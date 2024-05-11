"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада - 11.05.2024 Украина.ру
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"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада
"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада - 11.05.2024 Украина.ру
"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада
Учения с участием нестратегических ядерных сил являются реакцией России на агрессию со стороны Запада. Речь идет о тактическом и оперативно-тактическом ядерном оружии. Это два вида вооружений, которые не попадают под ограничения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-05-11T04:20
2024-05-11T04:20
новости
россия
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украина
вкс
мид
ядерное оружие
вооружения
вмф
агрессия
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На Западе продолжают повышать градус эскалации, считая, что Россия больше ничем не ответит. Поэтому глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пошел на крайность, сказав, что Украина вправе применять все западное оружие по всей территории РФ, рассказал аналитик.Речь идет о тактическом и оперативно-тактическом ядерном оружии. Это два вида вооружений, которые не попадают под ограничения, в отличие от стратегических наступательных вооружений, отметил Леонков.Учения будут осуществляться не только силами сухопутных войск Южного военного округа. В них примут участие Военно-Морской флот и ВКС России, подчеркнул специалист.Мы еще пока придерживаемся соглашения, которые запрещают ядерные испытания во всех средах (под водой, на суше и в космосе). Но терпение России не безгранично. Тем более, когда Запад напрямую угрожает послать войска на Украину, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, украина, вкс, мид, ядерное оружие, вооружения, вмф, агрессия, снаряды, мины
Новости, Россия, Запад, Украина, ВКС, МИД, Ядерное оружие, вооружения, ВМФ, агрессия, снаряды, мины

"Наше терпение не безгранично": аналитик рассказал, чем ответит Россия на агрессивные выпады Запада

04:20 11.05.2024
 
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Учения с участием нестратегических ядерных сил являются реакцией России на агрессию со стороны Запада. Речь идет о тактическом и оперативно-тактическом ядерном оружии. Это два вида вооружений, которые не попадают под ограничения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На Западе продолжают повышать градус эскалации, считая, что Россия больше ничем не ответит. Поэтому глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пошел на крайность, сказав, что Украина вправе применять все западное оружие по всей территории РФ, рассказал аналитик.
"Он не оговорился. Он подтвердил эти слова. А потом последовала реакция Москвы. Учения с участием нестратегических ядерных сил и является этой реакцией", - добавил он.
Речь идет о тактическом и оперативно-тактическом ядерном оружии. Это два вида вооружений, которые не попадают под ограничения, в отличие от стратегических наступательных вооружений, отметил Леонков.
"К тактическому ядерному оружию относятся снаряды и мины. Их может выпускать артиллерия калибра в 203-мм. В советские времена такие боеприпасы называли "саженцами". А "Клещевина" - это 240-мм мина от миномета. А оперативно-тактическое оружие - это ракетное оружие", - указал эксперт.
Учения будут осуществляться не только силами сухопутных войск Южного военного округа. В них примут участие Военно-Морской флот и ВКС России, подчеркнул специалист.
Мы еще пока придерживаемся соглашения, которые запрещают ядерные испытания во всех средах (под водой, на суше и в космосе). Но терпение России не безгранично. Тем более, когда Запад напрямую угрожает послать войска на Украину, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева читайте на сайте Украина.ру
Евгений Ющук интервью
Вчера, 08:43
Евгений Ющук: Если Россия сбросит бомбу на Париж из-за Украины, придётся решать много вопросовРоссия может "жахнуть" по Вооруженным силам Украины или ее западным кураторам ядерным оружием, но есть один момент.
 
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