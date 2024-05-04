https://ukraina.ru/20240504/1054885257.html

Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость

Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость - 04.05.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Как только Россия погонит ВСУ до Житомира, США и Польша успеют сделать ей одну пакость

Россия никогда не хотела никакой войны, но нас всегда заставляли воевать, чтобы вытравливать этих "макронов" из голов западных политиков. Мы добрые люди, но добро должно быть с кулаками

2024-05-04T09:02

2024-05-04T09:02

2024-05-04T09:29

интервью

житомир

сша

киев

всу

украина

россия

франция

эммануэль макрон

польша

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И мы сейчас показываем Западу: "Ребята, не нарывайтесь на наш кулак", считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки войск на Украину. По его словам, сейчас на кону стоит авторитет Запада. И исключая интервенцию на Украину Европа ослабляет себя.- Алексей Николаевич, некоторое время назад мы с вами подробно говорили на эту тему. Поменялось ли что-то в ваших оценках?- Во-первых, Макрон продолжает повышать ставки.Он сейчас пользуется временной импотенцией германского руководства, которое разбирается со своим внутренним социально-экономическим кризисом. И он пытается стать царем горы (это такая детская игра, когда ты должен забраться на возвышенность и не пускать туда остальных).То, что Макрон постоянно повышает остроту своих заявлений, понятно. А как он еще может привлечь к себе внимание? Если раньше он же в основном попадал в информационное пространство только из-за кривых ног своей жены и гомосексуальных скандалов, то теперь он вроде как вошел в геополитику.Во-вторых, у Франции есть свое ядерное оружие. Ядерное оружие – это всегда очень серьезно. Вне зависимости от того, когда были разработаны средства его доставки. У французов есть крылатые ракеты с ядерными боезарядами, которые они могут запускать с подводных лодок и авиационных носителей. Долетят они или не долетят – это вопрос. Но Макрон пытается на этом играть и шантажировать Россию, уже говоря открыто: "Если что, мы начинаем действовать".- Он сказал, что французские и другие войска могут войти на территорию Украины в том случае, если Россия прорвет фронт и если поступит соответствующий запрос от украинского руководства.- Это самое главное в его заявлении.Россия фронт прорвет. Мы его уже фактически прорвали. Мы продвинулись на 12 километров в районе Очеретино, а это уже тылы. Да, ВСУ успевают на ходу состряпать какие-то опорные пункты, но мы уже вошли в их оперативно-тактическую глубину. К тому же, мы оказываем давление на других направлениях. Оживились Купянский и Работинский участки, да и Часов Яр продолжает находиться под нашим огневым воздействием. Мы его обязательно возьмем.Я не знаю, где Макрон прочертил свою линию фронта. Если ее прочертил возле Львова, то это вообще хорошо. Мы продолжаем свою работу. Я не хочу сейчас рассуждать о том, к чему конкретно приведет это наше активное давление. Но адекватные украинские комментаторы уже готовятся к самому плохому. Они очень тревожны в своих оценках. И я не думаю, что это лукавство.А ответ на действия Макрона у нас есть. Его четко и однозначно сформулировал Петр Толстой на прекрасном французском языке. Он сказал: "Кто бы сюда не пришел, они все будут ликвидированы". И я получил колоссальное удовольствие от истерики французского корреспондента.Если у кого-то на Западе возникнет желание попутать берега, наш ответ будет настолько жестким, что у остальных сразу пропадет желание куда-то там заходить. Потому что у ядерного боеприпаса есть три фактора воздействия: взрывная волна огромной мощности, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности.Мощная взрывная волна убивает очень многих даже на большом расстоянии от эпицентра взрыва.Электромагнитный импульс уничтожает огромное количество техники в зоне поражение.А радиоактивное заражение местности оставляет "долгую и светлую память" для тех, кто спровоцировал нанести по себе такой удар.Этот удар будет нанесен обязательно в ответ, а не в целях устрашения. Для этого противник должен сделать нечто подлое и ужасное, чтобы мы такой ответ ему устроили.Вообще Макрону надо устроить экскурсию в музей ядерного удара США по Японии в Хиросиме и Нагасаки. Пусть он решит, какой французский регион заслуживает такой судьбы, а потом поедет туда и оскорбляет нас.Да, я эмоционален в своих оценках. Но эти эмоции четко показывают, на что нарывается Макрон.- Похоже, Макрон этого не понимает. Он сказал следующее: "Агрессивность российской реакции на мои слова показала, что они возымели желаемый эффект, а именно: не думайте, что мы на этом остановимся, если вы не остановитесь".- Я хотя и увлекался психологией, но я не психиатр. У Макрона серьезные проблемы с восприятием действительности. У него есть лишь представление о тех вещах, которые ему преподносят его политтехнологи в качестве реальности.Зато французские генералы, у которых есть военное образование, опыт военной службы и опыт боевых действий, понимают, что такое кровь и что такое смерть. Более того, французские генералы получили "звезды" в Африке при использовании самых простых систем поражения (стрелковое оружие, артиллерия и минометы). И уж тем более они понимают, на что нарывается Макрон.Более того, под наш ответ попадет не Макрон, а французские военные. Их центральный командный пункт, с которого будут отдаваться приказы о применение оружия по российским регионам (Херсонская область, Запорожская область, глубинные территории) или даже по объектам вроде подводной лодки, обязательно попадет под наш ядерный удар. Не факт, что они вообще будут выполнять приказы Макрона.Пока же Макрон просто телепает языком, чтобы получить себе статус спасителя Европы, который повел ее на смертный бой с Россией. Но мы же прекрасно знаем из истории, чем все эти походы заканчивались для тех же французов.