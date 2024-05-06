"Снять напряженность". Зачем Председатель Си хочет спасти Европу от США - 06.05.2024 Украина.ру
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"Снять напряженность". Зачем Председатель Си хочет спасти Европу от США
"Снять напряженность". Зачем Председатель Си хочет спасти Европу от США - 06.05.2024 Украина.ру
"Снять напряженность". Зачем Председатель Си хочет спасти Европу от США
Европейское турне председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина началось во Франции, где он сегодня встретился с Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
2024-05-06T13:58
2024-05-06T15:26
эксклюзив
китай
европа
сша
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
си цзиньпин
нато
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Первая поездка в Европу со времен коронавирусной пандемии, которую предпринял в эти дни лидер КНР, происходит на фоне напряженной международной обстановки, обусловленной провокационными действиями европейских лидеров.Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что "не исключает" отправки войск на территорию Украины, что полностью согласуется с заявлениями американских и британских политиков, угрожающих напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией.А Урсула фон дер Ляйен буквально накануне сообщила о том, что Евросоюз может запретить на своей территории популярный видеохостинг TikTok, принадлежащий китайской компании. Потому что американские власти преследуют эту социальную сеть на основании совершенно бездоказательных обвинений – собственно, всего лишь за то, что ей владеют китайцы."Мы точно знаем опасность TikTok", – заявила чиновница, по словам которой, видеохостинг уже сейчас находится под запретом для сотрудников Еврокомиссии. Несмотря на то, что сам Брюссель регулярно обвиняет китайскую сторону в посягательствах на свободу слова.Макрон тоже высказался в том духе, что стремительно развивающаяся экономика Поднебесной накопила "избыточные" производственные мощности, – например, в области автомобилестроения. По мнению евроатлантических чиновников, это создает между Евросоюзом и Китаем торговый дисбаланс, и в результате КНР может поставить под свой контроль значительную часть европейского автомобильного рынка, где сейчас активно скупают китайские электромобили.Такое заявление, с упором на то, что Евросоюз должен усилить экономическое соперничество с Китаем, полностью созвучно воинственной риторике руководителя Госдепа США Энтони Блинкена, который недавно безрезультатно пытался надавить на китайское руководство в ходе своего визита в Пекин.Подобная риторика, несомненно, усиливает угрозу торговой войны между китайцами и Европой – причем такая война в первую очередь отвечает интересам все тех же США.Можно предположить, что на встречах во Франции Си Цзиньпин использует свой авторитет для того, чтобы объяснить бесперспективность конфронтации с Китаем, которую навязывает европейцам Америка.Кроме того, он может предостеречь Макрона от военных авантюр в Восточной Европе – потому что, как отметил сегодня Дмитрий Медведев, это является прямым путем к мировой катастрофе.Одним словом, есть основания полагать, что председатель КНР попробует призвать к рациональным аргументам и попытаться спасти Европу от Вашингтона, предлагая европейцам развивать торговые, а, значит, и политические отношения с Поднебесной.Вместо того чтобы разрывать уже существующие цепочки взаимных связей, на которых во многом держалась глобальная экономика.Судя по всему, подобная позиция была высказана немецкому Олафу Шольцу во время его недавней поездки в Китай. И канцлер согласился одобрить некоторые совместные экономические проекты, против которых активно выступали немецкие атлантисты – например, китайские инвестиции в морской порт Гамбурга.Однако "стратегическая автономия Европы" невозможна без стабилизации ситуации в Европе, которую в течение многих лет сознательно и последовательно подрывали США.Поэтому нельзя исключать, что во время визита Си Цзиньпина могут проговариваться реалистичные варианты деэскалации конфликта на Украине с учетом потребностей и национальных интересов России.Ведь китайская сторона не скрывает своего критического отношения к так называемой "формуле мира", которую безуспешно пытался продвигать на международной арене Владимир Зеленский."Надо исходить из того, в чем заинтересован Китай. Для Китая самое главное сейчас – прекращение любой напряженности и в целом боевых действий в Европе… То есть для Пекина важно, чтобы начался хоть какой-то процесс нормализации.По итогам своей поездки в Европу Си Цзиньпин, вероятно, рассчитывает на заключение целого ряда соглашений, потому что с ним едет целый пул китайских компаний. Помимо этого, в КНР будут считать визит успешным, если удастся получить от европейцев гарантии того, что китайский капитал не будет в дальнейшем блокироваться в Европе.Ну и, наверное, чего Си Цзиньпин хочет добиться в политическом плане —&nbsp;это поддержки своей позиции по украинскому вопросу", – прокомментировал предполагаемые темы переговоров китаевед Алексей Маслов.Поездка в Будапешт и Белград, где у власти находятся дружественные Китаю правительства, как раз таки должна продемонстрировать остальным европейским странам очевидные преимущества конструктивного сотрудничества – когда стороны занимаются инвестициями вместо запретов и санкций.