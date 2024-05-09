Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей - 09.05.2024 Украина.ру
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Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей
Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей - 09.05.2024 Украина.ру
Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей
В войне участвовали два моих деда. Оба они, слава богу, вернулись домой живыми. По линии отца — Александр Васильевич Чаленко, фамилию которого я ношу, и Даниил Семенович Круглый. Оба родились в Новороссии, Екатеринославской губернии в семьях малороссийских крестьян.
2024-05-09T11:52
2024-05-09T11:52
эксклюзив
великая отечественная война
александр чаленко
бессмертный полк
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Все они ушли на фронт в 1941 году и воевали вплоть до окончания войны в 1945 году.Война застала 29-летнего Александра Чаленко в рядах ВМФ. Он в это время проходил срочную службу на Черноморском флоте. Сначала был обычным моряком, потом дослужился до старшины. Хочу сделать небольшое уточнение: Александр Васильевич только номинально приходится мне дедом. Он мне не родной. Он отчим моего отца — Эдуарда Чаленко, которого усыновил уже после войны и дал ему свою фамилию. Настоящая фамилия отца — Шаповалов.В 1942 году Александр Васильевич защищал блокированный фашистами Севастополь. Дед был среди тех матросов, кого командование обороной города отправило на передовую, под Севастополь, в качестве пехотинцев.Однажды во время немецкого обстрела они с сослуживцем, сидя в окопе, чтобы развлечься, играли в шахматы. Командир послал последнего в соседнее подразделение с каким-то поручением. Для этого надо было перебежать в другой окоп по чистому полю.Сослуживец сделал свой ход и побежал. Дед посмотрел ему вслед и опустил глаза на шахматную доску, обдумывая свой ход, который и сделал через секунд десять. После этого поднял глаза и непроизвольно посмотрел в сторону, где должен был бежать его товарищ. Смотрит, а тот бежит уже без головы — немецкий снаряд снес ему голову. Через пару секунд его тело упало.Непосредственно в Севастополе Александр Васильевич служил на 80-й батарее. Тогда же его ранило в верхнюю часть бедра осколками снаряда во время очередного немецкого обстрела. Всего осколков в его теле было 6 или 7 штук. На бедре навсегда остались глубокие шрамы. Прадеда отправили буквально на последней барже, ушедшей из Севастополя на Кавказ, в госпиталь. Один из осколков выпал из него, когда медбрат нечаянно упустил носилки на землю. Дед потом рассказывал мне, что так разозлился из-за этого на санитара, что ударил его кулаком по лицу. Вот такая история.Если бы деда не ранило, то, по всей вероятности, он погиб бы в Севастополе, как и все бойцы, которые защищали город. Командование не смогло их эвакуировать на Кавказ, берегли корабли — боялись, что могут затонуть из-за попадания в них немецких бомб.Потом была оборона Кавказа, освобождение Севастополя. Когда Красная армия вошла в Румынию, Черноморский флот, в составе которого был и корабль деда, занял портовый город Констанцу. Войну Александр Васильевич закончил в Болгарии, в портовом городе Варне.Он подружился там с одним русским эмигрантом — архитектором по профессии, который приехал туда после Гражданской войны. Эмигрант давал ему читать русские книги из своей библиотеки, изданные уже в эмигрантских издательствах. Особенно деда впечатлили авантюрно-приключенческие романы о графе Азаре. Он их потом пересказывал мне, когда я приезжал погостить к нему летом, в Кривой Рог.В одном из кабаре в Варне дед даже успел закрутить роман с певицей-француженкой, в первый раз занявшись с ней любовью прямо на бильярдном столе в этом самом кабаре.Александр Васильевич за свое участие в боях был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За Победу над фашистской Германией».После войны он работал на заводе «Криворожсталь» начальником цеха КИП и автоматики. В 70-х он вместе с моей бабушкой — Марией Иосифовной Чаленко — специально снова посетил Констанцу и Варну, чтобы вновь увидеть те места, где воевал в молодости.Умер он в 1989 году.
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великая отечественная война, александр чаленко, бессмертный полк
Эксклюзив, Великая Отечественная война, Александр Чаленко, Бессмертный полк

