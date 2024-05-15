https://ukraina.ru/20240515/1055070226.html

Что происходит под Харьковом? Мнение экспертов

Что происходит под Харьковом? Мнение экспертов - 15.05.2024 Украина.ру

Что происходит под Харьковом? Мнение экспертов

Тяжелая ситуация на харьковском и сумском направлениях уже не скрывают ни украинские политики, ни их западные партнеры.

2024-05-15T07:42

2024-05-15T07:42

2024-05-15T07:42

россия

харьков

харьковская область

кирилл буданов

юрий баранчик

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

эксклюзив

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Глава ГУР Буданов* в последнем интервью для американской газеты признался, что "Украинская армия противостоит критической ситуации на северо-востоке страны, испытывая нехватку войск, в попытках отбить российское наступление, которое продвигалось несколько дней. Ситуация на грани. Каждый час ситуация двигается в сторону критической". Оппозиция украинской власти во всю трубит о провале создания оборонительной линии по причине коррупции и непрофессионализма. Для России продвижение на харьковском фронте важно во многих аспекта, но в первую очередь решает вопрос защиты своих приграничных территорий от обстрелов. Как будут развиваться военные действия дальше и что противопоставит "западная коалиция" прорыву российской армии – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикВид Киева становится всё бледнее, о чем подрастерявший браваду Буданов рассказал в торопливом интервью The New York Times. Целью интервью, понятно, было мотивировать Запад сделать "что-нибудь", чтобы сдержать Харьковское наступление. Но телепортировать под Харьков оружие, а тем более войска, не сможет даже спешно примчавшийся в Киев Блинкен. Главное из того, что прозвучало в интервью: ожидается новый удар ВС РФ под Сумами. Как раз то, чего не хватало при взгляде на карту боевых действий. "Цель этого наступления - растянуть и без того мизерные резервы украинских солдат и отвлечь их от участия в боевых действиях в других регионах", - считает Буданов*. Это как минимум одна из целей, потому что Харьковское наступление начало реализацию "санитарного кордона", который позволит обезопасить Белгород от ударов артиллерией и РСЗО. Сумской участок необходим для тех же целей, а если мы хотим сделать кордон полноценным, то стоит ожидать активности и на Черниговском направлении. Тем временем Волчанск откроет дорогу на Купянск с тыла. Если всё получится, то к осени (а то и раньше) можно увидеть: санитарный кордон, резкое уменьшение поголовья ВСУ в целом, уныние на всяких "мирных саммитах" и серьезный удар по стратегии демократов перед выборами президента США. Трампу вряд ли будет лучше, но чем больше в стане врага грызни и нервозности, тем удобнее.Общественный деятель Татьяна МонтянИтак, российское наступление в Харьковской области, о неизбежности которого в той или иной форме мы с вами уже говорили, началось. И по тому, как это происходит, можно сделать первые выводы. Как говорится, по горячим следам. Помните, как прошлым летом мы обсуждали украинское контрнаступление и не уставали удивляться тому, насколько подробно руководство Салорейха открытым текстом сообщало, что, где и когда оно планирует предпринять? Создавалось даже впечатление, что вся эта история с "контрнаступом" в направлении Бердянска и Мелитополя — какой-то отвлекающий маневр, а настоящий удар готовили где-то еще. Но нет, как выяснилось впоследствии, наступать начали именно там, где и обещали, и вовсе не удивительно, что наступление разбилось о хорошо подготовленную российскую оборону. Случилось так потому, что это направление действительно является самым ценным для развития военного успеха как на южном, так и на восточном направлении. Это не говоря уже о ценности региона с экономической точки зрения. С наступлением на Харьков было в общем-то очень похоже: о нем много говорили и писали. И тоже складывалось ощущение, что теперь уже российская сторона пытается запутать противника и, в частности, помешать ему усилить откровенно трещащий фронт на донбасском направлении. Но, в отличие от противника, Россия вполне могла выбирать направления удара и развивать наступление в любом из выбранных мест. Однако российское наступление в Харьковской области началось по сути там, где его ожидали, и практически точно тогда, когда его ожидали, что уже само по себе удивительно, ведь с каких это пор на войне стало принято предупреждать