- Могут ли французы наскрести для отправки на Украину приличную группировку? Вряд ли мы будем тратить тактический ядерный боеприпас на 3000 интервентов.- Мы не будем тратить тактический ядерный боеприпас даже на 10 тысяч французов. Мы потратим тактический ядерный боеприпас, когда это будет прописано в нашей ядерной доктрине и когда соответствующий приказ отдаст наш верховный главнокомандующий. Для этого должен быть нанесен по нам ядерный удар. Мы только в ответ это будем делать.В нашей доктрине не предусмотрен превентивный или упреждающий удар. Если мы засечем пуски ракет или самолетов с ядерными боеприпасами, наши системы ПВО/ПРО уничтожат летящие в нашу сторону ядерные боеприпасы, а в ответ нанесем свой удар по целям, которые носят военный характер.Удары придутся по местам, откуда были произведены эти пуски. По командным пунктам, откуда был отдан приказ об этом пуске. По центрам принятия решения (политического руководства), где будет прятаться Макрон, если он не сбежит из Франции.А на территории Украины мы никаких ядерных ударов наносить не будем. Это бессмысленно. Нам потом эту землю восстанавливать. А 10, 20 или 30 тысяч французов будут уничтожены традиционными способами (в их пунктах временной дислокации в Харькове или в подвалах Мариуполя, откуда их пытались эвакуировать).Да, 20 тысяч французов – это две дивизии. Да, это серьезная сила. Но они ничуть не лучше всушников, которые были в первом наборе 2022-2023 года. Это были мотивированные и злые бойцы, у которых был опыт "АТО". Это были серьезные ребята. Да и менталитет у них такой же, как у нас. Они не сдаются. Они хотят воевать и воюют. Каков настрой у французов (даже если это Иностранный легион) – большой вопрос.Если французы хотят воевать на Украине, они должны озаботится двумя вещами.Первое – как при первой возможности быстренько сдристнуть оттуда.Второе – кто и как будет переправлять на родину их тела.- Мы очень подробно говорили о вероятном ударе по Франции тактическим ядерным оружием. Но есть же мнение, что Америке как раз нужна тактическая ядерная война в Европе. Как ее избежать?- Нам вообще не нужна никакая война в Европе. Тем более, ядерная. И мы прилагаем максимальные политические, дипломатические, психологические и военные усилия, чтобы ее избежать.Мы же понимаем, что эти "макроны" сидят в головах у части американской и европейских элит. Это безбашенные и тупые люди, которые живут своим представлением о мире, не понимая, что вокруг них есть реальный мир.Да, Америке выгодна продолжительная ядерная война в Европе, чтобы боеприпасы туда-сюда кидали. В этом случае Штаты будут поднимать свою оборонную и тяжелую промышленность. Более того, с Европы за Атлантику хлынут потоки беженцев и капитала, а для американцев выгоднее иметь на своей территории белое население с деньгами, а не нищих латиноамериканцев с наркотрафиком возле границы с Мексикой.Для России это невыгодно. Мы никогда не хотели никакой войны, но нас всегда заставляли воевать, чтобы вытравливать этих "макронов" из голов западных политиков. Мы - добрые люди, но добро должно быть с кулаками. И мы сейчас показываем Западу: "Ребята, не нарывайтесь на наш кулак".- Вы сказали, что не хотите гадать, во что выльется наша текущая активность на фронте. И тут есть одна проблема. Мы знаем, что даже малейшее продвижение ВС РФ оборачивается для ВСУ серьезными потерями. Но с точки зрения большой географической карты – это ни о чем.- В 20х числах апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сидя в Варшаве, дал интервью желтой немецкой помойке BILD. В России на него не обратили внимание, но он произнес там ключевую вещь: "Было бы лучше, если бы мы остановили Путина в 500-700 километрах восточнее от нас". Так вот 500 километров от Варшавы – это западная граница Житомирской области, а 700 километров – это Киев.Сикорский сказал это не просто так. Он не зеленый пацан в политике. Сикорский принимал участие в боевых действиях против Советской Армии в Афганистане. Он возглавлял Минобороны и дважды возглавлял МИД. Он хорошо разбирается в картах и военном деле. Это генетический русофоб. И ошибиться в своих словах он не мог.Более того, Сикорский дал это интервью на фоне просьб Польши о том, чтобы разместить на своей территории американское ядерное оружие якобы для защиты от России. Это означает, что Варшава разработала сценарий (точный алгоритм для осуществления каких-то действий). И она попытается реализовать его на фоне дальнейшего продвижения ВС РФ на запад.Конечно, Польша не успеет за полтора-два года довести численность своей армии до 350 тысяч человек и перевооружить ее. Ей для этого нужно лет пять. Но Польша сможет выпросить у США ядерное оружие и разместить его на своей территории. Потому что американцы понимают, что мы сможем продвинутся на эти 500-700 километров до Варшавы.В этом же ключе следует рассматривать психоз Макрона.Таким образом, мы сможем сложить пазл из трех конструкций: заявление Сикорского про километры от Варшавы, просьба Польши о ядерном оружие и новый стэндап от Макрона. Причем два последних фактора связаны с ядерным оружием.Короче говоря, Запад понимает, что мы сможем дойти до Киева и Житомира. Он попытается остановить нас именно там, шантажируя ядерным оружием и отправкой натовских войск на Украину. Посмотрим, насколько им это удастся.Подробнее том, что на самом деле думает и говорит политическое и военное руководство Украины - в статье Василия Стоякина Почему руководство ГУР не верит в военную победу Украины

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

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https://ukraina.ru/20240502/1054832144.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, житомир, сша, киев, всу, украина, россия, франция, эммануэль макрон, польша, ядерное оружие, сикорский, вооруженные силы украины, the economist, алексей самойлов