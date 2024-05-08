https://ukraina.ru/20240508/1054958478.html

Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева

Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева - 08.05.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева

Западные политики рисуют нам красные линии. Мол, если мы прорвем линию фронта, дойдем до Киева или освободим Одессу, то они введут войска. Они что, собираются поднять эскалацию до уровня третьей мировой войны?

2024-05-08T02:43

2024-05-08T02:43

2024-05-08T02:44

интервью

россия

всу

запад

сша

ядерное оружие

военные учения

киев

польша

франция

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Поэтому российское руководство и говорит, что с ними мы будем разбираться по-другому, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Москва дала определенный ответ на агрессивные планы Запада. Во-первых, Владимир Путин распорядился провести учения, в рамках которых Россия будет тренировать средства доставки тактического ядерного оружия. Во-вторых, МИД РФ предупредил Великобританию и Францию, что если киевский режим при помощи их ракет будет наносить удары по российской территории, то мы будем иметь право наносить удары по их объектам на Украине и за ее пределами.- Алексей Петрович, достаточно ли на данном этапе этих мер, чтобы вразумить Запад?- Запад явно заигрался в войнушку. Они считают, что если им один раз что-то сошло с рук, то они и дальше будут пользоваться своей безнаказанностью. Но терпение России не бесконечно.Если внимательно отследить позицию Москвы в отношении Запада за время всей СВО, то мы увидим следующую тенденцию: Россия с каждым разом понижала отношения с Западом после того, как он делал очередной агрессивный шаг. С нашей стороны активно работала дипломатия, чтобы образумить западных партнеров от опрометчивых шагов, которые могли привести к тому, что региональный конфликт в зоне СВО перерастет в континентальный.Когда стало ясно, что на Украине и на Западе стало меньше адекватных политиков, России пришлось действовать быстро и молниеносно, чтобы все поставить на места и не допустить непоправимых последствий, которые пугают все население планеты – третью мировую войну.Нужно остановить Запад в его эскалации. Поэтому президент и Совбез РФ пришли к выводу, что надо от слов переходить к конкретным делам.Когда западная помощь Украине была очень активна, президент говорил, что мы выработаем мероприятия по купированию этой угрозы. Но потом начались разговоры об F-16, который способен нести тактическое ядерное оружие.- Москва заявила, что будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом.- Да. Потому что радар не покажет вам, несет F-16 ядерное оружие или не несет. Разбираться некогда. Мы их всех будем сбивать.Месяц назад стало известно, что F-16 для Украины будут базироваться в Румынии, а потом будут переправляться на украинские аэродромы, где их заправят и снарядят для боевых действий. Запад думает, что такими хитрыми ходами он и дальше будет терзать наше население, нанося террористические удары, а мы молча будем на это смотреть. Нет. Президент сказал, что эти аэродромы станут нашими законными целямиНа Западе этого не услышали. Они продолжают повышать градус эскалации, считая, что Россия больше ничем не ответит. Поэтому Кэмерон пошел во все тяжкие, сказав, что Украина в праве применять все западное оружие по всей российской территории. Он не оговорился. Он подтвердил эти слова. А потом последовала реакция Москвы. Учения с участием нестратегических ядерных сил и является этой реакцией.Речь идет о тактическом и оперативно-тактическом ядерном оружии. Это два вида вооружений, которые не попадают под ограничения, в отличие от стратегических наступательных вооружений Хотя из договора СНВ-3 мы не вышли, но остановили его действие, потому что не увидели с американской стороны взаимных адекватных действий, связанных с той же инспекцией. К тому же, США открыто называют нас врагом.К тактическому ядерному оружию относятся снаряды и мины. Их может выпускать артиллерия калибра в 203-мм. В советские времена такие боеприпасы называли "саженцами". А "Клещевина" - это 240-мм мина от миномета. А оперативно-тактическое оружие - это ракетное оружие.- "Искандер"?- Не только "Искандер". До этого у нас была "Точка-У". Про "Искандер" раньше только ходили слухи, что он может оснащаться специальной боевой частью.Учения будут осуществляться не только силами сухопутных войск Южного военного округа. В них примут участие Военно-Морской флот и ВКС. Потому что у нас есть ракетные комплексы воздушного и морского базирования, которые будут оснащаться термоядерной боевой частью.В последний раз такого рода учения проводились во времена СССР. И еще так совпало, что в рамках обновления арсенала ядерного оружия обновлялся наш арсенал тактического ядерного оружия. Потому что любой ядерный боеприпас имеет срок хранения. Его нужно периодически обновлять. И в создании термоядерных боеприпасов любой мощности мы впереди планеты всей. Нам даже нет необходимости проводить ядерные испытания. Поэтому учения пройдут без подрыва ядерных зарядов.