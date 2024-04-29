https://ukraina.ru/20240429/1054762680.html

Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию

Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию - 29.04.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Пока хуторянин из ВСУ пилил Тик-Ток в окопах под Работино, Россия получила злую армию

Американцам наплевать сколько народу еще сдохнет на этой Украине. Ну, это же не Алабама, не Миссури, не там Бостон, не Детройт, правда же? Они прикинули, сколько денег нужно и выделили последний транш для Украины

2024-04-29T07:00

2024-04-29T07:00

2024-04-29T07:00

интервью

украина

израиль

россия

дональд трамп

андрей шкуро

всу

запорожская аэс

украина.ру

армен гаспарян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037402070_49:0:889:473_1920x0_80_0_0_449eadae8bf84f422353eabdaab19deb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян.В кампусах университетов США вспыхнули массовые пропалестинские протесты. Их участники требуют от руководства вузов прекратить принимать пожертвования от оборонных и других компаний, которые связаны с Израилем. За минувшую неделю полиция задержала 500 протестующих.- Армен Сумбатович, что стало фактором раскачки и активизации этих настроений, ведь они начались еще в октябре, но только сейчас дошли до арестов их участников?- Толчком послужила публикация материалов о том, что происходит в Секторе газа. Потому что когда вы находите тела трехсот убитых с завязанными руками, то это самое, что ни на есть военное преступление. И это не имеет вообще никакого отношения ни к какой борьбе с терроризмом и со всеми прочими декларируемыми вещами.И одно же дело, когда об этом там говорит арабский мир, Аль-Джазира какая-нибудь, или RT-Арабика, или российские СМИ. А когда об этом начинает говорить Fox News или CNN, это уже другое. Это уже как бы патентованная правда. И естественно, что выходцы из Палестины, арабы, они перешли к другой тактике. Это кстати вызвало колоссальное недовольство в Израиле. То есть не расследование совершенного преступления, а именно то, что о нем кто-то посмел говорить. А поскольку Израиль не заканчивает все это, то соответственно протесты эти будут продолжаться и будут нарастать.Оба подкаблучника Нетаньяху и Зеленский держатся за власть и не собираются уходить. Не слышал, чтобы Израилю кто-то пригрозил санкциями. Потому что это свой сукин сын, которому все можно.Для Нетаньяху это плохо тем, что впервые за много лет возникли антисемитские настроения. А антисемитские настроения плохи тем, что это как джина выпустить из бутылки, вы обратно его потом уже не загоните.Я разговаривал с израильтянами, у них тоже знаете какая-то очень странная позиция. С одной стороны, они там не довольны Нетаньяху. Им не нравится то, что там протесты происходят в Соединенных Штатах. А с другой стороны они продолжают вот это талдычить мантру, что типа боремся с террористами. Я говорю, подождите, вы взрываете жилые дома, вы взорвали сколько уже мечетей. Какое это все имеет отношение к борьбе с терроризмом? Вы, похоже, собираетесь просто там сделать выжженную землю, перебить всех, кого только можно и все это изничтожить. Это военное преступление. Но начиная с хорватского сценария, когда убивали сербов в 95-м году, мировое сообщество привычно на преступления своих закрывает глаза. И здесь будет ровно все то же самое.- Можно ли сопоставить помощь, выделенную США Украине и Израилю? Зеленский долго кричал о том, что давайте закроем наше небо так же, как над Израилем.- Никто не будет закрывать небо так же, как над Израилем. Помощь выделили, но черт кроется в мелочах. Украинская экономика, мягко говоря, сейчас в плохом состоянии. И это признают все. А чем вы будете отдавать полученный вот этот вот кредит? Чем конкретно?Второе, ну, это даже не мнение там российских политологов или экспертов. Об этом пишут New York Times, что это ничего не дает. Что русские все равно, судя по всему, сокрушат ВСУ. Концептуально это не меняет ровным счетом ничего. Потому что иметь оружие — это совсем недостаточно. Надо иметь армию, куда это оружие, собственно, вы направите.Если террористы из "Азова"*, 3-я отдельня штурмовая бригада, не хотят воевать, то рано или поздно это перекинется на всех остальных. В Очеретино именно это и произошло. ВСУ там благополучно дали по тапкам. А почему? А потому что у них были большие потери. Им прислали пополнение, которое не готово. Оно морально не настроено на это.Это же не напоминает события столетней давности, когда Нестор Махно пришел к немецким колонистам и к еврейским колонистам и сказал, так, вы закрываете север, вы закрываете запад. Иначе придет конница Шкуро, и нам всем здесь крышка будет на Гуляйпольщине. Ну, вот они там как-то окопались. До тех пор, пока Шкуро их не обошел. Шкуро увидел пулеметы и подумал, зачем ему надо тут бить лобовым ударом.Он же все-таки был партизаном в эпоху Первой мировой войны, достаточно известным. Это не оправдывает все то, что Шкуро делал в Гражданскую войну, тем более, чем он занимался во Вторую мировую, но по факту он был героем партизанских рейдов в немецких тылах. Но сейчас же не такая эпоха, правда? Сейчас от того, что ты там окопаешься где-то, дрону без разницы, правда? И ФАБам тоже без разницы, и русской артиллерии тоже без разницы. Сейчас боевые действия ведутся несколько по иному принципу.Больше того, использование там всяких "Абрамсов", "Леопардов" и всех прочих, это плохая история, потому что русские в такие моменты озлобляются. А когда русский человек озлоблен, это совсем беда. Беда бедовая. И ты должен хотеть сидеть в обороне. Там Махно было легко собрать немецких колонистов и колонистов евреев, потому что он им сказал, послушайте, Шкуро, он с немцами воевал, он немцев не любит, он вам здесь глаз на одно место натянет. Это вы можете не сомневаться. Потому что вся Добровольческая армия немцев не любит. А евреям он сказал, ну слушайте, это ж казаки, вам напомнить, что они там делали на Северном Кавказе во время рейдов?То есть он мотивирует людей на защиту. А чем мотивируют Зеленские? Беспредельной мобилизацией? Я смотрю эти ролики, которым уже числа нету. Когда все это начиналось, то публиковался один ролик в несколько дней. Появлялся, да, и все на это смотрели и думали, ничего себе вообще. Так немцы угоняли на работу в Германию. А сейчас, сколько в день Украина.ру их публикует, таких роликов? Это же вал какой-то бесконечный.Немотивированным людям там вообще нечего делать, в принципе. Конечно, их можете мотивировать, вы можете держать заградотряд. Но рано или поздно на заградотряд тоже что-нибудь может прилететь.Но хуже всего то, что они-то искренне полагают, что оружие-то у русских уже заканчивается, ну, день максимум три. А тут вышел Писториус и сказал, а вы знаете, что русские производят столько, сколько они не могут употребить, что они еще все склады забивают.И согласитесь, да, одно дело, когда ты сидишь, тебя утюжит это все изо дня в день, нервы у тебя уже на пределе. И вот говорят, послушай, Микола, еще надо день-два максимум, и у них точно закончится. Но это одно дело, когда вы сидите в окопах в 1919 году, до вас газета, если и дойдет, то месяц через три. И вы не знаете, что происходит. А сейчас каждый хуторянин пилит Тик-Ток. И он же видит, вот эти все заявления, они же вирусятся.А как вам публикация в "Вашингтон Пост", как всушники повели корреспондента в Работино и сказали, слушай, ну ты давай это самое реши, если сейчас прилетит от русских, и тебе ногу оторвет, тебя надо тащить или просто пристрелить? Ну, корреспондент, он же подумал искренне, что это такой просто солдатский юмор у них. А мы же понимаем прекрасно, что это не юмор. Что это реальный вот такой фронтовой цинизм. И такими настроениями пронизано абсолютно все.Поэтому это американское оружие мало что даст. Кроме того, это, судя по всему, последний транш. Американцы тоже понимают прекрасно, что одно наступление уже было, а в нынешнем формате гарантировать, что второе точно получится, с чего вдруг? У нас уже совершенно другая армия. Ведь у нас всегда одна и та же история. Мы всегда входим в боевые действия и начинаем учиться этому. Не было ни одной военной кампании, чтобы у нас было как-то иначе. Заканчиваем мы уже подготовленными, например, разгром Квантунской армии Японии. А первое время мы все время вынуждены учиться. Так это и опять произошло в результате. И эта армия стала совершенно другая. По боевой выучке, по настроению, по пониманию своей миссии и так далее.