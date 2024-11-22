https://ukraina.ru/20241122/1059120581.html

За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько

За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько - 22.11.2024 Украина.ру

За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, какие реальные цели у ракетных провокаций Запада в отношении России, а также прокомментировал итоги Саммита G20 и госпереворот в Абхазии

2024-11-22T08:13

2024-11-22T08:13

2024-11-22T08:13

видео

богдан безпалько

россия

абхазия

запад

ес

нато

сво

переговоры

сша

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00:35 - Хронология западной провокации при помощи дальнобойных ракет.06:33 - О применении ядерного оружия.11:30 - О провокациях Запада на территории России.13:32 - Чем запомнился саммит G20? 18:52 - О госперевороте в Абхазии.

россия

абхазия

запад

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брянск

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