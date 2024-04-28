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Трофейный немецкий танк Leopard привезли на Поклонную гору в Москве
Трофейный немецкий танк Leopard привезли на Поклонную гору в Москве - 28.04.2024 Украина.ру
Трофейный немецкий танк Leopard привезли на Поклонную гору в Москве
Подбитый немецкий танк Leopard 2 привезли на выставку западной трофейной техники на Поклонной горе. Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly, передают РИА Новости
2024-04-28T13:00
2024-04-28T13:00
2024-04-28T13:00
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Помимо немецкой боевой бронемашины, на кадрах также можно увидеть украинский танк Т-72. Данная техника пополнит выставочную экспозицию трофеев, которые российским российским военным удалось захватить в зоне СВО.24 апреля в Минобороны России сообщили, что оно организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения СВО на Украине. Сообщается, что в парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.Помимо танка Leopard 2 посетители выставки смогут увидеть немецкую боевую машину пехоты Marder, американскую БМП Bradley, шведскую БМП CV90, французскую боевую машину АМХ-10RC и многие другие экспонаты, говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, а также снаряжение украинских неонацистов.
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новости, москва, россия, leopard-2 (танк), техника, военная техника, выставка, сво, бмп, оружие, украина, сша, великобритания
Новости, Москва, Россия, Leopard-2 (танк), техника, военная техника, выставка, СВО, БМП, оружие, Украина, США, Великобритания
Трофейный немецкий танк Leopard привезли на Поклонную гору в Москве
Подбитый немецкий танк Leopard 2 привезли на выставку западной трофейной техники на Поклонной горе. Соответствующее видео опубликовало агентство Ruptly, передают РИА Новости
Помимо немецкой боевой бронемашины, на кадрах также можно увидеть украинский танк Т-72
. Данная техника пополнит выставочную экспозицию трофеев, которые российским российским военным удалось захватить в зоне СВО.
24 апреля в Минобороны России сообщили, что оно организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения СВО на Украине.
Сообщается, что в парке Победы на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.
Помимо танка Leopard 2 посетители выставки смогут увидеть немецкую боевую машину пехоты Marder, американскую БМП Bradley, шведскую БМП CV90, французскую боевую машину АМХ-10RC и многие другие экспонаты, говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, а также снаряжение украинских неонацистов.