Понятно, что ни Блинкен, ни Салливан, ни Кирби, это вслух говорить не будут. Но они же доклады-то получают от своей спецуры? И смотрят, что там происходит.- А как вы считаете, почему такая МХАТовская пауза была со стороны США и долго не выделяли транш?- Как мы с вами теперь знаем, они выделяли ракеты ATACMS, причем не объявляя. Ну, это опять же традиционная американская практика. Трампу надо было, поскольку он же хочет быть единым кандидатом от Респов, перетянуть себе голоса Ястребов. И, видимо, это часть там пакетного соглашения с Джонсоном. Им же наплевать сколько там народу сдохнет на этой Украине. Ну, это же не Алабама, не Миссури, не там Бостон, не Детройт, правда же? Ну, они прикинули, ну давай дадим это, как бы на конечный результат не повлияет. Ну, по крайней мере мы тут сейчас голоса свои возьмем. Потому что на выборах сейчас будет много всего.Там же будет и Израиль, там же будет и Тайвань, там будет Украина, там будет деиндустриализация Европы. Там много чего будет. И все это будет звучать пакетно. Тем более, как мы помним, основной кандидат, основной не кандидат, основной соперник Трампа на этих праймерис, вот эта малоприятная женщина Никки Хейли, она же сделала поддержку Хутора главной своей такой вот стратегией. То есть она больше всего говорила именно про это. Не про то, что запасы нефти у нас там подсократились, не то, что у нас там за время Байдена плюс 10 триллионов к внешнему долгу. Она про Украину. Ну и, конечно, Трамп должен на это реагировать.Коль про Трампа говорим, меня поразил Зеленский, который начал объяснять, готов ли он работать с Трампом. Ну как говорят на нашем Запорожье, ты не туда думаешь. Надо, наверное, подумать о том, готов ли Трамп с тобой работать после всего того, что вы исполнили.- В завершение не могу не поговорить с вами о годовщине аварии на ЧАЭС. 38 лет прошло. Как долго может сохраняться память об этой трагедии, учитывая атаки на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ?- Эта таблетка работает только на тех, кто то время застал в относительно уже осознанном возрасте. Те, кто родился уже в середине 90-х, для них это вообще не очень понятно, что это такое, что за предание старины глубокой, как, например, татаро-монгольское иго. Когда эти дебилы начали обстреливать Запорожскую АЭС, ко мне молодые люди подходили и спрашивали, а что вообще, что может быть?Я говорю, может быть больно во многих регионах, там 15 хиросим, представьте для начала. Молодые не понимают, потому что выросли уже на голливудском кинематографе, где там что-то плохое происходит, а потом будет обязательно хэппи энд.Но многие молодые стали лучше понимать, что происходит, после того, как украинцы взорвали Каховскую ГЭС.Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения любого нормального человека. На Украине четыре АЭС. Русские контролируют одну. Объясните, а зачем русским обстреливать ту, которую они контролируют, если можно обстрелять ту, которую они не контролируют?То есть мы настолько инфернальны, что мы хотим обстрелять и вызвать коллапс на Запорожской АЭС, которая, как известно, находится на территории Запорожской области, которая согласно Конституции Российской Федерации, находится в составе России, и чтобы от этого пострадали наши граждане. Не, я не спорю, конечно, что такой дьявольский замах, наверное, хорош там для какого-нибудь хорора. Но ни один нормальный человек это делать не будет.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20240426/1054748305.html

https://ukraina.ru/20240426/1054757655.html

https://ukraina.ru/20240426/1054739626.html

украина

израиль

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, израиль, россия, дональд трамп, андрей шкуро, всу, запорожская аэс, украина.ру, армен гаспарян