Китайцы намерены предложить этим восточноевропейским партнерам реализацию целого ряда инициатив – начиная с передовых инфраструктурных проектов и заканчивая партнерством в сфере высшего университетского образования, которое больше не будут отдавать на откуп западным фондам.Очень может быть, что те же доступные китайские электромобили, а также другие товары, которые так пугают евроатлантических конкурентов Пекина, вскоре будут сходить с конвейера прямо в Европе – в тех странах, где ценят хорошие отношения с Пекином."Сразу после Франции Си посетит Венгрию и Сербию, с кем Китаю удаётся вполне эффективно сотрудничать. В Венгрии уже возводят китайские автозаводы, которые позволят Будапешту снизить зависимость от Германии. К тому же Поднебесная строит 350-километровую скоростную железную дорогу Будапешт - Белград, что очень злит Брюссель.Ведь Венгрия вместе с Сербией стали примером того, как можно работать с Китаем и Россией в обход санкций. Центробежные процессы в Евросоюзе позволят Китаю занимать европейские рынки, усиливая конкуренцию с американцами. Предпосылки же для этого создаются прямо сейчас", – пишет в своём телеграм-канале эксперт Малек Дудаков.Но это будет позже. Сейчас китайскому лидеру предстоит провести во Франции переговоры с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, которые продолжают разжигать конфликт на Украине, невзирая на все сопутствующие риски, демонстрируя непримиримость своих позиций.Переговоры однозначно не будут простыми. Однако во время недавних встреч с министром финансов США Джанет Йеллен и Блинкеном китайские власти продемонстрировали, что они защищают свои национальные интересы и не намерены отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией.Это понимают на Западе – потому что, пока председатель Си находится в Европе, американское агентство Bloomberg уже пишет о предстоящем визите Владимира Путина в Пекин, отмечая его высокое политическое значение.
https://ukraina.ru/20240502/1054853981.html
https://ukraina.ru/20240416/1054545480.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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эксклюзив, китай, европа, сша, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, си цзиньпин, нато, сербия, венгрия
Эксклюзив, Китай, Европа, США, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, Си Цзиньпин, НАТО, Сербия, Венгрия

"Снять напряженность". Зачем Председатель Си хочет спасти Европу от США

13:58 06.05.2024 (обновлено: 15:26 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европейское турне председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина началось во Франции, где он сегодня встретился с Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Первая поездка в Европу со времен коронавирусной пандемии, которую предпринял в эти дни лидер КНР, происходит на фоне напряженной международной обстановки, обусловленной провокационными действиями европейских лидеров.
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что "не исключает" отправки войск на территорию Украины, что полностью согласуется с заявлениями американских и британских политиков, угрожающих напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией.
А Урсула фон дер Ляйен буквально накануне сообщила о том, что Евросоюз может запретить на своей территории популярный видеохостинг TikTok, принадлежащий китайской компании. Потому что американские власти преследуют эту социальную сеть на основании совершенно бездоказательных обвинений – собственно, всего лишь за то, что ей владеют китайцы.
"Мы точно знаем опасность TikTok", – заявила чиновница, по словам которой, видеохостинг уже сейчас находится под запретом для сотрудников Еврокомиссии. Несмотря на то, что сам Брюссель регулярно обвиняет китайскую сторону в посягательствах на свободу слова.
Олаф Шольц Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 16:36
Шольц и Макрон обсудят предстоящий визит Си Цзиньпина на тайном ужине – СМИ В четверг, 2 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе "секретного ужина" лидеры двух стран обсудят политику Евросоюза и Китая, передает Politico
Макрон тоже высказался в том духе, что стремительно развивающаяся экономика Поднебесной накопила "избыточные" производственные мощности, – например, в области автомобилестроения.
По мнению евроатлантических чиновников, это создает между Евросоюзом и Китаем торговый дисбаланс, и в результате КНР может поставить под свой контроль значительную часть европейского автомобильного рынка, где сейчас активно скупают китайские электромобили.
Такое заявление, с упором на то, что Евросоюз должен усилить экономическое соперничество с Китаем, полностью созвучно воинственной риторике руководителя Госдепа США Энтони Блинкена, который недавно безрезультатно пытался надавить на китайское руководство в ходе своего визита в Пекин.
Подобная риторика, несомненно, усиливает угрозу торговой войны между китайцами и Европой – причем такая война в первую очередь отвечает интересам все тех же США.
Можно предположить, что на встречах во Франции Си Цзиньпин использует свой авторитет для того, чтобы объяснить бесперспективность конфронтации с Китаем, которую навязывает европейцам Америка.