Мы еще пока придерживаемся соглашения, которые запрещают ядерные испытания во всех средах (под водой, на суше и в космосе). Но наше терпение не безгранично. Тем более, когда Запад напрямую угрожает послать войска на Украину.Сперва об этом заявил Макрон. То он пошлет войска, то не пошлет, потом выяснилось, что послал. Следом за ним об этом заявила Великобритания. Польша в лице главы МИД Сикорского тоже темнит. "Мы пошлем, но пусть это будет для Путина сюрпризом". Хотя именно Варшава первой послала на Украину своих кадровых военнослужащих под видом наемников. Ее министр обороны на селекторных совещаниях прямо говорил, что в начале СВО из польской армии уволились 9 тысяч человек.Теперь они воюют на самых важных участках фронта, которые Зеленский назначает в качестве "фортеци". И среди них чаще всего звучит польская речь.- Вы упомянули Сикорского. Он недавно в интервью сказал, что было бы желательно остановить Путина в 500-700 километрах от Варшавы (район Киева и Житомира). Причем сделал он это на фоне требований Польши передать им американское ядерное оружие.- Польша всегда идет в фарватере британской политики. Чем агрессивнее Британия, тем еще более агрессивно ведет себя Польша. Это происходит еще со времен Ивана Грозного. Речь Посполитую, которая еще участвовала в Ливонских войнах, спонсировали англичане. Это закончилось тем, что они дошли аж до Москвы, потому что наше государство тогда еще не было таким сильным.Так что поляки всегда были цепными псами Великобритании. Они всегда готовы идти на провокации и вернуть земли, которые когда-то захватывали у нас. Поэтому когда сформировалась коалиция из Польши, Великобритании и Франции, история снова повторилась.Напомню, что когда мы уже брали Берлин и штурмовали Рейхстаг, Рейхстаг защищала французская дивизия "Шарлемань". Сейчас, когда режим Зеленского тоже должен скоро пасть, на помощь ему опять приходит Франция. То есть дух нацизма, который мы вроде бы победили в 1945 году, произрос в Европе под другими названиями, но остался таким же.Поэтому западные политики рисуют нам красные линии. Мол, если мы прорвем линию фронта, дойдем до Киева или освободим Одессу, то они введут войска. Они что, собираются поднять эскалацию до уровня третьей мировой войны? Поэтому российское руководство и говорит, что с ними мы будем разбираться по-другому.Наш президент не раз говорил, что на территории Украины мы никогда не будем применять ядерное оружие. Значит, все остальные территории стран-агрессоров под это определение не попадают. И Запад должен это понять.- А если Запад проигнорирует наши предупреждения?- Такой риск есть.После того, как Россия объявила о проведении учений, реакция США была следующей: "Мы не будем обращать на это внимание, потому что для них этой опасности не существует".Но они забывают другие слова нашего президента: в случае такой эскалации ответные меры будут применяться по центрам принятия решений, которые находятся не на территории Украины. А главный центр принятия решений – это США.Россия пытается достучаться до тех, кто стоит за тупоголовыми политиками, которые кричат "Дранг нах Остен". Мы им говорим: если это начнется, остановить этот будет уже невозможно. Их мир закончится. Надеюсь, что они это услышат.- И каков должен быть масштаб интервенции Запада на Украину, чтобы мы все эти меры приняли? Вроде бы на 3 тысячи французов жалко тратить ядерный боезапас.- Тактическое ядерное оружие по логике своего применения должно быть использовано после применения стратегического ядерного оружия. Но иногда есть тактика, когда малой кровью предотвращается большая. Скорее всего, можно рассматривать точечные удары по центрам принятия решений.Мы же уже сказали Великобритании, что их военные объекты на Украине и за ее пределами попадут под удар. Это означает, что мы можем действовать так, как действовал Иран в отношении Израиля.После того, как Иран атаковал консульство Израиля в Дамаске, Иран нанес точечные удары по израильским аэродромам, с которых взлетали самолеты F-35 для ударов по консульству. Израиль в ответ лишь атаковал проиранские прокси-силы, и на этом все успокоилось.Почему Россия не может так поступить? Может. Мы сможем сделать такой шаг, чтобы Запад отказался повышать дальнейшую эскалацию. Я думаю, к этому все и идет.О том, применить ли Россия тактическое ядерное оружие и при каких обстоятельствах это может произойти можно прочитать в статье Не Чернобыль и не Хиросима с Нагасаки. Применит ли Россия тактическое ядерное оружие в ходе СВО

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20240507/1054955835.html

https://ukraina.ru/20240506/1054919851.html

https://ukraina.ru/20240507/1054950914.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, запад, сша, ядерное оружие, военные учения, киев, польша, франция, великобритания, иран, израиль, сво