https://ukraina.ru/20260726/kuznetsova-bolee-170-detey-postradali-ot-min-vsu-na-prigranichnykh-territoriyakh-1081858254.html
Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях - 26.07.2026 Украина.ру
Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что на приграничных территориях Украины, заминированных ВСУ, погибли более 50 детей и ещё более 120 получили ранения
2026-07-26T09:48
2026-07-26T09:48
2026-07-26T09:48
новости
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
госдума
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042764026_0:149:2982:1826_1920x0_80_0_0_ca805fab1a0354cdca823b76e71a23be.jpg
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о гибели детей на приграничных территориях, которые заминировали украинские военные. По её данным, это привело к многочисленным жертвам."Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории. Более 120 детей получили ранения", — сказала Кузнецова.Она также отметила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России пострадали более 15 детей. По словам депутата, речь идёт о нарушениях международных норм, включая Конвенцию ООН о правах ребёнка и договоры, регулирующие военную деятельность. Кузнецова подчеркнула, что часто бывает на Донбассе и собирает информацию непосредственно от местных жителей. Для сбора доказательной базы по преступлениям киевского режима опрошено более тысячи человек.По данным телеграм-канала Украина.ру, 25 июля в ДНР создали инсталляцию в память о детях-жертвах войны на Донбассе. Молодёжные активисты вместе с другими дончанами выставили 256 пар детской обуви — по числу детей, погибших в республике из-за украинской агрессии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042764026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ae9da8b9d3bc4437522223e8faf5368.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина.ру
Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что на приграничных территориях Украины, заминированных ВСУ, погибли более 50 детей и ещё более 120 получили ранения
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о гибели детей на приграничных территориях, которые заминировали украинские военные. По её данным, это привело к многочисленным жертвам.
"Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории. Более 120 детей получили ранения", — сказала Кузнецова.
Она также отметила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России пострадали более 15 детей. По словам депутата, речь идёт о нарушениях международных норм, включая Конвенцию ООН о правах ребёнка и договоры, регулирующие военную деятельность.
Кузнецова подчеркнула, что часто бывает на Донбассе и собирает информацию непосредственно от местных жителей. Для сбора доказательной базы по преступлениям киевского режима опрошено более тысячи человек.
По данным телеграм-канала Украина.ру, 25 июля в ДНР создали инсталляцию в память о детях-жертвах войны на Донбассе. Молодёжные активисты вместе с другими дончанами выставили 256 пар детской обуви — по числу детей, погибших в республике из-за украинской агрессии.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру