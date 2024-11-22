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За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько
За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько - 22.11.2024 Украина.ру
За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, какие реальные цели у ракетных провокаций Запада в отношении России, а также прокомментировал итоги Саммита G20 и госпереворот в Абхазии
2024-11-22T08:13
2024-11-22T08:13
2024-11-22T08:13
видео
богдан безпалько
россия
абхазия
запад
ес
нато
сво
переговоры
сша
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00:35 - Хронология западной провокации при помощи дальнобойных ракет.06:33 - О применении ядерного оружия.11:30 - О провокациях Запада на территории России.13:32 - Чем запомнился саммит G20? 18:52 - О госперевороте в Абхазии.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, богдан безпалько, россия, абхазия, запад, ес, нато, сво, переговоры, сша, брянск, сергей лавров, владимир зеленский, видео
Видео, Богдан Безпалько, Россия, Абхазия, Запад, ЕС, НАТО, СВО, переговоры, США, Брянск, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, какие реальные цели у ракетных провокаций Запада в отношении России, а также прокомментировал итоги Саммита G20 и госпереворот в Абхазии
00:35 - Хронология западной провокации при помощи дальнобойных ракет.
06:33 - О применении ядерного оружия.
11:30 - О провокациях Запада на территории России.
13:32 - Чем запомнился саммит G20?
18:52 - О госперевороте в Абхазии.