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Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях

Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях - 26.07.2026 Украина.ру

Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что на приграничных территориях Украины, заминированных ВСУ, погибли более 50 детей и ещё более 120 получили ранения

2026-07-26T09:48

2026-07-26T09:48

2026-07-26T09:48

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о гибели детей на приграничных территориях, которые заминировали украинские военные. По её данным, это привело к многочисленным жертвам."Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории. Более 120 детей получили ранения", — сказала Кузнецова.Она также отметила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России пострадали более 15 детей. По словам депутата, речь идёт о нарушениях международных норм, включая Конвенцию ООН о правах ребёнка и договоры, регулирующие военную деятельность. Кузнецова подчеркнула, что часто бывает на Донбассе и собирает информацию непосредственно от местных жителей. Для сбора доказательной базы по преступлениям киевского режима опрошено более тысячи человек.По данным телеграм-канала Украина.ру, 25 июля в ДНР создали инсталляцию в память о детях-жертвах войны на Донбассе. Молодёжные активисты вместе с другими дончанами выставили 256 пар детской обуви — по числу детей, погибших в республике из-за украинской агрессии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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