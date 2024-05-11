https://ukraina.ru/20240511/1055007583.html

"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада

"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада - 11.05.2024 Украина.ру

"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада

Учения с участием нестратегических ядерных сил являются реакцией России на агрессию со стороны Запада. Речь идет о тактическом и оперативно-тактическом ядерном оружии. Это два вида вооружений, которые не попадают под ограничения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-05-11T04:20

2024-05-11T04:20

2024-05-11T04:20

новости

россия

запад

украина

вкс

мид

ядерное оружие

вооружения

вмф

агрессия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101143/97/1011439776_0:75:3374:1973_1920x0_80_0_0_77c0259f0494538858d6e193ee9c69d8.jpg

На Западе продолжают повышать градус эскалации, считая, что Россия больше ничем не ответит. Поэтому глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пошел на крайность, сказав, что Украина вправе применять все западное оружие по всей территории РФ, рассказал аналитик.Речь идет о тактическом и оперативно-тактическом ядерном оружии. Это два вида вооружений, которые не попадают под ограничения, в отличие от стратегических наступательных вооружений, отметил Леонков.Учения будут осуществляться не только силами сухопутных войск Южного военного округа. В них примут участие Военно-Морской флот и ВКС России, подчеркнул специалист.Мы еще пока придерживаемся соглашения, которые запрещают ядерные испытания во всех средах (под водой, на суше и в космосе). Но терпение России не безгранично. Тем более, когда Запад напрямую угрожает послать войска на Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240510/1054997029.html

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, вкс, мид, ядерное оружие, вооружения, вмф, агрессия, снаряды, мины