Кроме того, он может предостеречь Макрона от военных авантюр в Восточной Европе – потому что, как отметил сегодня Дмитрий Медведев, это является прямым путем к мировой катастрофе.
Одним словом, есть основания полагать, что председатель КНР попробует призвать к рациональным аргументам и попытаться спасти Европу от Вашингтона, предлагая европейцам развивать торговые, а, значит, и политические отношения с Поднебесной.
Вместо того чтобы разрывать уже существующие цепочки взаимных связей, на которых во многом держалась глобальная экономика.
Судя по всему, подобная позиция была высказана немецкому Олафу Шольцу во время его недавней поездки в Китай. И канцлер согласился одобрить некоторые совместные экономические проекты, против которых активно выступали немецкие атлантисты – например, китайские инвестиции в морской порт Гамбурга.
Однако "стратегическая автономия Европы" невозможна без стабилизации ситуации в Европе, которую в течение многих лет сознательно и последовательно подрывали США.
Поэтому нельзя исключать, что во время визита Си Цзиньпина могут проговариваться реалистичные варианты деэскалации конфликта на Украине с учетом потребностей и национальных интересов России.
Ведь китайская сторона не скрывает своего критического отношения к так называемой "формуле мира", которую безуспешно пытался продвигать на международной арене Владимир Зеленский.
"Надо исходить из того, в чем заинтересован Китай. Для Китая самое главное сейчас – прекращение любой напряженности и в целом боевых действий в Европе… То есть для Пекина важно, чтобы начался хоть какой-то процесс нормализации.
По итогам своей поездки в Европу Си Цзиньпин, вероятно, рассчитывает на заключение целого ряда соглашений, потому что с ним едет целый пул китайских компаний. Помимо этого, в КНР будут считать визит успешным, если удастся получить от европейцев гарантии того, что китайский капитал не будет в дальнейшем блокироваться в Европе.
Ну и, наверное, чего Си Цзиньпин хочет добиться в политическом плане — это поддержки своей позиции по украинскому вопросу", – прокомментировал предполагаемые темы переговоров китаевед Алексей Маслов.
Поездка в Будапешт и Белград, где у власти находятся дружественные Китаю правительства, как раз таки должна продемонстрировать остальным европейским странам очевидные преимущества конструктивного сотрудничества – когда стороны занимаются инвестициями вместо запретов и санкций.
Китайцы намерены предложить этим восточноевропейским партнерам реализацию целого ряда инициатив – начиная с передовых инфраструктурных проектов и заканчивая партнерством в сфере высшего университетского образования, которое больше не будут отдавать на откуп западным фондам.
Шольц и Си Дзинпинь - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
16 апреля, 19:07
Китай не поддался на немецкую уловку. Как Шольц пытался уговорить Си надавить на ПутинаПредседатель КНР Си Цзиньпин встретился в пекинской резиденции Дяоюйтай с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 16 апреля сообщило Центральное телевидение Китая
Очень может быть, что те же доступные китайские электромобили, а также другие товары, которые так пугают евроатлантических конкурентов Пекина, вскоре будут сходить с конвейера прямо в Европе – в тех странах, где ценят хорошие отношения с Пекином.
"Сразу после Франции Си посетит Венгрию и Сербию, с кем Китаю удаётся вполне эффективно сотрудничать. В Венгрии уже возводят китайские автозаводы, которые позволят Будапешту снизить зависимость от Германии. К тому же Поднебесная строит 350-километровую скоростную железную дорогу Будапешт - Белград, что очень злит Брюссель.
Ведь Венгрия вместе с Сербией стали примером того, как можно работать с Китаем и Россией в обход санкций. Центробежные процессы в Евросоюзе позволят Китаю занимать европейские рынки, усиливая конкуренцию с американцами. Предпосылки же для этого создаются прямо сейчас", – пишет в своём телеграм-канале эксперт Малек Дудаков.
Но это будет позже. Сейчас китайскому лидеру предстоит провести во Франции переговоры с Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен, которые продолжают разжигать конфликт на Украине, невзирая на все сопутствующие риски, демонстрируя непримиримость своих позиций.
Переговоры однозначно не будут простыми. Однако во время недавних встреч с министром финансов США Джанет Йеллен и Блинкеном китайские власти продемонстрировали, что они защищают свои национальные интересы и не намерены отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
Это понимают на Западе – потому что, пока председатель Си находится в Европе, американское агентство Bloomberg уже пишет о предстоящем визите Владимира Путина в Пекин, отмечая его высокое политическое значение.
 
ЭксклюзивКитайЕвропаСШАЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕСЕврокомиссияСи ЦзиньпинНАТОСербияВенгрия
 
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