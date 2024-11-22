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Заявления Путина "встревожили" ООН

Заявления Путина "встревожили" ООН - 22.11.2024 Украина.ру

Заявления Путина "встревожили" ООН

Офис генсека ООН призывает Россию и Украину к "срочным шагам" по деэскалации конфликта. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик

2024-11-22T08:45

2024-11-22T08:45

2024-11-22T08:45

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Он прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о проведенном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник", а также о том, что Москва считает себя вправе использовать оружие против военных объектов стран, разрешающих применять свое оружие против России. Дюжаррик отметил, что "все это идет в неправильном направлении" и назвал "тревожным" такое развитие событий.Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.

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