https://ukraina.ru/20240507/1054956083.html

Взять Зеленского в заложники, а потом убить: на Украине "раскрыли" заговор полковников

Взять Зеленского в заложники, а потом убить: на Украине "раскрыли" заговор полковников - 07.05.2024 Украина.ру

Взять Зеленского в заложники, а потом убить: на Украине "раскрыли" заговор полковников

Служба безопасности Украины (СБУ) 7 мая сообщила о задержании пятерых человек, которые якобы готовили ликвидацию президента страны Владимира Зеленского. Двое из них – офицеры Управления госохраны (УГО), которое обеспечивает безопасность первых лиц государства

2024-05-07T16:24

2024-05-07T16:24

2024-05-07T16:24

эксклюзив

владимир зеленский

покушение

полковник

заговор

украина

кирилл буданов

василий малюк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/13/1034061327_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_c170b661af350665883242a16e6c068b.jpg

Зеленский и не толькоНовости о будто бы сорванных покушениях на Зеленского приходят с Украины регулярно. В последний раз подобная информация появилась 18 апреля. Тогда сообщалось о задержании в Польше местного жителя, который отправлял в Россию сведения об аэропорте Жешув-Ясенка, где российские спецслужбы якобы планировали устроить покушение на президента Украины.На этот раз СБУ, если верить ее отчету, снова смогла сохранить жизнь Владимиру Зеленскому, своевременно выведя на чистую воду ячейку заговорщиков, которые опять-таки действовали по заданию из РФ.На этот раз в СБУ дали волю фантазии: убийством Зеленского дело бы не ограничилось. Так, среди потенциальных объектов для ликвидации также значились глава СБУ Василий Малюк* и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов*. Последнего будто бы хотели убить прямо в канун Пасхи.План в отношении Буданова был предельно прост: завербованный участник заговора должен был передать координаты здания, где в этот момент находился глава ГУР, после этого туда должна была прилететь ракета, после нее в атаку полетел бы дрон, чтобы добить выживших, а завершил бы это все прилет еще одной ракеты, видимо, чтобы совсем наверняка.Отмечается, что группу оружием снабжал полковник Управления госохраны, который привез в столицу из других регионов беспилотник, боеприпасы к РПГ-7, а также противопехотные мины. Кроме того, следствие будто бы располагает записью разговора полковника с "куратором из ФСБ".Как водится, каких-либо доказательств всему этому предоставлено не было.Всего задержано пятеро. Двое из них – полковники из УГО. Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило о задержании в Конча-Заспе высокопоставленного сотрудника госохраны полковника Андрея Гука. По информации журналистов, он является близким другом и кумом руководителя Управления госохраны Сергея Рудя.Вторым задержанным полковником, пишут СМИ, является некий Деркач, имя не называется. Его задержали в Сумской области.Согласно СБУ, все задержанные проходят по уголовному делу о госизмене в условиях военного положения и подготовке теракта. Им может грозить пожизненное заключение."Покушение" в первые часы СВООчередное сорванное "покушение" на украинского президента почти наверняка является фейком, а задержание полковников УГО может быть проявлением конкуренции и борьбы среди местных спецслужб. Киевский режим всеми силами хочет создать своему предводителю ореол бесстрашного лидера, который раз за разом ускользает от подосланных к нему киллеров.Иногда складывается впечатление, что сценарии этих фейков пишутся где-то в недрах "Квартала 95", уж больно кинематографично они выглядят.Особенно много тумана напустили на первые несколько суток российской военной спецоперации, когда Зеленский, чуть ли не как Сальвадор Альенде в каске и с автоматом собирался отстреливаться от диверсантов в здании своей администрации."Первая попытка очень интересна, когда она первая, а потом все как по маслу. Во-первых, люди не знают, что делать, и это выглядит очень страшно. А потом просто разведка делится с вами подробностями, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы [попробовать] это сделать", - комментировал глава украинского государства позднее в интервью The Sun.Сведения о подготовке убийства Зеленского в самом начале СВО известны из материалов западных газет, а также из рассказов "расследователя" Христо Грозева**. Согласно этим версиям, подготовка ликвидации президента Украины стартовала за 6 недель до старта СВО.Так, на Украину со стороны Белоруссии будто бы зашли российские агенты, общей численностью до 400 человек, которые растеклись по Киеву. В их задачу входило наблюдение за 24 целями, в том числе за руководством страны. Как несколько сотен диверсантов беспрепятственно проникли в другую страну и остались незамеченными для контрразведки, остается загадкой. Еще больше вопросов возникает из-за личности этих агентов.