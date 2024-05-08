"Они ничуть не лучше ВСУ": эксперт пояснил, каким способом Россия расправится с французами на Украине - 08.05.2024 Украина.ру
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"Они ничуть не лучше ВСУ": эксперт пояснил, каким способом Россия расправится с французами на Украине
"Они ничуть не лучше ВСУ": эксперт пояснил, каким способом Россия расправится с французами на Украине - 08.05.2024 Украина.ру
"Они ничуть не лучше ВСУ": эксперт пояснил, каким способом Россия расправится с французами на Украине
В российской ядерной доктрине не предусмотрен превентивный или упреждающий удар. Россия может нанести ядерный удар только в ответ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-08T04:16
2024-05-08T04:16
новости
россия
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харьков
алексей самойлов
всу
иностранный легион
франция
война
военные
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Россия не будет тратить тактический ядерный боеприпас даже на 10 тысяч французов, если они зайдут на Украину. Для этого по территории РФ должен быть нанесен ядерный удар. Она может нанести такой удар только в ответ, рассказал политолог.То есть 10, 20 или 30 тысяч французских военных будут уничтожены традиционными способами (в их пунктах временной дислокации в Харькове или в подвалах Мариуполя, откуда их пытались эвакуировать), добавил специалист.Безусловно, 20 тысяч французов – это две дивизии и вполне серьезная сила. Но они ничуть не лучше солдат ВСУ, которые были в первом наборе 2022-2023 года. Это были мотивированные и злые бойцы, у которых был опыт так называемой "АТО", подчеркнул эксперт."Это были серьезные ребята. Да и менталитет у них такой же, как у нас. Они не сдаются. Они хотят воевать и воюют. Каков настрой у французов (даже если это Иностранный легион) – большой вопрос", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, харьков, алексей самойлов, всу, иностранный легион, франция, война, военные, ато, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Харьков, Алексей Самойлов, ВСУ, иностранный легион, Франция, война, военные, АТО, Спецоперация

"Они ничуть не лучше ВСУ": эксперт пояснил, каким способом Россия расправится с французами на Украине

04:16 08.05.2024
 
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© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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В российской ядерной доктрине не предусмотрен превентивный или упреждающий удар. Россия может нанести ядерный удар только в ответ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Россия не будет тратить тактический ядерный боеприпас даже на 10 тысяч французов, если они зайдут на Украину. Для этого по территории РФ должен быть нанесен ядерный удар. Она может нанести такой удар только в ответ, рассказал политолог.

"В нашей доктрине не предусмотрен превентивный или упреждающий удар. Если мы засечем пуски ракет или самолетов с ядерными боеприпасами, наши системы ПВО/ПРО уничтожат летящие в нашу сторону ядерные боеприпасы, а в ответ нанесем свой удар по целям, которые носят военный характер", - добавил Самойлов.

То есть 10, 20 или 30 тысяч французских военных будут уничтожены традиционными способами (в их пунктах временной дислокации в Харькове или в подвалах Мариуполя, откуда их пытались эвакуировать), добавил специалист.
Безусловно, 20 тысяч французов – это две дивизии и вполне серьезная сила. Но они ничуть не лучше солдат ВСУ, которые были в первом наборе 2022-2023 года. Это были мотивированные и злые бойцы, у которых был опыт так называемой "АТО", подчеркнул эксперт.
"Это были серьезные ребята. Да и менталитет у них такой же, как у нас. Они не сдаются. Они хотят воевать и воюют. Каков настрой у французов (даже если это Иностранный легион) – большой вопрос", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость читайте на сайте Украина.ру
Армен Гаспарян интервью
6 мая, 15:00
Армен Гаспарян о том, почему 9 Мая — это второй день рождения для всех граждан РоссииНаши деды и прадеды победили, сделав вообще невозможное, потому что даже гипотетически военные эксперты той эпохи в 1941 году не допускали возможности разгрома вермахта
 
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04:16"Они ничуть не лучше ВСУ": эксперт пояснил, каким способом Россия расправится с французами на Украине
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