Александр Чаленко чуть не погиб в Севастополе, а в Варне закрутил роман с французской певицей

11:52 09.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В войне участвовали два моих деда. Оба они, слава богу, вернулись домой живыми. По линии отца — Александр Васильевич Чаленко, фамилию которого я ношу, и Даниил Семенович Круглый. Оба родились в Новороссии, Екатеринославской губернии в семьях малороссийских крестьян.
Все они ушли на фронт в 1941 году и воевали вплоть до окончания войны в 1945 году.
Война застала 29-летнего Александра Чаленко в рядах ВМФ. Он в это время проходил срочную службу на Черноморском флоте. Сначала был обычным моряком, потом дослужился до старшины. Хочу сделать небольшое уточнение: Александр Васильевич только номинально приходится мне дедом. Он мне не родной. Он отчим моего отца — Эдуарда Чаленко, которого усыновил уже после войны и дал ему свою фамилию. Настоящая фамилия отца — Шаповалов.
В 1942 году Александр Васильевич защищал блокированный фашистами Севастополь. Дед был среди тех матросов, кого командование обороной города отправило на передовую, под Севастополь, в качестве пехотинцев.
Однажды во время немецкого обстрела они с сослуживцем, сидя в окопе, чтобы развлечься, играли в шахматы. Командир послал последнего в соседнее подразделение с каким-то поручением. Для этого надо было перебежать в другой окоп по чистому полю.
Сослуживец сделал свой ход и побежал. Дед посмотрел ему вслед и опустил глаза на шахматную доску, обдумывая свой ход, который и сделал через секунд десять. После этого поднял глаза и непроизвольно посмотрел в сторону, где должен был бежать его товарищ. Смотрит, а тот бежит уже без головы — немецкий снаряд снес ему голову. Через пару секунд его тело упало.
Непосредственно в Севастополе Александр Васильевич служил на 80-й батарее. Тогда же его ранило в верхнюю часть бедра осколками снаряда во время очередного немецкого обстрела. Всего осколков в его теле было 6 или 7 штук. На бедре навсегда остались глубокие шрамы. Прадеда отправили буквально на последней барже, ушедшей из Севастополя на Кавказ, в госпиталь. Один из осколков выпал из него, когда медбрат нечаянно упустил носилки на землю. Дед потом рассказывал мне, что так разозлился из-за этого на санитара, что ударил его кулаком по лицу. Вот такая история.
Если бы деда не ранило, то, по всей вероятности, он погиб бы в Севастополе, как и все бойцы, которые защищали город. Командование не смогло их эвакуировать на Кавказ, берегли корабли — боялись, что могут затонуть из-за попадания в них немецких бомб.
Потом была оборона Кавказа, освобождение Севастополя. Когда Красная армия вошла в Румынию, Черноморский флот, в составе которого был и корабль деда, занял портовый город Констанцу. Войну Александр Васильевич закончил в Болгарии, в портовом городе Варне.
Он подружился там с одним русским эмигрантом — архитектором по профессии, который приехал туда после Гражданской войны. Эмигрант давал ему читать русские книги из своей библиотеки, изданные уже в эмигрантских издательствах. Особенно деда впечатлили авантюрно-приключенческие романы о графе Азаре. Он их потом пересказывал мне, когда я приезжал погостить к нему летом, в Кривой Рог.
В одном из кабаре в Варне дед даже успел закрутить роман с певицей-француженкой, в первый раз занявшись с ней любовью прямо на бильярдном столе в этом самом кабаре.
Александр Васильевич за свое участие в боях был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За Победу над фашистской Германией».
После войны он работал на заводе «Криворожсталь» начальником цеха КИП и автоматики. В 70-х он вместе с моей бабушкой — Марией Иосифовной Чаленко — специально снова посетил Констанцу и Варну, чтобы вновь увидеть те места, где воевал в молодости.
Умер он в 1989 году.
 
ЭксклюзивВеликая Отечественная войнаАлександр ЧаленкоБессмертный полк
 
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