противника о своих намерениях? Почему же так произошло? В Салорейхе предупреждения явно слышали и даже вроде бы относились к ним всерьез. Еще в декабре 2023-го (Зеленский) заявил, что в Харьковской области создана "мощнейшая линия обороны", которую он дополнительно проинспектировал 9 апреля и остался доволен. По официальным данным, на строительство укреплений потратили 46 млрд ₴ (на минуточку, 1,2 млрд $!). Звучит внушительно, однако когда дошло до дела, реальность внесла свои коррективы, и уже сейчас салорейховские СМИ кишат сообщениями, что линия обороны оказалась вовсе не такой уж и "мощнейшей". То есть ситуация парадоксальная вдвойне. Мало того, что ВС РФ великодушно предупредили противника, где собираются наступать, так еще и ВСУ, похоже, не менее великодушно отказались готовиться к тому, чтобы это наступление отражать. Кто-нибудь вообще понимает, что происходит? А происходит вот что. В России, несмотря на проблемы и коррупцию, есть явное движение вперед. Да, не так, как нам бы того хотелось, да, все сложно и долго — тем не менее сравните армию России сейчас и два года назад, когда многие с ужасом ожидали худшего. В Салорейхе же происходит обратный процесс, и ВСУ вместе с госаппаратом лишь деградируют. "Линия Суровикина" действительно была построена, и ВСУ на новенькой западной технике застряли там прямо посреди полей, а вот "линия Зелебобуса" осталась лишь в пиарастических роликах— и оборона ВСУ там, как и везде, опирается на то, что солдаты сами себе нарыли, а не на железобетонные фортификационные укрепления, которые для них подготовили тыловики. Когда я еще в 2022 году говорила, что противник не лучше, и ничего еще не потеряно, то имела ввиду именно это: победит тот, кто в итоге допустит меньше ошибок и будет быстрее прогрессировать. Зелебобики, конечно, демонстрируют сейчас просто невероятный уровень невменяемости, несмотря на всю тяжесть ситуации доставшейся им страны.Украинский военный эксперт Юрий КасьяновКомментировать бои на Харьковском фронте не буду, потому что я сам не нахожусь в этом направлении. Но проблема не только в недостаточном количестве установленных мин на пути врага – попытайтесь заминировать все, да еще и в серой зоне. Это невозможно. Можно еще противотанковые мины поставить на танкоопасных направлениях, но противопехотные массово?- Не выйдет.Надо миллион мин на десять километров. Которые еще "поснимают" животные.Проблема не только в плохом качестве укреплений и их недостаточном количестве. Это беда общая; с 2014-го считалось почему-то достаточно бойцам дать лопаты, и они все сделают сами. На строительство укреплений всегда смотрели как на строительство дорог – как на способ беспроблемного обогащения так называемых "элит". Поэтому и настроили всякие сумасшедшие "ДОТы" на перекрестках дорог (где удобнее строить), и понарыли канавы под видом траншей в самых непригодных для обороны местах. Пока в армии, у конкретного батальона не появятся дополнительные ресурсы и силы для возведения укреплений – толку не будет. Будут воровать.Проблема не только в нехватке людей и вооружений. Это было всегда, и одни командиры научились воевать в условиях постоянного дефицита ресурсов, а другие нет, потому что они не способны к обучению. И вот это главная проблема – проблема в командовании и управлении. В политиканстве и барыжничестве. На местах и сверху. Проблема бездарности "полководцев" и самовлюбленности "политиков". Проблема, сто лет назад уже приведшая к гибели Украины.Политик и журналист Дмитрий ВасилецГлаварь террористов ГУР пан Буданов* сообщил, что вынужден был отдать все свои резервы террористов пану Сырскому для сдерживания Русской армии на Харьковском направлении. Это похоже на правду, с учетом того, что там сейчас вынуждены воевать даже подразделения наемников из так называемой "РДК**, которых ранее берегли чисто для атак на Белгородскую область. Грядущее наступление на Сумскую область еще больше обнулит НАТОвскую ЧВК "ВСУ" в возможностях удерживать фронт.О сложностях и проблемах экономики Украины в условиях войны читайте в нашем материале Экономика Украины и война: бизнес на мобилизации, аварийные отключения и уход от налогов за экспорт зерна*Внесен в России в список террористов и экстремистов*8Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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харьков

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россия, харьков, харьковская область, кирилл буданов, юрий баранчик, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, эксклюзив