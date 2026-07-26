Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях - 26.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260726/kuznetsova-bolee-170-detey-postradali-ot-min-vsu-na-prigranichnykh-territoriyakh-1081858254.html
Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях - 26.07.2026 Украина.ру
Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что на приграничных территориях Украины, заминированных ВСУ, погибли более 50 детей и ещё более 120 получили ранения
2026-07-26T09:48
2026-07-26T09:48
новости
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
госдума
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042764026_0:149:2982:1826_1920x0_80_0_0_ca805fab1a0354cdca823b76e71a23be.jpg
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о гибели детей на приграничных территориях, которые заминировали украинские военные. По её данным, это привело к многочисленным жертвам."Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории. Более 120 детей получили ранения", — сказала Кузнецова.Она также отметила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России пострадали более 15 детей. По словам депутата, речь идёт о нарушениях международных норм, включая Конвенцию ООН о правах ребёнка и договоры, регулирующие военную деятельность. Кузнецова подчеркнула, что часто бывает на Донбассе и собирает информацию непосредственно от местных жителей. Для сбора доказательной базы по преступлениям киевского режима опрошено более тысячи человек.По данным телеграм-канала Украина.ру, 25 июля в ДНР создали инсталляцию в память о детях-жертвах войны на Донбассе. Молодёжные активисты вместе с другими дончанами выставили 256 пар детской обуви — по числу детей, погибших в республике из-за украинской агрессии.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042764026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ae9da8b9d3bc4437522223e8faf5368.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина.ру

Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях

09:48 26.07.2026
 
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что на приграничных территориях Украины, заминированных ВСУ, погибли более 50 детей и ещё более 120 получили ранения
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о гибели детей на приграничных территориях, которые заминировали украинские военные. По её данным, это привело к многочисленным жертвам.
"Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибли на этих подрывах на их территории. Более 120 детей получили ранения", — сказала Кузнецова.
Она также отметила, что на подрывах украинских противопехотных мин в России пострадали более 15 детей. По словам депутата, речь идёт о нарушениях международных норм, включая Конвенцию ООН о правах ребёнка и договоры, регулирующие военную деятельность.
Кузнецова подчеркнула, что часто бывает на Донбассе и собирает информацию непосредственно от местных жителей. Для сбора доказательной базы по преступлениям киевского режима опрошено более тысячи человек.
По данным телеграм-канала Украина.ру, 25 июля в ДНР создали инсталляцию в память о детях-жертвах войны на Донбассе. Молодёжные активисты вместе с другими дончанами выставили 256 пар детской обуви — по числу детей, погибших в республике из-за украинской агрессии.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы УкраиныГосдумаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:01Украинский активист Касьянов обвинил Федорова в коррупции на дронах
09:48Кузнецова: более 170 детей пострадали от мин ВСУ на приграничных территориях
08:55Путин поздравил россиян с Днём ВМФ. Главное к этому часу
08:32Теперь официально: Украина стремительно умирает. Хорошо ли это для России?
08:20"Падлы и сволочи в Верховной Раде". Эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг
08:13США и Украина обсуждают прекращение огня в воздухе — Reuters
08:02"Хладнокровный расчет": как наши РСЗО работают в условиях "грязного неба"
08:01Тегеран вызвал украинского дипломата и пригрозил ответом после атаки Киева на судно в Каспии
08:00Владимир Гринёв: человек, который помог Кучме стать президентом, и ничего за это не получил
07:23Западная Украина за неделю: Польша не хочет возвращать картины, Закарпатье готовят к партизанской войне
07:07Больше ракет хороших и разных
07:00Александр Огнев: США и Британия поменяли сознание украинцев с помощью технологий Тавистокского института
06:00"От ударов возмездия к — системным атакам": Шкурлатов про уничтожение портов на Украине
05:45Киев загнали в угол: Украина может пойти на уступки под давлением кризиса — американист
05:30Сначала идут дешевые "обманки", потом — ударные системы: эксперт раскрыл тактику врага
05:15Шкурлатов: "Искусственный интеллект внедряется не только в ПВО, но и в ударные БПЛА"
05:00"От мобильных групп до С-400": эксперт рассказал о создании единой системы ПВО
04:45Владимир Васильев: Новые предложения Рубио — это компромиссы, на которые может пойти Киев
04:30"Изменился характер угроз": Шкурлатов про новые вызовы и трансформацию российской ПВО
17:55Теракт ВСУ в Кирилловке, Трамп объявляет ЕС торговую войну, Путин встретился с Токаевым. Итоги 25 июля
Лента новостейМолния