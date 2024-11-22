Заявления Путина "встревожили" ООН
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Офис генсека ООН призывает Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик
Он прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о проведенном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник", а также о том, что Москва считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, разрешающих применять свое оружие против России.
Дюжаррик отметил, что "все это идет в неправильном направлении" и назвал "тревожным" такое развитие событий.
"Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для деэскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы многократно говорили, защиту гражданских, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры. И чего мы хотим, так это прекращения этого конфликта в соответствии с резолюциями Генеральной ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью", – добавил представитель генсека.
Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.