лидера аятоллы Хаменеи.Мохбер будет исполнять обязанности президента страны до выборов, которые состояться через 50 дней. Именно столько отведено основным законом на проведение досрочных выборов.Однако стоит отметить, что в Иране 12 вице-президентов.— Каковы политические позиции Мохбера по России, Израилю, США?— Вице-президент Мохаммад Мохбер духовно близок аятолле Хаменеи. Скорее всего его позиция по Израилю и США примерно такая же, как у покойного президента Раиси.С Россией у Мохбера отдельная история. Как рассказывают, именно он в октябре 2022 года вместе с высокопоставленными членами Совета национальной безопасности Ирана совершил визит в Москву для заключения соглашения об отправке в Россию иранских дронов Shaheed и ракет класса "земля – земля".— Реальный лидер страны – духовный деятель аятолла Хаменеи. Изменится ли политика Ирана с избранием нового президента?— Нет, не изменится. Духовный лидер аятолла Хаменеи является высшей частью иранской религиозно-политической надстройки. Президент — это исполнительная власть, которая выбирает пути реализации сверхзадач, стоящих перед страной. Но приоритеты задает не он.— Покушение на Фицо, теперь гибель Раиси… Что происходит? Это лишь трагические совпадения?— Да, я думаю, что покушение на премьера-министра Словакии Роберта Фицо и трагедию с президентом Ирана Эбрахимом Раиси можно связать.Всемирная организация здравоохранения 27 мая собирается принять новые медико-санитарные правила от глобалистов. И Фицо, и Раиси хотели, как гвоорится, дать бой медицинской диктатуре как системе управления людьми.Напомню, что экспертном сообществе опасаются, что через ВОЗ и поправки в Международные медико-санитарные правила глобалисты (крупнейшие финансисты мирового уровня) хотят решить две задачи. Первая — сократить численность населения в мире, распространяя смертельные вирусы типа COVID 19 и вводя обязательные вакцинации, от которых умерли миллионы людей в мире. Вторая — создать новую систему управления людьми.Также о том, почему политэмигранты Европы создают в России союз, читайте в интервью с экспертом Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию.

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

https://ukraina.ru/20240519/1055159955.html

https://ukraina.ru/20240520/1055160852.html

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Анна Черкасова

интервью, иран, россия, израиль, эбрахим (ибрахим) раиси, роберт фицо, теракт, покушение, президент, ближний восток, газа, сша, британия, украина.ру, воз, ес, ротшильд