Видимо, чтобы крепче проняло западную аудиторию, их нарекли "вагнеровцами" и "кадыровцами", которыми в Европе и США разве что детей не пугают. И вот, в час Х, "уснувшая" до поры до времени агентура "проснулась" и отправилась штурмовать правительственный квартал в украинской столице. Издание The Times писало, что в первые часы СВО на Банковой проходил чуть ли не стрелковый бой, а Зеленский с приближенными получили от охраны автоматы и бронежилеты для обороны.Каких-либо достоверных подтверждений всему этому нет. Не исключено, что за штурм Офиса Зеленского была принята пальба, которую в те дни по поводу и без устраивала тероборона и местные жители, которым раздали оружие власти.Известно, например, о случае, когда "ополченцы" на окраинах Киева расстреляли автомобили ВСУ и атаковали армейскую технику, решив, что это вошедшие в город российские военные. В результате "дружеского огня" тогда погибли несколько военнослужащих украинской армии. Официально по сей день эти потери не признаются Украиной, а погибших продолжают причислять к российской ДРГ.В материале The Times также утверждается, что лобовой штурм администрации Зеленского якобы был не единственным вариантом устранения украинского президента. Так, его могли ликвидировать ракетой, которая была бы наведена по лазерному лучу на его местонахождение. После этого диверсанты якобы собирались покинуть Киев по коридору, который им должны были обеспечить российские спецназовцы.Далее, по версии журналистов, диверсантов оттеснили из центра города, Зеленский вылез из бункера и вместе с прочими чиновниками во дворе своего Офиса записал знаменитое видео о том, что руководство страны пребывает в целости и сохранности и никуда бежать не собирается.Авторы всей этой мистификации могли бы и вовсе не утруждать себя какими-либо объяснениями и демонстрацией доказательств, но решили для пущего эффекта подключить Грозева. По его словам, все эти детали стали известны ему от неких "сотрудников ФСБ", которые по неизвестным причинам вдруг воспылали симпатиями к Украине и выдали Грозеву всю эту информацию.С тех пор эта история с теми или иными подробностями кочует из газеты в газету, ее охотно вспоминают при случае Зеленский и его представители."Покушения" в Ужгороде и ОдессеКак рассказывал в ноябре прошлого года сам украинский президент, он насчитал уже 5-6 покушений на свою жизнь. Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее утверждал, что таких покушений было более 10.Кроме раскрученной истории про оборону на Банковой, в СМИ с подачи украинских спецслужб и пиарщиков Зеленского также запускались еще несколько подобных фейков.В июле 2022 года в Закарпатской области задержали некую группу из 25 человек, которые замышляли убийство президента. Они должны были притвориться отрядом территориальной обороны, доехать до столицы, спровоцировать там массовые беспорядки, добраться до Зеленского и ликвидировать его.Нужна ли ликвидация Зеленского?Примечательно, что западные медиа и киевские пропагандисты каждый раз обходят стороной вопрос, зачем России выдумывать столь хитроумные планы, когда Зеленский не раз оказывался в зоне поражения российских ракет, будь то его визиты в прифронтовые города Донбасса или в тот же Херсон.Очевидно, что задачи ликвидировать главу украинского государства на сегодняшний день перед Россией не стоит.В феврале прошлого года экс-премьер Израиля Нафтали Бенет рассказал журналистам, что он имел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в первые дни СВО, в ходе которого российский лидер заверил его, что он не будет убивать Зеленского.Нужно или нет физически ликвидировать украинского президента – дискуссии на эту тему продолжаются по сей день.Украинский президент чувствует себя в абсолютной безопасности, потому что понимает: Россия не хочет делать из него "икону либерального мира", отмечал ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров.С ним согласен политолог Армен Гаспарян. По его мнению, которым он поделился в интервью Украина.ру, гибель Зеленского будет использована Западом в пропагандистских целях. Кроме того, при таком исходе глава киевского режима не сможет дать показания, полагает он.Есть и те, кто придерживается противоположной точки зрения."Когда не станет Зеленского и пары десятков отмороженных русофобов, на Украине просто некому будет разговаривать с западными кураторами, и война закончится в течение нескольких недель. Политическое милосердие изжило себя", - сказал ранее с трибуны парламента депутат Госдумы Андрей Луговой.Пора отдавать приказ на запуск ракеты имени Павла Судоплатова по украинскому руководству, предложил он.Лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что украинский лидер должен быть объявлен террористом и ликвидирован, это может спасти тысячи жизней.Зеленский играет декоративную роль и не мешает России, но его ликвидация могла бы негативно сказаться на моральном состоянии украинского общества и вооруженных сил, заявлял ранее в интервью Украина.ру политолог Богдан Безпалько.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Иностранный агент

https://ukraina.ru/20240506/1054930042.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, покушение, полковник, заговор, украина, кирилл буданов, василий малюк, россия